YORUM | Galatasaray'ın rotasyon tercihi sonuç vermedi

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Spor Toto Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray, sezonun dikkat çeken takımlarından Fatih Karagümrük’e konuk oldu.

Ömer Bayram, Babel ve Emre Kılınç tercihleriyle maça başlayan sarı-kırmızılılar, Bertolacci’nin golüne Mostafa Mohamed’le karşılık vererek sahadan bir puanla ayrıldı.

Karagümrük, bildiğimiz gibi başladı

Francesco Farioli ile ligin en özel takımlarından biri haline gelen Karagümrük, oyun prensiplerinden bu maçta da ödün vermedi ve ön alan presiyle karşılaşmaya başladı. Avrupa’da Gian Piero Gasperini ve Marcelo Bielsa gibi teknik adamlarda gördüğümüz şekilde bire bir eşleşmelere önem veren Farioli, Galatasaray maçında da bu ezberini bozmadı.

Zira bu anlayış, sarı-kırmızılıların sezon başındaki en büyük problemlerinden birine kuvvetli bir antitezdi aslında. Özellikle Marcao’nun cezalı olduğu dönemde Galatasaray, geriden oyun kurarken önemli sıkıntılar yaşamış ve bu şekilde kalesinde birçok gol görmüştü. Farioli de bu bire bir eşleşmelerle Galatasaray’ın geriden top çıkarmasını engellemeyi hedefledi.

Pas kalitesi iyi düzeyde olan Marcao-Nelsson ikilisine öndeki iki hücumcusuyla basan Karagümrük; sarı-kırmızılıların savunma önündeki oyuncusu Berkan Kutlu’ya da gölge markaj uyguladı. Bu görev maçın başında Jimmy Durmaz’daydı ancak tecrübeli oyuncunun, stoper Burak Bekoroğlu’nun sakatlığının ardından pozisyonu değişse de Farioli’nin bu anlayışı aynı kaldı. Ayrıca Karagümrük, kenar oyuncularıyla da Galatasaray’ın beklerinin topla buluşmasını engellemeye çalıştı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Burak Bekaroğlu sakatlandı ve Farioli, yabancı sınırının mecbur kıldığı üzere Benatia’yı oyuna alamadı ve Biglia’yı bu dakikadan itibaren stoper olarak görevlendirdi. Ardından Jimmy Durmaz, derin oyun kurucu rolünü üstlenirken oyuna giren Adnan Uğur da merkezde görev yaptı. Sakatlanan bir diğer isim Karamoh ikinci devrede oyundan çıkarken Benatia stopere, Biglia ise doğal pozisyonuna geçti. İkinci devrede ise Benatia oyundan alınınca Biglia bir süre tekrar stoper olarak görev yaptı.

Farioli’nin öğrencileri, özellikle ilk 15-20 dakikalık bölümde bu şekilde toplar kaparak tehlike üretebilecek potansiyelde olduklarını gösterdiler. Ancak ilerleyen süreçte Galatasaray, bu baskıyı daha kolay kırmayı başardı.

Karagümrük’ün rakibin zaaflarına odaklanan hücum planı

Karagümrük, hücum planı olarak da Farioli dönemindeki geleneğini büyük oranda sürdürdü. İki kenar oyuncusunu da çizgiye bastıran İtalyan teknik adam, oyunu geriden başlatarak rakip presi üzerine çekmeyi ve ardından Musa-Karamoh ikilisiyle savunma arkasına sarkmayı hedefliyordu.

Galatasaray’ın iki bekini de hücuma göndermek istediği, ancak bu bölgelerde önemli zafiyetlerinin olduğu da dikkate alınınca bu yaklaşım kağıt üzerinde gayet mantıklıydı. Bu maçta oynamasa da Van Aanholt da Yedlin de ve Ömer Bayram da arkasında boşluk bırakabiliyor.

