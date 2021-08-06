YORUM | Galatasaray'ın, St. Johnstone maçında dikkat çeken beş detay

Sezonun başlamasına sayılı günler kala üçüncü resmi maçını İskoç ekibi karşısında oynayan Galatasaray, istediği skoru alamadı.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla eşleşen Galatasaray ilk maçta sahasında konuk ettiği rakibiyle 1-1 berabere kalırken, bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçta da galibiyetle tanışamadı.

Sezona formsuz başlayan Fernando Muslera'nın 55. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıkan Sacha Boey golle tanışırken, 90 dakikanın geneli ligin ilk haftası öncesinde Fatih Terim'in takımına ilişkin bir fikir verdi.

Berkan kalitesini gösterdi

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu yeni takımıyla çıktığı ilk maçta ne denli isabetli bir transfer olduğunun sinyallerini verdi.

Topa sahip olma oyunu oynayan Alanyaspor'dan gelen genç oyuncu, Galatasaray'ın geriden oyun kurulumunda aktif rol aldı. Sıklıkla derine inerek pas opsiyonu olan Berkan, etkili derinlemesine paslar attı.

Kerem'in çıkışı sürüyor

3. Lig'den geldiği sezon Galatasaray'ın fark yaratan oyuncularından birine dönüşen ve sergilediği performansla A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer bulan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da çıkışını sürdüreceğini gösterdi.

Sık sık ceza sahasına etkili koşular yapan Kerem maç sonrasında St. Johnstone teknik direktörü Callum Davidson'dan da övgü aldı.

Aytaç'ın yıldızı barışmadı

Muslera'ya attığı geri pasın şiddetini iyi ayarlamayan ve hem ilk golün yenmesine hem de Uruguaylı kalecinin kırmızı kart görmesine neden olan Aytaç Kara oyundan alınırken ıslıklanırken, bu durum sezonun ilk haftası öncesinde tecrübeli oyuncunun moralini bozabilir.

Uzun ve yorucu geçecek sezonda her oyuncuya ihtiyaç duyacak Galatasaray'da yabancı sınırı da düşünüldüğünde rotasyonun değerli parçalarından biri olması beklenen Aytaç'ın taraftarla kısa bir süre içerisinde barışması bir hayli önemli.

Mohamed etkisiz

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ve hem attığı gollerle hem de yüksek fizik gücüyle dikkat çeken Mostafa Mohamed sezona oldukça etkisiz başladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in de, "Transfer olduğu dönemdeki formunu özlüyorum" sözleriyle eleştirdiği 23 yaşındaki Mısırlı santrfor Falcao ve Mbaye Diagne ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın en büyük gol silahı ve şampiyonluk yarışı için formunu bulması büyük bir önem taşıyor.

Boey umut veriyor

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey yüksek atletizmiyle bu sezon sağ kanadı oldukça etkin bir şekilde kullanacak gibi görünüyor. Çıktığı ilk maçta attığı golle kariyerindeki bu yeni sayfaya güzel bir başlangıç yapan 20 yaşındaki oyuncu önümüzdeki yıllarda Galatasaray adına önemli bir gelir kapısına dönüşebilir.

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