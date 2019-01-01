YORUM | Gezginlerin gezgini: Claude Le Roy

Ali Murat Hamarat'ın Afrika Uluslar Kupası tarihinin unutulmazlarını derlediği yazı serisi, Claude Le Roy ile devam ediyor...

YORUM | Ali Murat Hamarat @alimhamarat

Turnuvanın en müstesna hocası Claude Le Roy... Altı takımla tam dokuz defa Afrika Uluslar Kupası heyecanı yaşayan Fransız çalıştırıcı, 'da sahne almadı. 2019'da şampiyonaya katılan ülkelerin neredeyse yarısından daha çok organizasyonda boy gösteren futbol gezgini, kıtada en bilinen kişilerden biri olsa gerek...

1948'de Normandiya'da dünyaya gelen Le Roy'un oyunculuk kariyeri pek sıradandı. Minik ekiplerde görev yapan orta saha oyuncusu bir türlü dikiş tutturamamıştı. Futbolculuğa veda ettiği 'de kulübeye geçmiş, Grenoble aktarmalı Afrika'ya gelmişti.

1985'de Kamerun'un başına geçen Fransız hoca, ertesi yıl takımını kıtanın ikincisi yapmıştı. Penaltılara giden finalde Mısır gülerken, yıllardır ülkemizde top koşturan Jean-Armel Kana-Biyik'in babası Andre son atışı kaçırmıştı. Turnuvanın gol kralıysa o takımın unutulmaz santrforu Roger Milla'ydı. 1988'de 'yı yenen Kamerun, bu sefer Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olarak taçlanırken, Milla unvanını korumuştu. Kurt oyuncu, tacı dört meslektaşıyla paylaşmıştı.

'i çalıştırmaya başlayan Le Roy, 1990 Afrika Uluslar Kupası'nda dördüncülük yaşarken, grupta eski öğrencilerini mat etmeyi başarmıştı. Tabii o 1990 Dünya Kupası'nı sadece izlerken, Kamerun galada son şampiyon 'i devirerek büyük sükse yapmıştı. İki yıl sonraki rövanş bu sefer çeyrek finaldeydi. Senegal'i son anda deviren Kamerun, eski hocalarından rövanşı almıştı.

Afrika'dan Asya'ya açılan Fransız hoca, Malezya'da görev yaptıktan sonra, mutfağın öbür tarafına geçiyordu. 'da danışmanlık, PSG'de futbol direktörlüğü yaptıktan sonra eski göz ağrısıyla tekrar buluşmuşsa da Kamerun'u 1998 Dünya Kupası'nda grupta sonunculuktan kurtaramamıştı.

, İngiltere ve Çin'de kulüp takımları çalıştırdıktan sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başına geçen deneyimli teknik adam, 2006'da Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Mısır'a çeyrek finalde boyun eğmişti. Bir sonraki durağı 'ydı. 2008 Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü bitiren ülke, FIFA sıralamasında 14. basamağa tırmanmıştı. Burada kalıcı olur diyenler yanılıyor, Umman'da yeni bir sayfa açılıyordu.

Sultanlığı Körfez Kupası'nda zafere taşıyan Le Roy, kısa bir süre Suriye'de takıldıktan sonra yine ilah olduğu kıtaya dönüyordu. İkinci Demokratik Kongo tecrübesinde bir ilki yaşayan Fransız teknik direktör, 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda takımını gruptan çıkaramamıştı. İki yıl sonra bir sonraki turnuvada bu sefer Kongo'nun başındaydı. Çeyrek finaldeki “Kongo derbisi”ni eski takımı kazanıyor, “demokratik”ler yoluna devam ediyordu.

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2016'dan bu yana Togo'nun teknik patronu olan Fransız hoca, 2017'de 9. defa Afrika'nın kupasında sahne alıyor, talebeleri grupta son sıraya demir atıyordu.

Dile kolay, dokuz turnuva, bir şampiyonluk... Yedi defa takımlarını gruptan çıkarmayı başaran 71 yaşındaki futbol adamının belki de en büyük başarısı, bir zamanlar kulübede yanında oturttuğu Herve Renard olsa gerek. 2012'de Zambiya, 2015'te de Fildişi ile Afrika Uluslar Kupası'nda zafere ulaşan karizmatik meslektaşı, iki farklı takımı organizasyonda zirveye taşıyan tek hoca durumunda. 51 yaşındaki Fransız hocanın bu yılki macerası ise son 16 turuna kadar sürdü...