Ayrıca Terim’in Babel tercihini de bu durum üzerinden okumak mantıklı olabilir zira tecrübeli oyuncu, son olarak Lokomotiv Moskova maçında ilk 11’de başlamıştı ve verdiği savunma katkısıyla öne çıkmıştı. Fakat Babel’in hücumda götürdükleri, bu maçta daha ağır basan taraf oldu.

Galatasaray’ın planı ve maçın bölümlerindeki değişimi

İlk 20 dakikalık periyotta Terim’in öğrencileri, rakiplerini orta blokta karşılamayı ve orta alandaki pas bağlantılarını kesmeyi hedefledi.

Biglia’nın pozisyon değişiminin de etkisiyle Galatasaray, ilk yarının geri kalanında rakibini ön alanda ve daha agresif bir şekilde karşılamaya başladı. Ancak Karagümrük, bu dakikadan sonra merkezi iyi savundu ve Galatasaray; büyük oranda Yedlin ile Ömer Bayram’ın ortalarına bağımlı kaldı. Hal böyleyken merkezde tek kalan Halil Dervişoğlu’nun yanında veya yerine Diagne-Mohamed ikilisinden birinin tercih edilmesi daha iyi sonuç doğurabilirdi.

41 - Galatasaray, bu sezon en fazla orta yaptığı Süper Lig maçını Fatih Karagümrük karşısında oynadı. Beyhude. pic.twitter.com/CGtLZjnOyK — OptaCan (@OptaCan) November 7, 2021

Galatasaray, ilk yarının son bölümlerinde ele almaya başladığı oyun üstünlüğünü ikinci devreye yansıtamadı. Temponun düşük seyrettiği devrede Karagümrük, 69. dakikada Bertolacci’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maç öncesi verdiği rotasyon kararından verim alamayan Terim, Morutan, Diagne ve Mohamed gibi kozlarını oynadı ve son dakikalarda gelen golle beraberliği yakaladı.

Terim’in santrfor belirsizliği

Galatasaray’ın elinde kullanabileceği üç santrfor var ve farklı profillere sahip olan bu isimler, kağıt üzerinde farklı maç planlarına uyum sağlamaya elverişli görünüyor.

Ancak Terim, henüz be genişlikten kuvvetli bir ana plan çıkaramadı. Son dönemlerde Halil Dervişoğlu, birinci tercih konumuna yükselmiş gibi görünüyor. Terim’in de geçtiğimiz haftalarda işaret ettiği üzere genç golcü, bağlantı oyununda getirdikleriyle ve dar alandaki pas becerisiyle diğer isimlere kıyasla öne çıkıyor.

Buna karşın Halil Dervişoğlu, henüz bitirici vuruşlarda bir keskinlik gösteremedi ve bu da Galatasaray’ın skor üretimini olumsuz etkiledi. Dolayısıyla Terim’in, eğer birinci santrforunu Halil Dervişoğlu olarak belirleyecekse en azından kenar oyuncularından birini skor üretme potansiyeli olan ve Halil’in açtığı boşluklara hareketlenebilecek profilde seçmesi Galatasaray’ın yararına olabilir. Veya Terim, Halil’i daha farklı bir hücum kurgusunda kenarda; veya çift forvetli bir düzende de görevlendirebilir.

Örneğin bu maçta Galatasaray, hücumdaki etkisinin çoğunu kenar ortalarıyla gösterdive bunun yanı sıra Karagümrük’ün merkezi iyi savunmasıyla Halil etkisiz bir görüntü çizdi.

Süper Lig’de 12. hafta geride kaldı ancak Terim, henüz ana planındaki hücum kurgusunu netleştiremedi ve rotasyon tercihlerinden sonuç alamadı. Son haftalarda iyiye gitme emareleri gösteren sarı-kırmızılılar, uzun lig maratonunda iddialı olabilmek için daha kuvvetli bir ana plana ve oturmuş bir hücum kurgusuna ihtiyaç duyuyor.

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