YORUM | Galatasaray 2019-2020 sezon değerlendirmesi: 23. şampiyonluk yolda

Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, güçlü kadrosu ve teknik ekibiyle yeni sezona da doğal favori olarak başlıyor.

YORUM | Cihan Çınar

Ligin en iyi kadrosu ve en başarılı teknik direktörüne sahip olan Sarı Kırmızılılar’ın üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşması şüphesiz kimse için sürpriz olmayacaktır.

Kadro

geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşsa da Şampiyonlar Ligi’ndeki fiyasko bazı değişikliklere neden oldu.

Orta sahada Badou Ndiaye ve Fernando ile devam edilmedi. Yerlerine önceki kulüpleri tarafından bonservislerine servete ödenen Jean Michael Seri ve Steven Nzonzi kiralandı. İkilinin orta sahadaki performansı Galatasaray’ın sezonu nerede bitireceğinde belirleyici olacaktır.

Gelenler arasında Ryan Babel, ‘en garanti’ transfer olarak göze çarpıyor. Hollandalı yıldız Türk futbolunu yakından tanıyan bir isim. Babel, Onyekuru’nun boşluğunu rahatlıkla doldurabilir.

Adem Büyük ve Jimmy Durmaz rotasyonda ne kadar faydalı olabileceklerini hazırlık maçlarında gösterdiler. Üstün yeteneklerine rağmen yıllardır futbolunu geliştiremeyen Emre Mor’un elinde çok büyük bir fırsat var. Genç futbolcu patlama yaparsa Galatasaray hedeflerine kolay ulaşabilir.

Ve forvet konusu… Galatasaray geçtiğimiz sezonun rekortmen gol kralı Mbaye Diagne’ye sahip olsa da dünya yıldızı Falcao’yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor. Sarı Kırmızılar bu transferde de mutlu sona ulaşırsa kağıt üzerinde son yılların en güçlü kadrosunu kurmuş olacak.

Fatih Terim

Fatih Terim, Florya’da oldukça rahat bir çalışma ortamına sahip. Deneyimli teknik adam kulüpte futbol adına tek yetkili konumunda. İşler bu kadar yolunda giderken kafasındakileri takıma aktarması çok da zor olmayacaktır.

Türk futbolunun en güçlü figürlerinden olan Fatih Terim, psikolojik üstünlüğünün de farkında ve bunu en iyi şekilde kullanmaktan kaçınmayacaktır.

Beklentiler

Galatasaray’da yeni sezondan tek beklenti ligde de kupada da şampiyonluğa ulaşmak olacaktır. Aksi bir sonuç başarısızlık olarak kabul edilecektir.

Avrupa’da ise durum biraz daha farklı. Aslan geçtiğimiz sezon kolay bir gruba düşmesine rağmen hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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Geçtiğimiz sezon yaşanan kaza, camiada ayakların yere basmasını sağladı.

Yeni sezonda öncelik lig şampiyonluğu olur. Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmak bile taraftarları yeterince mutlu edecektir.