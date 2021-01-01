YORUM | Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin dönüşüne ihtiyacı var

Galatasaray, Ankaragücü karşısında Cezayirli oyuncuyu ararken, Marcao'nun ise açık alandaki zaafları bir kez daha ortaya çıktı.

Ligde sekiz maçtır üst üste kazanan Galatasaray , Ankaragücü deplasmanında serisine devam edemedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Yaklaşık 40 dakika bir kişi eksik oynayan sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'nin yokluğunda özellikle dış sahada çok zorlanıyor. Cezayirli oyuncu, Ankaragücü maçının son 10 dakikasında forma giymiş olsa da oyuna sonradan girmenin on birde sahaya çıkmakla arasında elbette çok fark bulunuyor.

Feghouli hücumun anahtarı

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Feghouli, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında klasik bir kanat oyuncusu gibi konumlanmıyor. Daha çok "half-space" (iç koridor) dediğimiz bir bölgede oynuyor.

Topla buluştuğu anlarda arkasındaki bekin bindirmeleri ve öndeki hücum oyuncularının konumlarına göre rakip bekin arkasına attığı toplar Galatasaray'ın özellikle deplasmanlarda hücum organizasyonlarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Ataklar sol kanada kaydı

Feghouli'nin forma giydiği maçlarda genelde sağ kanadı ya da sağ iç koridoru kullanan Galatasaray, en yakın örnek olarak Ankaragücü maçında ataklarının çoğunluğunu sol kanattan gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bunda Ankaragücü'nün sarı-kırmızılıları sol tarafa yönlendiren presinin de etkisi vardı. Sonuç olarak ise Galatasaray, Başkent ekibi karşısında ataklarının %42'sini sol kanattan gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Feghouli'nin on birde sahaya çıktığı son maç Denizlispor karşılaşması ve o mücadelede sarı-kırmızılılar atakların %49.7'sini yine Feghouli'nin kanadından yapmıştı.

Süper Lig'in en üst düzey stoperlerinden biri olan Marcao, kupada Alanyaspor maçında açık alanda yakalandığı Khouma Babacar'ın ardından Ankaragücü karşısında da yine geniş alanda yakalandığı Saba Lobzhanidze'nin karşısında çaresiz kaldı. Bu iki pozisyonda da Galatasaray kalesinde gol gördü. Bu yüzden önde oynarken Marcao'yu rakip oyuncularla açık alanda baş başa bırakmamak gerekiyor.

Onyekuru'nun etkinliği neden azaldı?

Henry Onyekuru, dönüşünden sonraki ilk maçında, Gaziantep FK karşısında iki gol atarak dikkatleri üzerine çekince, rakipler kendisine daha fazla önlem almaya başladı. Kademeli pres uygulanan Onyekuru'nun ritminin düşmesinin sebebi bu önlemler olarak gösterilebilir, ancak bunda Marcelo Sarachhi ve Emre Taşdemir'in sakatlıklarının da payı var.

Nijeryalı oyuncunun bu ikili, hatta bazen üçlü sıkıştırmalardan kurtulmak için Mostafa Mohamed'e daha yakın oynaması gerekiyor. Son BB Erzurumspor maçında da Mohamed'in yanına kendisini atınca etkinliği artmıştı.

Sonuç itibarıyla Galatasaray üç puan kaybetti. Gelecek hafta Sivasspor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar Mohamed'in yokluğunu arayacaktır, ancak Feghouli'nin dönüşüyle birlikte Fatih Terim de sistemde değişiklikler yapacaktır.