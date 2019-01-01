YORUM | Galatasaray şampiyonluğu koruyabilir mi?

Sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'ın performansı birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

| Cihan Çınar

Son şampiyon , Denizli deplasmanında şok bir yenilgi alarak lige kötü başladı.

Galatasaray kadro kalitesiyle şampiyonluk yarışının favorisi ancak maçlar kağıt üzerinde değil, sahada ve mücadele edilerek kazanılıyor. Galatasaray, Denizli’de mücadele etmedi. Sertlikten uzak bir takım görüntüsü çizdi. Bu ligde Denizli’den çok daha zor deplasmanlar var. Galatasaray’ın yenik duruma düştükten sonra reaksiyon gösterememesi gelecek maçlar için endişe verici görünüyor.

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Selçuk İnan ısrarı zarar verir

Selçuk İnan önemli bir karakter ve takım içinde çok sevilen bir isim. Ancak uzun zamandır bu seviyelerin futbolunu oynamıyor. Seri - Selçuk - Belhanda üçlüsü çok kırılgan göründü. Bu tercih Denizli yerine daha zor bir deplasmanda yapılsa hezimet bile yaşanabilirdi.

Jean Michael Seri doğru tercih mi?

Fildişili yıldız önceki kulübü tarafından bonservisine 30 milyon euro verilmiş bir isim. Bu durum futbolcudan beklentileri artırıyor. Ancak Seri ne hazırlık maçlarında ne de Süper Kupa ve Denizli’de ışık verebildi. Ndiaye ilk maçında orta sahaya patlayıcı güç ve dinamizm katmıştı. Seri için henüz Galatasaray’a bir şey katıyor diyemeyiz. Galatasaray, Seri’ye uygun futbol oynayabilecek mi? Nzonzi’nin transferinin Seri’nin performansına etkisi beklendiği kadar büyük olacak mı? Bunlar merak konusu. Eleştirmek için henüz erken Ama Seri’nin durumunun içten içe tüm Galatasaraylıları tedirgin ettiği de bir gerçek.

15 milyon euro’luk problem: Mbaye Diagne

Geçtiğimiz sezon forvet transferinde istediği isimleri alamayan Galatasaray son çare olarak ’nın kapısını çaldı. Şampiyonluk uğruna Diagne için adeta servet ödendi. Amaç şampiyonluğa ulaşıp sezon sonunda da Senegalli forveti zarar etmeden elden çıkarmaktı. Ancak evdeki hesap tam olarak çarşıya uymadı. Şampiyonluk geldi, Diagne için beklenen teklif bir türlü gelmedi. Beklenen teklifin gelmemesinde yönetimin de payı var. Bir sezonda 30 gol atmış futbolcu takımda 'istenmeyen adam' ilan edildi. Adeta bir futbolcu nasıl satılamaz dersi verildi. Gitmek için hayli gönülsüz olan Diagne’nin özel hayatı ve ilginç sosyal medya paylaşımları da tüm bunların üzerine tuz biber ekti.

Falcao belirsizliği can sıkıyor

Diagne’yi kadroda düşünmeyen ancak elden de çıkaramayan Galatasaray, Falcao ile anlaşmaya vardı. Ancak engeli hâlâ aşılamadı. Eğer Falcao transferi olmazsa bu kalibrede başka bir golcüyü yedekte tutuyor mu? Monaco’nun inadı kırılmazsa 'denize düşen yılana sarılır' durumu yaşanabilir. Galatasaray, Diagne’den medet umabilir. Peki Diagne yaşadıklarından sonra kendisini Galatasaray’a ne kadar adayabilir? Bu büyük bir soru işareti…

Galatasaray’ın en büyük sorunu formsuzluk

Galatasaray’da birçok futbolcu formsuz durumda. Tatil havası devam ediyor. Marcao ve Nagatomo gibi isimler başı çekiyor. Kaliteli bir oyuncu grubu var. Bu oyuncular forma girince galibiyetler gelmeye başlayacaktır. Ancak o zamana kadar özellikle deplasmanlarda sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor. Galatasaray’da işlerin rayına oturması süreç meselesi olacak. Yine de tüm bu olumsuzluklara rağmen Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda. Bu takım Avrupa’da iş yapar mı? Onu da zaman gösterecek.

Küçük bir Ozornwafor eleştirisi

Galatasaray yaz başında ’dan 300 bin euro bedelle transfer ettiği genç stoper Valentine Ozornwafor’u yabancı kontenjanında Nzonzi’ye yer açmak için İspanyol kulübü Almeria’ya kiraladı. Peki Ozornwafor ilk 11 garantisi ile herhangi bir TFF 1. Lig kulübüne kiralansaydı daha iyi olmaz mıydı? Böylece futbolcunun gelişimi hem daha yakından takip edildirdi hem de futbolcu ’ye uyum sorununu tamamen atlatmış olurdu. Şayet Ozornwafor gelecek sezonların kadrosunda düşünülüyorsa böyle bir transfer daha yararlı olurdu.