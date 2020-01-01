YORUM | Giroud'nun dirilişi, Werner'in gelişi ve Abraham'ın Chelsea'deki "esas adam" olma savaşı

The 22-year-old is the Blues' top scorer this season with 15 goals, but his future at Stamford Bridge has been thrown into doubt over the past week

YAZI: Nizaar Kinsella | ÇEVİRİ: Onur Özgen

Dünyadaki diğer pek çok insan gibi Tammy Abraham da efsanevi Chicago Bulls basketbol takımının anlatıldığı "The Last Dance" belgeselinin her bölümünden çok etkilendi.

'nin santrforu Daily Mail' e yaptığı açıklamada ise belgesele dair aklında kalan şeyi şöyle açıkladı: "Michael Jordan bir maçı kaybetti ve kafasında birinin ona söylediklerine dair bir şeyler uydurdu. Aslında ona hiçbir şey söylenmemişti ama o bunu bir sonraki maçta en iyisini vermesi için kullanıyordu."

Jordan'ın aksine ise Abraham'ın kendisini motive edecek bir şeyler aramaya ya da kafasında kendisine yöneltilen bir eleştiri yaratmaya ihtiyacı yok.

Ona Chelsea'nin santrforu olacak kadar iyi olmadığını söyleyen birçok insan hep vardı. Sezon başındaki UEFA Süper Kupa maçındaki penaltıyı kaçırdığında, bazı ırkçı saldırılara dahi maruz kalmıştı.

Abraham ise bu durum hakkında, "Bu sahaya çıkıp onlara yanıldığını göstermek, bu kulüpte olmak, ana aktörlerden biri olmak ve takımın santrforu olmakla ilgiliydi" dedi.

Abraham, 2019-20 sezonunda Chelsea'nin santrfor pozisyonundaki ilk tercihi oldu ve tüm turnuvalarda kaydettiği 15 golle şu anda takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Buna rağmen, salgın nedeniyle sezonun askıya alınmasından sonra Maviler'in çıktığı ilk Premier Lig maçında, pazar günü Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyette yedek kulübesindeydi. Abraham'ın yerine ilk 11'de Olivier Giroud vardı ve Chelsea'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Takım hiyerarşisinde Fransız santrforun arkasına düşmek için bu en kötü zamandı, çünkü Abraham üst üste altı maçı gol bulamadan geçirmişti.

Öte yandan, Villa Park'taki maçtan sadece üç gün önce Chelsea, Avrupa'nın en çok istenen santrforlarından Timo Werner'i 'den 47.5 milyon sterlin karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

Haber, Chelsea taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı, çünkü Alman forvetin uzun süredir 'a gideceği konuşuluyordu.

Fakat Abraham için Werner'in Stamford Bridge'e gelişi yalnızca Frank Lampard'ın ilk 11'indeki yeri için değil, aynı zamanda takımdaki geleceği açısından daha fazla şüpheye yol açıyor.

Abraham, aralık ayında 'a karşı Didier Drogba'vari bir gol attığında, 9 numaralı formanın lanetini kırmış gibi görünüyordu.

Ayrıca sezonun o noktasında Giroud, Chelsea'den ayrılıp 'e gitmeye karar vermişti. Altı ay sonra şimdi ise Chelsea'deki sözleşmesini 2021'e kadar uzattı ve yeniden hücum hattına öncülük ediyor.

Şimdi, resim daha net hâle gelene kadar daha ihtiyatlı davranacak olan Abraham.

Sekiz yaşında katıldığı Chelsea'yi açıkça seviyor ve bu sezon kulübün akademisinden yetişen sekiz oyuncuya şans verme cesaretini gösteren Lampard ile güçlü bir bağı var.

Ancak, Lampard her şeyden önce bir kazanan ve Chelsea'nin yalnızca Werner'i değil, aynı zamanda Hakim Ziyech'i transfer etmesi, Premier Lig'de Liverpool ve ile rekabet edebilmek için en iyi oyuncuları kadrosuna katmak konusunda hayli istekli olduğunu gösteriyor.

Tabii ki, birçok şey Maviler'in gelecek sezon hangi formasyonda oynadığına bağlı olacak. Werner'in sol kanada kayarak oynamayı sevmesi göz önüne alındığında, Werner ve Abraham'ın birlikte oynamaları da kesinlikle mümkün.

Yine de bu yaz 'tan Ziyech'in gelecek olması ve yaşadıkları küçük sakatlanma sorunlarını geride bırakmaları umulan Christian Pulisic ve Callum Hudson-Odoi ile kanatlarda da sıkı bir rekabet olacak.

Sonuç olarak, Lampard'ın gelecek sezon hücum hattında çok sayıda seçeneği olacak ve Abraham'a - elbette takımın geri kalanına da - hiçbir oyuncunun ilk 11'deki yerinin garanti olmayacağını şimdiden açıkça belirtti.

Cuma günü gazetecilere verdiği bir demeçte şöyle dedi Lampard: "Rekabet hakkında daha önce Tammy ile konuştum. Takıma bir başka oyuncu transfer olduğunda bu durum hakkında her oyuncuya bir şey söylemek zorunda değilim. Roman Abramovich döneminde olan da buydu. Tammy bu sezon harikaydı, ama formunu sürdürmesi ve geliştirmesi gerekiyor; çünkü Chelsea'de beklentilerimiz var."

Şimdi sorumluluk, sezona başladığı kadar kuvvetli bir kapanış yaparak bu beklentileri karşılaması gereken Abraham'ın üzerinde.

Gelecek sezon, Werner'in Chelsea'nin santrfor pozisyonundaki ilk tercihi olacağını düşünen birçok insan var. Ancak Abraham'ın Jordan'a hayranlığı, herhangi bir takımda "esas adam" olmak için ne gerektiğini tam olarak bildiğini bize gösterebilir.