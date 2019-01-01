YORUM | Galatasaray’da varlık içinde yokluk

Kadro bakımından Süper Lig’in en iyilerinden biri olan Galatasaray, aynı kaliteyi ne oyuna yansıtabildi ne de tabelaya.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

, yeni sezonun en merak edilen ekiplerinden biriydi. Kaliteli transferlere imza atan ve Radamel Falcao’nun gelişi ile de çıtayı yükselten Galatasaray’ın ortaya koyacağı oyunda da aynı kaliteye erişmesi bekleniyordu. Ancak henüz bu beklentiler karşılanmış değil.

Teknik direktör Fatih Terim, 0-0 biten maçındaki 11’den 4 oyuncu değiştirerek bu maça çıktı. Galatasaray, Mariano’nun yerine Şener, Lemina'nın yerine Ömer Bayram, kadroda olmayan Feghouli'nin yerine Adem Büyük ve Falcao'nun yerine ise Andone ile maça başladı. Bu tercihlerden en etkilisinin Ömer Bayram olduğunu söylemekte fayda var. Geçtiğimiz hafta oynanan maçında oyuna sonradan dahil olarak oldukça etki eden Ömer Bayram, Falcao’nun golünü hazırlayan isim olmuştu. Bu maçta da Seri’nin golünde asisti yapan yine Ömer Bayram’dı.

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3 - Galatasaray formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında üç asist yapan Ömer Bayram, aynı sayıda gol pasını daha önceki 23 karşılaşmada verebilmişti. Form. pic.twitter.com/b7QGCSVAxe — OptaCan (@OptaCan) September 22, 2019

İlk yarıda savunmada kritik top kayıpları yapan Galatasaray’ın gol yemesi işten bile değildi. Devreye üstünlükle girilse de ikinci yarıda değişen pek fazla bir şey yoktu. Aynı top kayıpları, aynı boşluklar kendini tekrar etti. Ve nitekim Malatyaspor, 89. dakikada maçın başından beri sinyallerini verdiği golü bulmayı başardı.

Galatasaray’da sezon başından beri var olan savunma zafiyeti, daha güçlü rakipler karşısında büyük sıkıntılara yol açacağa benziyor. Bu maç özelinde ise Galatasaray, ürettiği pozisyonlarda bir türlü son vuruşu yapamadı. Hücum organizasyonlarında yaratıcılık anlamında zayıf kalındı. Bunun en büyük sebebi, Feghouli ve Belhanda'nın yokluğuna bağlanabilir. Fakat bu oyuncular varken bile Galatasaray'ın nasıl bir oyunu hedeflediği kendini çok belli etmemişti.

Her yenilenen kadronun olduğu gibi Galatasaray kadrosunun da zamana ihtiyacı olduğu çok açık. Ancak derbisi öncesi kaybedilen 2 puan, halihazırda kafasında soru işaretleri bulunan taraftarları iyice endişelendirmiş durumda. Birçok rotasyon tercihine açık, seçeneği bol, yetenekli oyuncularla dolu bir kadronun adeta varlık içinde yokluk çektiğini söylemekte bir sakınca yok. Her daim büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinde alınacak 3 puan, bu kadronun beklenen noktaya gelmesi açısından da adeta zaman kazanma yöntemi olabilir.