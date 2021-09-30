Sarı-kırmızılılar, sağlam bir savunma performansıyla Fransa'dan 1 puanla döndü.

YORUM | Burak Özemir @burakozdemr

Ligde kötü arka arkaya aldığı kötü sonuçları Göztepe karşılaşması ile sonlandıran Galatasaray, Marsilya deplasmanında zorlu bir karşılaşma oynadı.

Fatih Terim, sakatlığını atlatan Boey ile cezası nedeniyle ligde forma giyemeyen Marcao'ya ilk 11'de yer vererek ideal savunma dörtlüsünü sahaya sürdü.

İlk 45 dakikada Galatasaray bir bütün halinde dar alanda topun arkasında konumlanıp kazandığı toplarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Zaman zaman da bunda başarılı oldu.

Kenarları iyi kapatan ve ortada kalabalık duran Fatih Terim'in öğrencileri kanatlardan atak yapmak isteyen Marsilya'ya ilk 45 dakikada iyi karşılık verdi. Savunmadan çıkışlarda baskıyı görünce hata yapmaya yatkın olan Marsilya'ya karşı Kerem, Halil ve Morutan ile yapılan baskılar zaman zaman verimli oldu.

Özellikle ilk yarının son dakikasında Galatasaray Halil ve Kerem ikilisiyle iyi bir kontra yakaladı ancak pozisyonun devamında hakemin durduğu yer şut açısı olunca pozisyon golle sonuçlanmadı.

108 dakikalık maç

İlk yarıda tribünlerde çıkan olaylar, ikinci yarıda Marsilya'nın penaltı beklediği pozisyonda yapılan VAR kontrolleri derken karşılaşma toplamda 118 dakikaya yakın oynandı. Takım savunması sürekli eleştirilen sarı - kırmızılılar bu süreç içerisinde topu Marsilya'ya bırakmasına rağmen kalesinde büyük bir tehlike yaşanmasına izin vermedi.

Galatasaray savunmasının ligde değil ama Avrupa Ligi'nde bu kadar iyi olmasının temel sebebi Marcao'nun durumundan kaynaklanıyor. Marcao'nun yanına bir de Sacha Boey eklenince Galatasaray ideal savunma dörtlüsüne kavuşmuş oldu ve bu dörtlü Marsilya'ya adeta savunma dersi verdi.

Karşılaşmada hiç hava topu kaybetmeyen ve girdiği yedi ikili mücadelenin altısını kazanan Marcao, Galatasaray için sadece bir stoper değil takım savunmasının da komutanı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Boey, 6 kez ile sahanın en fazla top kapan ismi oldu. 15 kez ile sahanın en fazla ikili mücadelesine giren ve bunların sekizini kazanmayı başaran Boey'in bu performansı, Marsilya gibi sürekli kanatlardan oynamaya çalışan bir takım karşısında en önemli noktaydı.

Diagne, Marsilya'ya sorun çıkardı

Fatih Terim, 73. dakikada Diagne'yi oyuna sürdü. Halil'in yorulmasından dolayı geriden rahat bir şekilde oyun kuran Marsilya, fiziğini kullanarak top saklama becerisi yüksek olan Diagne'nin girişiyle savunmadan çıkışlarda sorun yaşamaya başladı.

İkili mücadelelerde de ayakta kalmayı başaran Diagne, ön alanda top saklayarak takım arkadaşlarının rakip yarı alana yerleşmesini sağlarken, Marsilya'nın da geriden oyun kurmasına zorluk çıkardı.

Senegalli yıldız oyunda yer aldığı süre içerisinde altı ikili mücadelenin dördünü kazanarak dikkat çekti.

Galatasaray, avantajlı dönüyor

Grupta puanını dörde yükselten Galatasaray, bir sonraki maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

Sarı - kırmızılılar, Lazio deplasmanında hiçbir varlık gösteremeyen Rus ekibini sahasında devirdiği takdirde gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmış olacak.