YORUM | Galatasaray zirve yarışına 4-4-2 ile tutundu

Galatasaray ilk yarısını geride kapadığı maçta Göztepe'yi ikinci yarıda 4-4-2'ye dönerek mağlup etti.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçtan da galip ayrılamayan ve Fenerbahçe'nin Hatay'dan üç puanla ayrılmasıyla birlikte zirvenin sekiz puan gerisine düşen Galatasaray, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

Sezona kötü başlayan ve mağlubiyet serisi üç maça çıkan İzmir ekibi karşısında ilk yarıyı geride tamamlayan sarı-kırmızılı takım kaleci hatalarının damga vurduğu mücadelede galibiyete Halil Dervişoğlu ve Galatasaray için ilk golünü kaydeden Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ın golleriyle ulaştı.

Luyindama aksadı

Marcao'nun yokluğunda savunmada iki sağ ayaklı stoperle oynamak zorunda kalan Galatasaray'da geriden oyun kurma problemi Göztepe karşısında da devam etti.

Göztepeli oyuncuların Galatasaray'ı sağdan hücum etmeye zorlaması ilk yarıda Luyindama'nın hatalarını beraberinde getirirken, 43'te Cherif Ndiaye'nin attığı golde sezon başından bu yana formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Fernando Muslera'nın hatasının da büyük payı vardı.

Kötü giden oyunda çözümü genellikle stoper değişikliğiyle aramayan Fatih Terim'in ikinci yarıya Luyindama yerine Alpaslan Öztürk ile başlaması da dikkat çekti.

Çıkarken üçlü olmak denenmedi

Öte yandan geçtiğimiz Türk Telekom Arena'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana rakiplerin Luyindama üzerinden oyun kurmaya zorlamasına bir çözüm bulamayan Galatasaray maça iki sağ ayaklı stoperle çıkmışken, farklı bir düzen bu probleme çözüm olabilirdi.

Geriden oyun kurulumunda sol ayaklı Berkan Kutlu'u soldan iki stoperin soluna indirip, solda Berkan, ortada Luyindama, sağda Nelsson'un olduğu bir diziliş belki Marcao'nun da olmadığı haftalarda bu probleme çözüm olabilirdi.

Morutan'dan ilk gol

Galatasaray adına galibiyete damga vuran isimler ise sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan oldu.

İkinci gol öncesinde sağ kanada oldukça iyi bir pas atan ve vatandaşını boş alanda topla buluşturan Cicaldau'dan aldığı pası iyi değerlendiren Morutan, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarken sevincini de Fatih Terim ile birlikte paylaştı.

Maçı iki şut pasının yanı sıra 12 ikili mücadeleden galip ayrılarak tamamlayan Morutan, gelecek haftalarda Galatasaray'ın hücumdaki en önemli kozlarından birine dönüşecek gibi görünüyor.

Diagne ile 4-4-2

Feghouli ile başlanan karşılaşmada devre arasına 1-0 geride girilince Diagne ile 4-4-2'ye dönmek de Fatih Terim'in dikkat çeken hamlelerinden biri oldu. Son haftalarda hücumda problemler yaşayan Galatasaray, bu hamlenin ardından ikinci yarıda daha etkili bir görüntü çizdi.

İlk yarıda yüzde 69.4'lük topa sahip olma oranına rağmen rakip ceza sahasında yedi kez topla buluşan ve beş şut çeken Galatasaray, ikinci 45 dakikayı yüzde 41.5'luk topa sahip olma oranıyla tamamlarken, bu bölümde rakip ceza sahasında 16 kez topla buluştu ve ve dokuz şut çekti.

Ortaya çıkan bu tablo 4-4-2 önümüzdeki haftalarda Galatasaray'ın ana planı olabilir mi sorusunu da beraberinde getirdi.

11'de beş yeni oyuncu

Günün sonunda kazanamaması halinde zirvenin 6-8 puan gerisine düşme ve şampiyonluk yolunda moral bozucu bir yara alma ihtimali bulunan Galatasaray, uzun bir süredir galip gelememenin getirmiş olabileceği güven kaybına rağmen sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Geçiş dönemi geçiren Fatih Terim'in takımında bugün sahaya çıkan 11'de beş yeni oyuncunun olduğunu göz önünde bulundurmak ve bu takımın hala kat edecek çok yolu olduğunu unutmamak gerekiyor.