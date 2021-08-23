Süper Lig’in ikinci haftasında Hatayspor’la karşılaşan sarı-kırmızılılar, geriden gelerek üç puanı almayı başardı.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Geçtiğimiz hafta olaylı geçen Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, ikinci haftada ise Hatayspor’la karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında geriye düşen Galatasaray, ardından maça hem oyun hem de skor olarak ortak oldu ve son dakikalarda da Luyindama’nın golüyle üç puanı cebine koydu.

İşte karşılaşmanın öne çıkan detayları:

Victor Nelsson ilk maçına çıktı

Sarı-kırmızlılarda Marcao’nun cezasıyla birlikte Kopenhag’dan transfer edilen Victor Nelsson maça ilk 11’de başladı. Luyindama’nın yanında sol stoper pozisyonunda forma giyen genç oyuncu, umut vadeden bir performans ortaya koymayı başardı.

İyi bir pas kalitesine sahip olduğunun sinyallerini veren oyuncu, maç boyunca 68 kez topla buluşurken 60 pas yaptı ve %90 isabet oranı yakaladı.

Yedi uzun top girişiminde bulunan Danimarkalı savunmacı, bunların altısında da isabet sağladı. Ayrıca Nelsson, üç hava topu ve dört ikili mücadele kazandı.

Hatayspor’un ilk bölümdeki presi ve Galatasaray’ın oyun kurulumu

Karşılaşmanın henüz başında öne geçen Ömer Erdoğan’ın takımı, sarı-kırmızılıların eşitliği bulana dek geçen 25 dakikalık periyotta oldukça etkili bir ön alan presi uyguladı.

St. Johnstone ve Giresunspor gibi maçlarda da göze çarptığı şekilde Galatasaray, ön alan presi uygulayan takımlara karşı çözüm üretmekte sıkıntılar yaşayan bir takım. Geçtiğimiz sezonda oyununu karşı pres üzerinden şekillendiren Ömer Erdoğan, bu yaklaşımını Galatasaray karşısında da sürdürdü ve ilk bölümde iyi sonuçlar aldı.

Öncelikle Hatayspor, Galatasaray’da Nelsson’un topla buluşmasını engelledi. Nelsson’a kıyasla düşük bir teknik kaliteye sahip olan Luyindama, maç boyunca 77 kez topla buluştu ve bu alanda takımının lideri oldu. Ayrıca Hatayspor, Galatasaray’ın orta sahasıyla bağlantısını da Taylan Antalyalı’ya ve Berkan Kutlu’ya uyguladığı markajlarla kesti.

Hatayspor skora denge geldikten sonra da bu anlayışını sürdürmek istedi ancak Ömer Erdoğan’ın öğrenicileri ilk bölümdeki enerjilerini ve tempolarını maç geneline yayamadı, golden sonra Galatasaray oyuna ortak oldu.

Ayrıca Galatasaray’ın oyun kurulumundaki sıkıntılar da tekrar göze çarptı. Taylan Antalyalı top almak için derine gelse de Galatasaray hem beklerini hem de Berkan-Cicaldau ikilisini ileride konumlandırdı, bu da kopuk bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Kerem Aktürkoğlu hücumlarda başrol oynadı

Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor karşısında oyunda kaldığı sürede de birçok hücumda başrol oynadı.

Klasik bir çizgi oyuncusu olmaktan öteye geçeceğinin sinyallerini güçlü şekilde vermeye devam eden Kerem, birçok sekansta hücum bağlantısını kuran isim oldu.

Merkeze yakın konumlanarak bu bağlantıyı kuran ve takımını bu yönden bir hayli rahatlatan 22 yaşındaki oyuncu, hareketliliğiyle ve driplingleriyle takımına yaratıcılık getirdi. Kerem Aktürkoğlu, maçı iki kilit pas ile tamamladı.

Galatasaray’ın sağ kenarı

Yeni sezonda ağırlıklı olarak Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao üçgeniyle oyunu genellikle sol kanadı üzerinden kuran ve olgunlaştıran Galatasaray, Hatayspor karşısında ise ağırlıklı olarak sağ kenarı tercih etti. Sarı-kırmızılılar, hücumlarının %42’sini Feghouli-Boey kanadından gerçekleştirdi.

Feghouli, her ne kadar temposuz ve durağan bir oyun oynasa da topla buluştuğu anlarda takımının hücumdaki yaratıcı oyuncusu olduğunu gösterdi. Cezayirli yıldızın oyun kurucu rolüyle uyguladığı serbest rol, Sacha Boey’in de sık sık hücuma katılmasına ve sağ çizgiyi etkili kullanmasına olanak sağladı. Berkan Kutlu’nun getirdiği dinamizm de bu ikilinin elini rahatlattı.

Klasikleşen değişiklikler olumlu sonuç vermedi

Galatasaray’da Fatih Terim, 65. dakikada van Aanholt, Berkan Kutlu ve Cicaldau’yu kenara alarak Ömer Bayram, Emre Akbaba, Ryan Babel üçlüsünü sahaya sürdü.

Bu hamlelerden sonra sarı-kırmızılıların merkez ikilisi Taylan-Emre’den oluşurken Babel de daha çok Diagne’nin yanında konumlandı ve Galatasaray oyunu yarı sahada oynamakta zorlandı. Terim, geçtiğimiz sezonda skora ihtiyacı olan maçlarda da benzer hamleler yapmayı tercih ediyordu. Ancak en azından oyun anlamında bu değişikliklerin olumlu sonuç vermediğini söylemek mümkün.

Bu şekilde rakip ceza sahasında daha kalabalık olma imkanına sahip olsa da, Galatasaray orta sahadaki direncini kaybetti. Emre Akbaba’nın da gole yakın oynamayı tercih eden bir profile sahip olmasıyla, bir nevi Taylan orta sahada tek başına kaldı. Her ne kadar Hatayspor bu dakikalarda temposunu büyük oranda yitirmiş olsa da bazı anlarda tehlikeli kontra fırsatları yakalayabileceklerinin sinyallerini verdi. Değişikliklerden sonra maçta oynanacak yaklaşık bir yarım saatlik dilimin daha bulunduğunu göz önüne alındığında, bu hamleler Galatasaray adına daha pahalıya patlayabilirdi.

77. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu, yerini Mostafa Mohamed’e bıraktı ve Babel’in sol kenara geçmesiyle Galatasaray tamamen Ömer Bayram’ın kenar ortalarına odaklı bir hale geldi. Sarı-kırmızılılar, belki değişikliklerden sonra oyundaki çeşitliliğini kaybetti ancak Ömer Bayram’ın kullandığı duran top sonucunda üç puanı getiren golü buldu.

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