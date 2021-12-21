YORUM | Galatasaray'ın uğruna her şeyi feda ettiği gençlik aşısı belki de çok uzaklarda değildir

Süper Lig, Galatasaray için enteresan bir hal almaya başladı. Haftalardır süren galibiyet hasreti, sarı-kırmızılı takımın günbegün dinamizmini de yok etmeye başladı. Hem Fatih Terim'den hem de Fernando Muslera'dan yoksun kalan takım, Adana'da da umduğunu bulamadı. Alınan sonuçlar öyle bir noktaya geldi ki artık taraftar da durumu kabullenmiş gibi.

Fatih Terim, Adana Demirspor deplasmanında savunmada küçük bir rotasyona gitti. Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram 11'de başlarken Sacha Boey'in sakatlığı nedeniyle alternatifsiz kalan DeAndre Yedlin kızağa çekildi ve hücum opsiyonu Oğulcan Çağlayan sağ bekte görev yaptı. Yaşadığı lisans krizinden sonra formasından da uzun süre uzak kalan ve maç temposunu yitiren Oğulcan istenen seviyede değildi. Ancak Galatasaray için kıyamet zaten diğer kanatta koptu.

Yunus Akgün, Galatasaray altyapısından son dönemde çıkmış en yetenekli isimlerin başındaydı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'un en etkili silahlarından biriydi ve takımıyla Süper Lig'e yükseldi. Yeni sezon Galatasaray gençleşmeye yönelik büyük yatırımlar yaparken Yunus Akgün çemberin dışında kaldı. Adana Demirspor genç oyuncuyu yeniden kadrosuna kattı.

Yunus Akgün bu sezon hem temposu hem de kalitesiyle Adana Demirspor için çok etkili bir silah haline geldi. Fakat Galatasaray maçına daha farklı hazırlandığı sahadaki yürüyüşünden bile anlaşılıyordu. Özellikle kanatta Kerem Aktürkoğlu'na karşı oynaması da belki onu biraz daha hırslandırmıştı. Kerem'e ilk yarıda bacak arası attığı çalım tribünleri havaya soktu. Maç başından oyundan çıkana kadar takımının sahadaki en efektif ismiydi. Yunus Akgün piyasaya çıktığı ilk günden beri çabukluğuyla dikkat çeken bir isim ancak maç tecrübesi hem oyununa hem de fiziksel özelliklerine önemli ölçüde olgunluk katmış. İki şık gol kaydetti fakat ikincisi adeta imza gibiydi.

Yunus Akgün bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Galatasaray'da 5 gole ulaşabilen tek oyuncu, Mostafa Mohamed...

1 - Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atan Yunus Akgün, bu sezon @AdsKulubu formasıyla bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu. Füze. pic.twitter.com/8JgMNS5a1E — OptaCan (@OptaCan) December 21, 2021

Adana Demirsporlu Yunus Akgün, Galatasaray'ın kadro planlarında yer almayan Yunus değil, bu kesin. 21 yaşındaki oyuncu ısrarla üstüne koya koya gelişimini sürdürüyor. Ancak bu fırsatın böyle bir süreçte kendisine Galatasaray'da değil, farklı bir kulüpte verilmesi de sarı-kırmızılı takım açısından bir eksi.

Nitekim sezon başında Romanya'dan Fransa'ya kadar yaptığı genç transferlerle Florya'yı dolduran Galatasaray, kulübün genlerine hakim gencecik bir hücum opsiyonunu görmezden geldi. Fatih Terim ile yönetimin ortak dille '3 yıllık' adı altındaki yeni projesiyle bu sezon her şeyi feda etmeyi göze alan Galatasaray'ın gemisinde Yunus da olmalıydı.

Yunus Akgün sezon sonunda geri dönecek ancak bu maç, ülke ülke genç oyuncu arayan Galatasaray'a da unutulmaz bir ders verecek...