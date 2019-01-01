YORUM | Gazişehir Gaziantep: Yeni lig, yeni kadro

TFF 1. Lig’den son yükselen takım Gazişehir Gaziantep olmuştu. Yapılan değişiklikler ligde kalmak için yeterli mi?

YORUM | Cem Ak

Geride kalan sezon Süper Lig’e son bileti alarak yükselen , teknik ve oyuncu kadrosunu baştan aşşağı yeniledi. Lige yeni yükselen takımların sıkça uyguladığı bu yönetimi tercih eden kırmızı siyahlılar için ligde kalmak birinci öncelik. İlk adımları doğru atabilirlerse ligde daha da uzun bir süre geçirebilirler.

Kadro

Gazişehir Gaziantep, yeni sezona oldukça yeni kadrosuyla girecek. Geçen sene ’la oynadıkları Playoff Final’inde yer alan 18 kişilik kadrodan sadece 5 isim Süper Lig’de Antep ekibinin formasını giyecek. Transferde tecrübeli oyunculara yönelen Gazişehir, bu şekilde mücadeleci bir ekip yaratmayı hedefliyor.

Yeni transferlerin en önemli özellikleri sadece kariyerlerinde tükettikleri sezon sayısı değil. Özellikle hücum hattında hızıyla fark yaratan isimlere yönelen kırmızı siyahlılar, boş alanda tehlikeler yaratabilecek bir ekip oluşturdu. Bu da Süper Lig’de doğru uygulandığında efektif olabilien bir yapı. Savunma hattına da bu bağlamda oldukça iş düşecek. Gazişehir’in ilk golü yediği maçlarda bir hayli zorlandığını izleyebiliriz.

Takıma yeni katılan oyuncular arasında en dikkat çekici isim ’nın Lens ekibinden gelen Souleymane Diarra. Potansiyelini yakalayamamış ancak teknik özellikleriyle ligde fark yaratabilecek bir oyuncu olan Malili orta sahadan verim almak beklentileri aşmak için anahtar olabilir.

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Teknik direktör: Marius Sumudica

2017-2018 sezonunda ’un başındayken tanıdığımız tecrübeli çalıştırıcı, o sezon ligin ilk yarısında 30 puan toplamıştı. İkinci devre takımıyla beraber serbest düşüşe geçen Sumudica, 16 maçta 14 puan toplayınca son haftadan önce görevi bırakmıştı. Bu örnek bile Rumen hocanın kendine has karakterini özetlemeye yetmiyor. Dobra açıklamalardan imtina etmeyen ve kendine güveni oldukça yüksek olan Rumen hoca lige renk katacak önemli bir figür.

Hazırlık döneminde üstüne basa basa transferlerin öneminden bahseden Sumudica, dileklerine geç de olsa ulaşıyor gibi. Pek çok yeni transferle beraber çalışacak olan Rumen hoca, 2018 yılında GoalTürkiye’ye verdiği röportajda takım atmosferinin başarı adına taşıdığı önemden bahsetmişti. Eğer bu yeni ekibi bir araya getirebilirse başarılı olamasa bile Gazişehir’e Süper Lig’de kalacak türden bir oyun oynatabilir.

Beklentiler

Süper Lig’de kalmak en büyük beklentilerden birinin gerçeğe dönüşmesi demek olur. Ancak alt ligden yükselen çok sayıda takım gibi Gazişehir Gaziantep de zorluklar yaşayabilir. İlk defa bir araya gelen kadro, bu ekibin kalite anlamında yarattığı soru işaretleri ve ilk 4 haftada iki büyükle oynayacak olmak gibi problemler lig başlar başlamaz onlar bekliyor. Neredeyse sıfırdan kurulan bu kadrodan Marius Sumudica’nın çıkaracakları ligde kalıp kalmamak arasındaki ince çizgiyi oluşturacak.