YORUM | Galatasaray için 3 puandan çok daha fazlası

Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Galatasaray kötü gidişata son verebilmek için bu maçı kazanmak zorunda.

| Cihan Çınar

Türk futbolunun en büyük derbisinde ile karşı karşıya gelecek.

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz yaz kadrosunda önemli değişime gitti. Kadro fazlasıyla güçlendi ancak bu güç henüz sahaya yansıtılamadı.

Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Cimbom beklentilerin biraz uzağında kaldı. Oynanan futbol camiayı tatmin etmedi.

Galatasaray’ın eksileri

Galatasaray’ın geçen sezonlardan en büyük farkı, kaleye gitme şekli olarak göze çarpıyor.

Kanatlarda artık Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi sıra dışı sürate sahip futbolcular yok. Babel ve Feghouli gibi daha becerikli ama ağır futbolcular var.

Savunma arkasına atılan toplardan ziyade kısa paslarla kaleye gidilmesi amaçlanıyor. Seri ve Nzonzi gibi üst düzey pasör futbolcular bunun için transfer edildi ancak henüz sonuç alınamadı.

Sarı Kırmızılılar’da derbi öncesi tek sıkıntı bu değil. Birkaç futbolcu dışında genel anlamda bir formsuzluk söz konusu.

Luyindama - Marcao ikilisi güven vermiyor. Nagatomo ve Mariano çok çalışıyorlar ancak verimsiz oynuyorlar. Seri uyum sorunu yaşıyor. Lemina hazır değil. Belhanda sakatlandı. Feghouli geçen sezonu mumla arıyor. Babel beklenen etkiyi henüz yaratamadı.

Takım öne geçtiği maçlarda skoru korumakta sıkıntı yaşıyor. ve maçlarında son dakikalarda gelen gollerle giden puanlar bunu kanıtlar nitelikte oldu.

Bu sıkıntılara Fatih Terim’in de cezası nedeniyle kulübe olamaması da eklenince Galatasaray’ı oldukça zor bir karşılaşma bekliyor diyebiliriz.

Galatasaray’ın artıları

Ev sahibi ekibin bu maçtaki en büyük avantajı, her derbide olduğu gibi taraftarı olacak. Galatasaray için itici güç olan bu atmosfer, özellikle Fenerbahçe’nin kalecisi Bayındır için kâbusa dönüşebilir.

Volkan Demirel bu atmosferden kolay etkilenmeyen bir kaleciydi. Fenerbahçe’nin aldığı başarılı sonuçlarda bunun da etkisi vardı. Altay ise bu anlamda ilk sınavını verecek. Genç kaleci, Ankaragücü formasıyla Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son maçta kalesinde 6 gol görmüştü.

Galatasaray’ın ikinci büyük avantajı ise kadro kalitesi bakımından Fenerbahçe’den üstün olması. Sarı Lacivertliler’in hücum oyuncuları daha formda ancak Sarı Kırmızılılar daha tecrübeli ve yetenekli oyunculara sahip.

Bu maçta gözler özellikle Falcao'nun üzerinde olacak.

Galatasaray hangi 11’le çıkmalı?

Aslında Galatasaray’ın Fenerbahçe maçına çıkacağı ilk 11 büyük oranda belli:

Kalede Muslera olacak. Savunma dörtlüsünü Mariano, Luyindama, Marcao ve Nagatomo oluşturacak. Ön liberoda Nzonzi görev yapacak. Önünde Lemina ve Belhanda yer alacak. Solda Babel, sağda ise Feghouli olacak. İleri uçta Falcao gol arayacak.

Deneyimli teknik adam, perşembe günü antrenmandan önce basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yaptı. Bu toplantıda, Belhanda’nın çenesindeki kırıklara rağmen maskeyle oynamayı çok istediğini söyleyip formayı ona vereceğini ima etti.

Üstteki muhtemel 11’de yalnızca bir değişiklik yaşanabilir; Lemina’nın yerine Seri görev yapabilir. Ancak Gabonlu futbolcunun ilk 11’de başlayıp yerini ikinci yarıda Seri’ye bırakması daha olası görünüyor.

Fatih Terim derbide en yetenekli futbolcularını sahaya sürecektir.

Sonuç

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Sezonun henüz başında olabiliriz, ancak Galatasaray gidişat için çok önemli bir maça çıkıyor. Fenerbahçe karşısında alınacak bir galibiyet hem rakibin hızını kesmek hem de havaya girmek demek.

Galatasaray’ın bu galibiyete Fenerbahçe’den çok daha fazla ihtiyacı var. Aksi bir sonuç, Galatasaray’ı çok sıkıntılı bir sürece sokabilir.

Yazının başında da belirttiğim gibi Galatasaray’ı zor bir maç bekliyor. Sarı Kırmızılılar'ın 'ağır favori' olduğu çok derbi oldu. Ancak bana göre bu maç, o maçlardan biri değil. Ev sahibi ekip, galibiyete yakın olan taraf. Ancak alınacak hiçbir sonuç sürpriz olmayacaktır.