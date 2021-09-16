YORUM | Galatasaray, Lazio'nun Sarriball'unu nasıl alt etti?

Galatasaray, Lazio'yu evinde mağlup ederken Terimball, Sarriball'un nasıl mağlup edilebileceğinin dersini verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, Avrupa futbolunun en iyi taktisyenlerinden biri olarak gösterilen Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio ile karşılaştı.

Fatih Terim'in öğrencileri, Avrupa futbolunun en iyi taktisyenlerinden, Sarriball'un mucidi, Maurizio Sarri'nin takımı, yaklaşık son yarım saatini önde oynamasına rağmen pozisyon üstünlüğünü kaptırmadan mağlup ederken özellikle dar alanda yapılan savunmasıyla yıktı!

Milan, Lazio'yu nasıl devirmişti?

Serie A'da son oynadığı maçta Milan'a 2-0 mağlup olan İtalyan ekibinin bu maçtaki performansı bize Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşma öncesi bazı fikirler verdi.

Milan, Lazio'yu 2-0 mağlup ettiği maçta, top rakipteyken dar alanda konumlandı. Kanatlarda oynayan oyuncular arasında ise 30 metreden fazla mesafe bırakmayarak Lazio'ya fazla hareket alanı bırakmamışlardı.

Fatih Terim'in öğrencileri ilk 15 dakikada bunu yapmakta zorlandı. Laziolu hücum oyuncuları özellikle karşı ataklarda geniş alanlar buldular. Bunlardan birinde de Muslera sarı kart gördü.

Lazio ilk yarıda birçok pozisyonda hızlı çıkarak savunmayı sayıca daha az adamla yakalamayı başardı. İtalyanların bir diğer planı da savunma arkasına atılan toplarla Immobile'yi pozisyona sokmaktı.

Galatasaray ise ilk yarıda bazı anlarda kolay top kaybetse de ilk yarıda orta alanda kalabalık ve agresif olmayı başardı.

İkinci yarıda neler değişti?

Galatasaray ilk yarıdaki iyi oyununun ardından ikinci yarıya daha cesur başladı. Savunmayı bir adım daha önde kurmaya başlayan sarı - kırmızılılar Lazio'nun rakip yarı alana geçtiği anlarda yoğun bir baskı uyguladı. Burada kapılan toplarla da Lazio kalesinde tehlikeli anlar yaşandı.

Galatasaray rakibini sık sık hataya zorlamayı başardı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu son vuruşlarda başarılı olabilse çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.

Sarri, Vedat Muriqi'yi oyuna alıp çift forvete dönmesiyle birlikte Galatasaray orta alanı daha rahat geçmeye başladı. Ancak Galatasaray, ilk yarıda savunma arkasına atılan topta yaptığı hatanın bir benzerini de ikinci yarıda yaptı. Neyse ki Savic'in vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

Galatasaray hemen hemen oyunun tamamında Lazio'ya sahada büyük üstünlük kurmayı başardı. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Terim'in öğrencileri bu kez topsuz oyunu daha doğru oynamayı başardı.

Genç ve yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşayan Galatasaray, gelecek günlere daha güvenle bakmaya başlıyor. Lazio gibi muhteşem bir teknik direktöre ve oyunculara sahip olan bir takım karşısında alınan bu galibiyet Galatasaray için bir kırılma maçı olabilir.

Kilit nokta: Pas isabeti

Galatasaray'ın Lazio karşısında görev yapan stoperlerinden Marcao % 93, Nelsson ise, % 94 pas başarısıyla oynadı. Özellikle bir İtalyan takımı karşısında bu pas başarısı çok önemli. Bu rakamlar Galatasaray'ın savunmadan çıkarken hata yapmadığının kanıtı.

Marcao ve Nelsson'a ek olarak da Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'nun da yüksek pas isabetiyle oynaması sarı - kırmızılıların top kaybını en aza indirmesini sağladı.

Sahanın en iyilerinden biri de Sacha Boey'in sakatlığı sebebiyle şans bulan Yedlin oldu. Beş kez top kapan ABDli oyuncu, 10/7 ikili başarısı ile oynayarak zayıf olan savunma yönünü de göstermeyi başardı.

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