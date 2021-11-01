YORUM | Galatasaray'dan dokuz puan değerinde galibiyet

Gaziantep'i evinde 2-0 yenen Galatasaray, Beşiktaş yenilgisinin ardından oluşan kara bulutları dağıtacak, çok önemli bir galibiyet aldı. Oyun planıyla ilgili sorunların tamamen çözüldüğünü söylemek zor, ancak birinci öncelik Beşiktaş’ın ve Fenerbahçe’nin mağlubiyetle kapattığı haftayı üç puanla geçmekti. Dokuz puan değerindeki galibiyeti hanesine yazdırarak hedefine ulaşan Galatasaray, puanını 20’ye çıkardı ve zirvedeki Trabzonspor’u kovalayan kalabalık grubun içinde kalmayı başardı.

Beşiktaş maçında ilk 11’de yer alan Diagne’yi kulübeye çeken Fatih Terim, Gaziantep karşısında ileri uçta Halil Dervişoğlu'nu tercih etti. Derbide, takımın penaltıcısı Cicaldau olmasına rağmen kazanılan penaltıyı kullanan ve kaçıran Mostafa Mohamed ise geçen hafta olduğu gibi maça yedekler arasında başladı.

Hücumdaki sorunlar çözülmedi

Galatasaray’ı zaman zaman 11 kişiyle kendi yarı sahasında karşılayan Gaziantep, rakibine alan bırakmadı. Sarı kırmızılı takım bu nedenle hücuma çıkarken oldukça zorlandı. Galatasaray’da ileri uçtaki isim değişiyor, ama temelde yatan sorun çözülmüyor. Topu üçüncü bölgeye etkili bir şekilde taşıyıp, rakip kalede tehlike yaratamadığınız sürece santraforunuzun adı Halil ya da Haaland olmuş, hiçbir önemi yok.

İlk yarıda topa sahip olma oranında %60’lar gören Galatasaray, soyunma odasına %59’la gitti. Ancak topla oynama oranında yakaladığı büyük üstünlüğü bir türlü gol pozisyonuna dönüştüremedi. Galatasaray ne sol bekte görev yapan Van Aanholt’tan, ne de diğer kanattaki Yedlin’den yeterli hücum katkısını alamıyor. Hollandalı oyuncu maçı iki orta girişimi ile tamamlarken, Yedlin 90 dakika boyunca sadece bir orta yaptı.

Marcao savunmanın yıldızıydı

Hücumdaki tüm bu aksaklıklar bir kenara, savunmadaki iyi performansa da bir parantez açmak lazım. Müthiş bir mücadele ortaya koyan Marcao, takımı adına açık ara en fazla ikili mücadeleye giren ve hava topuna çıkan isimdi. Brezilyalı stoper girdiği 20 ikili mücadelenin 16’sından başarıyla ayrılırken, dokuz hava topunda da altı kez topu takımına kazandırdı.

Topla buluşma 9⃣9⃣

Pas isabeti %8⃣5⃣

İkili mücadele 1⃣6⃣/2⃣0⃣

Top uzaklaştırma 6⃣

Pas arası 4⃣

Şut engelleme 2⃣



Marcao böyle bir gece geçirdi 🤌 pic.twitter.com/42Bew3kcpm — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 31, 2021

Galatasaray aradığı golü bir köşe vuruşu sonrasında dönen topu önünde bulan Morutan’ın bireysel yeteneğiyle buldu. 45+3’te uzak köşeye harika bir plase gönderen Rumen oyuncu, Galatasaray’ın bu sezon ilk yarılarda attığı en genç golü Gaziantep ağlarına gönderdi. Rizespor ve Göztepe maçlarında galibiyet golünü atan Olimpiu Morutan, bu kez kilidi açan isim oldu. Rakiple girdiği mücadelelerde ayakta kalmayı başaran Morutan, altı ikili mücadelenin beşinden galip çıktı.

Galatasaray’ın bu Feghouli’ye ihtiyacı var

Gole kadar hücum etmekte çok zorlanan Galatasaray, Morutan’ın adeta şapkadan tavşan çıkarmasıyla ikinci yarıya rahat girdi. Gaziantep’in Galatasaray’ı kilitleyip, kontralarla sonuca gitme planı skor dezavantajıyla birlikte tamamen taca çıktı. Barış Alper Yılmaz-Sofiane Feghouli değişikliğiyle pas alışverişinde seviye atlayan Galatasaray ikinci 45 dakikada sahada çok daha konforlu gözüktü.

Feghouli ikinci yarıda oyuna girdikten sonra eski günlerini anımsatan bir performans sergiledi. Cezayirli oyuncu iyi futbolunu ikinci golde Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı asistle süsledi. Savunma arkasına nefis bir pas gönderen Feghouli, futbola odaklandığı ve formunu geri kazandığı takdirde Galatasaray’ın en önemli sorunlarından birini çözebileceğini gösterdi.

Her ne kadar bir süredir beklentilerin altında kalmış ve özellikle taraftarlarla arasındaki ilişki zedelenmiş olsa dahi, Feghouli’nin geri kazanılması sezonun gidişatında çok önemli bir değişim yaratabilir. Topu son vuruş noktasına getirmekte büyük sıkıntılar çeken Galatasaray’ın, Feghouli gibi kaliteli bir ayağa her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

Golün sahibi Kerem de maç boyu düşmeyen enerjisi, koşu zamanlamalarındaki başarısı ve goldeki usta bitirişiyle beğeni toplayan isimler arasındaydı. Sarı kırmızılı taraftarların ‘yerli Ribery’ lakabını taktığı Kerem, çıkışını sürdürürse uzun yıllar boyunca hem Galatasaray’ın, hem de Milli Takım’ın vazgeçilmezi olabilir.