YORUM | Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'in en büyük silahı: Pozisyon takibi

Galatasaray'ın BB Erzurumspor karşısında attığı iki gole de imza atan Mostafa Mohamed'in oyun takibi ve pozisyon bilgisi dikkat çekiyor

Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 ile geçerken Mostafa Mohamed'in performansı yine parmak ısırttı. Oyun takibi ve pozisyon bilgisini bir kez daha gösterdi. Bunun sinyalini Alanyaspor deplasmanında da vermişti.

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en iyi transfer olma yolunda adım adım ilerliyor. Tek bir sistem değil hemen hemen her sisteme ayak uydurabilecek bir potansiyele sahip. Topla ceza alanı ya da çevresinde buluştuğu anda kaleyi yoklaması kadar takım arkadaşlarını pozisyona sokma becerisi de üst düzey.

Mohamed en büyük özelliğini, Alanyaspor maçındaki şutunun direkten döndüğü pozisyondan sonra bu maçtaki ikinci golde de gösterdi. Stoperlerin bir anlık bile gözünden kaçırmaması gereken bir isim olduğunu kanıtladı.

Attığı gollerin sinyalini dakikalar öncesinde ceza sahası dışından vurduğu sert şutla vermişti. İlk golde, karambolde topla oynamadan direkt kaleyi düşünerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyun takibi üst düzey

Akıl olarak da sürekli oyunun içinde. Alanya deplasmanında maçın başında Alanyasporlu oyuncular ağır adımlarla taç atışı kullanırken beklenmedik bir anda şok bir pres yaparak topu kapmış, ardından rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşu ise direkten dönmüştü. Bir benzerini bugün de yaptı. Ceza sahasına gönderilen topta ofsayt pozisyonunda olan Arda Turan'ın topu bırakışında pozisyonu takip edip bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

Önde yaptığı baskıyla rakip savunma oyuncularını çok fazla yıpratan Mohamed, hava toplarında ve ikili mücadelelerde de rakiplerine üstünlük sağlamaya devam etti.

Takım arkadaşlarına etkisi

Mohamed takım arkadaşlarına da çok faydalı oluyor. Örnek vermek gerekirse; kanatta sıkı markaj altında çok verimsiz oynayan Henry Onyekuru, kendini ceza sahasına yakın bölgeye attığı anda etkinliği de arttı. Rakip ceza alanına yollanan uzun toplarda ve rakip kaleye yakın bölgede kazanılan taç atışlarında kendisine gelen hemen her topu takım arkadaşlarına indirdi.

Süre aldığı dakika/gol oranına göre her 80 dakikada bir gol atan Mısırlı santrfor, Süper Lig'de rakip kaleye attığı sekiz şutta beş gol atmayı başardı. Bunda kalçasından yaptığı sert ve net vuruşlarının etkisi çok büyük.

BB Erzurumspor'a karşı hücumda üç kez top çalma ve dört kez ikili mücadele kazanan Mohamed'in bu istatistikleri daha da yüksek olabilirdi. Ama sarı-kırmızılılar sıkışık maç takvimini de düşünerek ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı. Bu da Mohamed'in verimliliğini düşürdü.

Kısacası Galatasaray, gelecekte büyük bir bonservis bedeli kazanabileceği Mohamed ile kazanmaya devam etti.