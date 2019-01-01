YORUM | Geri çekileceksen, bunu nasıl yapacağını bilmelisin

Sahada eksik kalan bir takım, skoru korumak için geri çekilebilir. Ama bunun için önce alanını korumayı bilmek gerekir.

| Onur Özgen

Pazar gününü – maçıyla açtım, ardından – maçına geçtim, kapanışı da – maçıyla yaptım. Kendi liglerinde şampiyonluğa oynayan üç takım da topa sahip olma konusunda büyük bir dominasyon elde ettiler: Tottenham’ın %79.8, City’nin ise %74.1’lik topla oynama üstünlüğü vardı. Galatasaray’ın ise ikinci yarıda golü bulması ve ardından bir oyuncu eksik kalmasının da etkisiyle topa sahip olma oranı %60.1’e kadar düşse de ilk yarıda %74.8 oranında topa hükmetmişti. Bunda da sürpriz bir durum yok. Her ligde şampiyonluğun yolu proaktif oyundan geçer.

Öte yandan bu üç takımın da karşılarındaki rakipleri maç boyunca geriye yaslanmayı tercih ettiler. Orta blok presi dahi uygulamadılar; sadece tüm hatlarıyla kendi ceza sahalarını savundular. Bunda da şaşıracak pek bir şey yok. Büyük takımların baskın oyunları, çoğunlukla karşılarında reaktif bir oyun anlayışı bulur.

Önemli olan ise topa sahip olan takımın planlarının ne kadar işlediğidir. City’nin neredeyse her rakibe karşı işleyen bir planı var. Son iki sezonda ligde 200 gol atan bir takımdan söz ediyoruz. Bournemouth’un 5-4-1’ini de yine alıştığımız yöntemleriyle aşmayı başardılar. Ancak Tottenham ve Galatasaray için işler o kadar iyi gitmedi.

Derin savunma yapan rakiplere karşı bilhassa aşırı bir topa sahip olma yüzdesiyle oynuyorsanız, yapmanız gerekenler bellidir: Topu hızlıca dolaştırarak rakibi hareket ettirmek, rakibe sayısal üstünlüğünüzün bulunduğu yerleri çabuk fark etmek ve boşlukları değerlendirmek. Kapalı savunmalar ise bu boşlukları genelde bekleriyle stoperleri arasındaki iç koridorlarda verirler. Bu koridorları kullanabilen takımın açamayacağı savunma yoktur.

Ama genelde çok az sayıda takım bu boşlukların farkındadır. Bu yüzden pek çok takımın kapalı savunmalara karşı bulabildiği en iyi çözüm orta yapmaktır. Tıpkı Newcastle maçını 37 ortayla tamamlayan Tottenham ve Konyaspor karşısında 22’si ilk yarıda olmak üzere 32 orta yapan Galatasaray gibi... Esas çözüme sahip olan City ise Bournemouth karşısında sadece 10 orta yaptı.

Peki Galatasaray neden bu kadar fazla orta yapmak zorunda kaldı? Sorun nerede? Geçen sezona göre oyuncu kalitesi oldukça artmıştı. Jean Michael Seri, Steven Nzonzi ve Ryan Babel’in kadroya dahil olmaları, Galatasaray topa sahipken daha nitelikli bir oyunun ortaya çıkmasını sağlaması beklenir. Sezon başı itibarıyla neden böyle olmuyor?

Birinci sorun hareketlilik. Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru’nun yerini dolduran Seri ve Babel’in set hücumunda getirdiği avantajlar kadar, geçiş hücumunda yaşattığı dezavantajlar da var. Şöyle ki; Galatasaray bu oyuncularla topa daha fazla sahip olabiliyor, ama rakip savunmanın arkasına daha zor sızabiliyor.

İkinci sorun ise yerleşim gibi görünüyor. Örneğin takım rakip yarı sahaya yerleştiğinde Babel sık sık Mbaye Diagne’nin yanına sokuluyor. Bu anlarda geriden Yuto Nagatomo’nun daha fazla destek verebilmesi lâzım. Sağ kanatta ise nispeten daha uyumlu bir görüntü vardı. İlk yarıda Emre Mor çizgiye bastığında, Mariano iç koridora sokuldu. Emre’nin içe kat ettiği anlarda ise Mariano hücumu genişletmeye çalıştı. Bu yüzden Galatasaray ilk yarı boyunca ataklarının büyük bölümünü sağ kanattan gerçekleştirdi (%42.1). Sofiane Feghouli’nin de sağ kanada yanaşmasıyla o bölgede rakibe karşı sayısal üstünlük yakalamaya çalışıldı. Ama Konyaspor’un defansif kaymaları, pozisyon alışları ve birbirleriyle yardımlaşmaları oldukça iyiydi. Bu da Galatasaray’ı gelişigüzel şekilde orta yapmaya itti.

