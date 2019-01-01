YORUM | Gökhan Gönül'ün ikinci baharı

Cepheyi çok iyi kapatabilen Kasımpaşa ancak kanatlardan yara alabilirdi. Sazı eline alan Gökhan Gönül, Beşiktaş'ı 3 puana ulaştırdı.

| İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

5 maç üst üste kazanan Beşiktaş'tan herkes rahat bir galibiyet bekliyordu. Hele ki da 15. dakikada kırmızı kart görmüşken. Peki Beşiktaş kolaylıkla kazanabieceği maçtan neden bu kadar zorlandı?

Bu soruya direkt bir cevap vermek çok zor. Beşiktaş'ın son dönemde oturmuş bir kurgusu var. Caner her maçta skora direkt veya endirekt katkı veriyor. Bu maçta ona ters kanattaki arkadaşı Gökhan Gönül de eşlik etti.

Doğrusu şu ki; Kasımpaşa'nın mevcut kadrosunu inşaa eden Kemal Özdeş, 13 maç sonunda 12 puan toplasa da facia bir takım bırakmadı. Kasımpaşa oturmuş bir kurgusu ve kadro istikrarı olan bir ekip. Tayfur Havutçu da kısa ve talihsiz Beşiktaş macerasının ardından ilk kez teknik direktörlük meziyetlerini gösterecek. Düzgün bir yapıya geldiği için bu konuda şanslı.

Bu maçta da Kasımpaşa'nın 4'lü defans bloğu ile orta saha dörtlüsü bir birine çok yakındı. Bu takımı cepheden delmek oldukça zor. Ancak kanatlardan delinebilirdi ve Beşiktaş da bunu yaptı. Atılan 3 golde de sağ kanattan geldi, yani kırmızı kartla atılan Karim Hafez'in kanadından. Onun yedeği Olivier Veigneau de sakatlığı nedeniyle kadroda değildi. O bölge hücumcu Tobias Heintz'la da ancak bu kadar doldurulabildi.

Kasımpaşa'nın eksikliğine rağmen Gökhan Gönül her türlü alkışı hak ediyor. İki golün asistini yapması bir yana, Beşiktaş'ın en çok ikili mücadeleye giren ve en çok ikili mücadele kazanan oyuncusuydu. Tabii ki anmadan geçememeyeceğimiz Umut Nayir var... Kendisi de yeteneklerinin kısıtlı ve bu yeteneklerle kadroda tutunmasının zor olduğunu biliyor. Bu yüzden çok çalışıyor. Herkesin yapmadığı şeyleri yapmak için gönüllü. Ondan da maçı çevirmei için ince çalımlar, yaratıcı pozisyonlar beklenmiyor. Top ceza sahasına gelince olması gerektiği yerde olsun yeterdi. Ve o da oradaydı. Attığı iki golle de takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Kupası'nda 24 Erzincanspor maçında da gördük ki Beşiktaş savunması geniş alanda yakalandığı zaten çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bugün de benzer bir şekilde 10 kişilik Kasımpaşa bol bol arkaya sarkmayı başardı. Abdullah Avcı da maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir geçiş takımına karşı oynadık. Öndeki oyuncularının teknik kapasitesi yüksek. Merkeze doğru oynamamamız lazımdı. Belki 20'ye yakın merkeze oynadığımız topların ardından geriye koşular yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. Maçın da özeti buydu zaten. Abdullah Avcı'nın dediği gibi teknik kapasitesi yüksek ön alan oyuncuları biraz daha dikkatli olsa Beşiktaş iki gol daha yiyebilirdi. Sanıyorum Avcı maçına kadar bu konunun üzerine yoğunlaşacaktır.