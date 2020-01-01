YORUM | Galatasaray 2019-20 ilk yarı değerlendirmesi: Her şey yeniden başlayacak

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ikinci yarıda zirveyle arasındaki puan farkını kapatıp üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

YORUM | Can Doğan

Sezona başlarken Radamel Falcao, Mario Lemina, Florin Andone, Steven N'Zonzi, Jean Michael Seri, Ryan Babel'i kadrosuna katarak neredeyse kusursuz bir kadro kuran sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamadı.

17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan , 37 puanlı lider 'un 10 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan sarı kırmızılı ekip, , ve 'ün bulunduğu grupta son sırada yer aldı ve Avrupa defterini kapadı.

Ziraat Kupası'na 5. Tur'da katılan Galatasaray, Tuzlaspor'u saf dışı bırakarak son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan sarı kırmızılılar, Türkiye Süper Kupa maçında Akhisarspor'u mağlup ederek 2019 yılındaki bütün kupaları müzesine götürmüş oldu.

Artılar

Fatih Terim'in varlığı Galatasaray için başlı başına bir avantaj. Başarılı teknik adam kariyerinde sarı kırmızılı ekiple tamamladığı 9 sezonun 8'inde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Fatih Terim'in kritik ve zor anları yönetme başarısının yanı sıra kazanma alışkanlığı geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da Galatasaray'ın puan farkını kapatmasını sağlayabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının etkisiyle yaşanan yoğunluk ve buna bağlı oluşan yorgunluk, sakat oyuncuların artması, rotasyonun daralması ve bazı oyunculardan istenen bireysel performansların alınamaması gibi sorunlara rağmen rakiplerinin Galatasaray ile olan puan farkını çok fazla açamaması, sarı kırmızılı ekibin şampiyonluk umutlarını sürdürmesine neden oluyor.

Fatih Terim'in verdiği fırsatı çok iyi değerlendiren Ömer Bayram, Galatasaray'ın bu sezonki en büyük kazanımları arasında yer alıyor. Gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen 28 yaşındaki oyuncu, sahadaki çabası, bitmek bilmeyen enerjisi, hırsı, zaman zaman etkili olan şutları ve yaptığı asistlerle kendini kabul ettirdi. Hem de bunu asıl mevkisi olan sol bekte değil orta sahada oynayarak başardı.

Yeni transferlerden Taylan Antalyalı, Aralık ayında rotasyona girdiği takımda özellikle karşısında sergilediği performans ve attığı golle sezonun geri kalanında şans verildiği takdirde katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Ve tabi ki Fernando Muslera... 33 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi forma giydiği 16 lig maçının 7'sinde kalesini gole kapatarak bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Muslera aynı zamanda %78'lik kurtarış yüzdesiyle Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa ile birlikte birinciliği paylaşıyor. Bütün bu istatistiklerin ışığında takımın as stoperlerinden Luyindama'nın sakatlandığı bir sezonda Galatasaray'ın ligin ilk yarısını en gol yiyen takım olarak noktalamasında Muslera'nın payı çok büyük.

Neler geliştirilebilir?

Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı en büyük sorun hücumdaki etkisizlik. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakması sarı kırmızılı ekibin 23 golde kalmasına neden oldu. Formasına kavuşan ve Antalyaspor karşısında iki golle "Ben buradayım" mesajını veren Kolombiyalı yıldız, ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın gol sorununu çözmesindeki en büyük silah olacaktır.

Sarı kırmızılı ekibin ligin ikinci yarısında mutlaka çözmesi gerektiği bir diğer sorun ise bekler. Mariano'nun istenilen katkıyı bir türlü verememesi, Nagatomu'nun ise deplasmanında puanı getiren golü haricinde pek ortalıkta gözükmemesi tepkileri beraberinde getirdi. Hem hücum hem de savunma yönünden aksayan bu iki oyuncunun yerine yapılacak yeni transferlerle ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray izleyebiliriz.

Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında 8 gol ve 6 asistle oynayan ve Galatsaray'a şampiyonluğu getiren oyunculardan olan Sofiane Feghouli'nin de bu takım için ne kadar önemli olduğunu hatırlayıp, yeniden o kimliğine bürünmesi gerekiyor.

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Beklentiler

Ülkemizin en "winner" takımı olarak kabul edebileceğimiz Galatasaray'ın devre arasında yapacağı takviyeler ve değişimlerle şampiyonluk yarışında söz sahibi olacağını söylemek zor değil.

"Eğer bir yerde kupa varsa Galatasaray orada favoridir, orada olmalıdır" diyen Fatih Terim'in Galatasaray'ı için ligin ikinci yarısında her şey yeniden başlayacak.