Yalnızca bir defa farklı bir şekilde hücum etmeyi denediler. İlk yarının sonlarında Seri, iç koridordan savunma arkasına sızan Nagatomo’nun önüne doğru aşırtma bir ara pas verdi, ardından Nagatomo merkezden içeri doğru hareketlenen Feghouli’ye doğru oynadı; ama Feghouli iyi bir vuruş yapamadı. Bu aynı zamanda Galatasaray’ın en net gol pozisyonuydu.

İkinci yarının başında ise Fatih Terim, Emre Mor’un yerine Adem Büyük’ü oyuna aldı. Feghouli’yi sağ kanada, Adem’i de Diagne’nin yanına çekerek 4-4-2’ye döndü. Bunu bir Terim klasiği olarak niteleyebiliriz. Kapalı savunmalara karşı sonuç alamadığında çoğunlukla bunu dener; ancak son yıllarda bu tercihinden neredeyse hiç sonuç alamamıştı. Orta sahada sayısal olarak eksilip rakiplerin kontrataklarına daha açık olur, rakipler de genellikle bunu cezalandırırdı. Ancak bu defa durum farklıydı. Çünkü Konyaspor’un kontratak planı neredeyse yok gibiydi; varsa da bunu uygulayacak mecali olmadığı için biz göremedik. Dolayısıyla Terim’in orta sahadan eksilmeyi göze alması bu kez anlaşılabilirdi.

Bu tercihi, ikinci yarının ilk 15 dakikalık dilimi itibarıyla işe de yaradı. 49’da Feghouli sağ kanatta Mariano ile verkaça girdi, ardından sağ iç koridordan içeri sızdı; ortasına Adem kafayı vurdu ama Serkan’ı geçemedi. Ancak rakip savunmanın arasına sokulan ekstra hücumcu, yani Adem Büyük, Konyaspor’un dengesini bozmuştu.

60. dakikada da öyle oldu. Nzonzi’nin orta yuvarlaktan sol kanada doğru diyagonal bir şekilde gönderdiği uzun pasına önce Adem, Nejc Skubic ile birlikte yükseldi. Kendisi dokunamasa da rakibinin de dokunmasını engelledi ve böylesi daha iyi oldu; top ceza sahasının sol köşesinde Babel’e gitti. Maç boyunca rakibiyle bire birde kalmayı bekleyen Babel de bu fırsatı kaçırmadı ve Ali Turan’a çarpırarak da olsa golünü attı.

Golden sonra ise Konyaspor ileri de çıkabildiğini gösterdi. Top rakipteyken önde karşılamaya, top kendisindeyken ise daha çok oyuncusuyla rakip yarı sahaya çıkmaya başladı. Bu da normaldi; çünkü artık kaybedecekleri bir şey kalmamıştı. Anormal olan ise Galatasaray’ın geriye çekilmesiydi.

Puan kaybını Seri’nin oyundan atılmasına bağlayanlar olabilir. Ama bu gerçekçi bir çıkarım olmaz. Çünkü Galatasaray henüz 10 kişi kalmadan önce de zaten skoru korumaya yönelmişti. Kırmızı karttan sonra ise bu geri çekiliş daha derinleşti. Bir kişi fazla olmasına rağmen hücumda büyük bir kalite ve organizasyon sorunu olduğu görülen Konyaspor ise bu sayede Galatasaray ceza yayı üzerinde paslaşmaya başladı. Sonucunda ise gol geldi. Gerçekleşme biçimiyle son derece absürt, ama Galatasaray’ın yemeyi hak ettiği bir goldü.

Nihayetinde ise aylardır Radamel Falcao’yu transfer edebilmek için seferber olan son şampiyon, yeni sezona iki maçta bir puanla başlamış oldu. Belki bu başlangıç da hak edilmiştir.