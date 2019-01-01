YORUM | Galatasaray sabırlı oynarsa kazanabilir

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Real Madrid'i konuk ediyor. Karşılaşma, Terim'in de dediği gibi grubun en kritik maçı olarak görünüyor.

| Cihan Çınar

sezona istediği gibi başlayamadı. Tutuk futbol oynadı, başarısız sonuçlar aldı. Bu durum Fatih Terim'in de canına tak etti. Futbolcularını ilk kez medya önünde eleştirip bazı değişiklikler yapacağını ima etti. Tüm bunlar maçında meyvesini verir gibi oldu. Cimbom, 10 kişi kalan rakibi karşısında zaman zaman zor duruma düşse de daha hareketli, istekli ve canlı bir görüntü çizdi.

Gelelim 'e... İspanyol devi, 'nun yerini dolduramadı. Başarısız geçen 2018-19 sezonunun ardından Eden Hazard alındı ancak o da sakatlık engeline takıldı. Real Madrid, 'daki 9 haftalık süreçte kötü futboluna rağmen iyi sonuçlar aldı. Takım, geçtiğimiz haftaya kadar liderdi. Ancak Mallorca deplasmanında alınan yenilgi ve zirvenin 'ya kaptırılması bardağı taşırdı.

Aslında bu bardağın erken dolmasının nedeni Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar oldu. Paris deplasmanındaki 3-0'lık yenilgi sıkıntılı geçecek bir sezonun habercisi niteliğindeydi. Santiago Bernabeu'deki maçında ise yıkımın eşiğinden dönüldü. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Los Galactios, ikinci yarıda attığı gollerle 1 puanı kurtardı.

İspanyollara göre bu bir final maçı

İspanyol basını hafta içerisindeki maç haberlerinde adeta ağız birliği yapıp bu maçı final olarak nitelendirdi. Başlıklar hep aynıydı. Real Madrid'in İstanbul'da 3 puan alamaması halinde gruptan çıkamayacağı düşüncesi hakim. Üstelik bu finalin bir de Zidane ayağı var. Real Madrid bu gece kazanamazsa Fransız teknik adamın biletinin kesileceği iddia ediliyor.

Zidane'ın üzerindeki baskı, dünkü basın toplantısında net şekilde gözler önüne serildi. İspanyol gazeteciler maç özelinde soru sormak yerine Zidane'ı 'gelecek' sorularıyla terletti. Mourinho ile ilgili soru bile soruldu. Rahatsız olduğu her halinden belliydi. En son dayanamayıp 'Bunları bana değil başkana sorun' dedi. 'de en son Igor Tudor'a böyle sorular soruluyordu.

Her sonuca açık bir karşılaşma

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid'in üstte bahsettiğimiz nedenlerden ötürü bu maçı kazanmaya daha fazla ihtiyacı var. Evet, karşılaşmanın favorisi İspanyollar. Ancak üzerlerindeki baskı onları hata yapmaya zorlayabilir. Galatasaray sabırlı oynarsa rakibini devirebilir. Bu takım, Avrupa Fatihi ünvanını böyle galibiyetlerle kazandı. Süper Kupa finalini de sayarsak iki takım arasında oynanan 7 maçın 3'ü Cimbom'un zaferiyle sonuçlandı. Bu camia, Real Madrid maçlarına alışık... Galatasaray da iyi bir dönemden geçmiyor ancak Real Madrid ilk kez bu kadar 'karışık' şekilde İstanbul'a geliyor.

İş savunmada biter

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Galatasaray'ın bu maçtan puan veya puanlar almasının yolu savunma performansından geçiyor. Marcao ve Luyindama risk almadan oynamalı. Bekler, James ve Hazard'a karşı yalnız bırakılmamalı. Babel ve Feghouli gibi isimler artık takım savunmasına katkı yapmalı. Galatasaray ilk 60 dakikada kalesini gole kapatabilirse son 30 dakikada maçı kazanma fırsatını yakalayabilir.

Grup nasıl şekillenir?

PSG iki maçını da kazanarak aslında grubu lider olarak bitireceğinin sinyalini verdi. Fransızlar bu gece Club Brugge'ü de devirip bunu perçinleyecektir. Fatih Terim basın toplantısında 'Grubun en kritik maçı olarak görünüyor' ifadesini kullandı. Galatasaray, Real Madrid'i yenebilirse kalan üç maçında grup ikinciliği için çekişecektir. Üstelik bu senaryoda kaosa sürüklenecek olan Real Madrid'in başında Zidane da olmayacaktır. Aksi bir sonuçta ise Galatasaray'ın Club Brugge ile UEFA yarışını izleriz.