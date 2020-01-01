YORUM | Futbolun geleceğini Avrupa Süper Ligi'nin kaderi belirleyecek

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, mevcut sistemden vazgeçmeye karar verirse futbolun bütün yapısı yeniden belirlenecek.

YORUM: Charlotte Duncker | ÇEVİRİ: Can Doğan

Önümüzdeki dönemde futbolda bizi neler beklediğine dair net bir cevap vermek çok zor.

Sezon tamamlanacak mı? Hangi takımlar ligden düşecek? Yayın ve reklam gelirlerine ne olacak? Koronavirüs sonrasında takımlar varlıklarını sürdürmeye devam edebilecek mi?

Yakın gelecekte futbolda neler olacağı hala belirsizliğini koruyor. Uzun vadede de durum aynı şekilde…

Daha fazla takım

Der Spiegel’in 2018 yılında yayınladığı belgelerle birlikte son 30 yıldır tartışma konusu olan Avrupa Süper Ligi yeniden gündeme gelmiş durumda bulunuyor.

Belgelerde Avrupa’nın en güçlü 18 takımının bir araya gelip ligi oluşturacağı belirtiliyor. Bu da bizim bildiğimiz yerel lig yapısının sonu anlamına geliyor. Bu takımlar artık Şampiyonlar Ligi ve UEFA ’ne katılmak için kendi liglerinde belirli bir sıralamaya girmeye gerek duymayacak.

Bu konu hakkında geçtiğimiz yıl Ara’ya konuşan Pep Guardiola “Bu fikre pek katılmıyorum. Biri bana mutlaka açıklamalı. Eğer ve , kendi liglerinde ile oynayamayacaksa ’yı kim izleyecek? Bu karar tamamen yerel ligleri öldürmek olur. İngiltere bu konuda çok daha akıllı davranıyor. Dört ligde de stadyumlar dolu. Ben İngiltere’nin yerel futbolu öldürmeye izin vereceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Pep Guardiola’nın “ölüm” açıklamasına rağmen , İngiltere’deki rakipleri , , ve ile birlikte Avrupa Süper Ligi’nin üyeleri arasında kendine yer bulacak. Bu formatı kısaca açıklamak gerekirse zenginler gelir piramidinin en altındaki takımları hiçe sayarak daha fazla zengin olacak diyebiliriz.

Futbol finans uzmanı Kieran Maguire bu durumu Goal’e şu cümlelerle açıkladı:

“ , Amerika Birleşik Devleti, Çin veya ’dan gelip İngiltere Premier Lig’de takım sahibi olan insanlar kesinlikle Walsall veya Accrington gibi takımları umursamıyor. Bu büyük bir hasar anlamına geliyor. Bu kulüplerin varlıklarını sürdürmeleri gerekiyor ama onlar Roman Abramovich veya ’ı satın almak isteyenler gibi fırsatlara sahip değiller. Bu karar uygulanırsa zenginler kasalarını dolduracak ve diğer takımlarla olan fark iyice açılacak”

Sızdırılan belgeler arasında Avrupa Süper Ligi’ne katılan her takıma sezon başına 500 milyon euro para ödeneceği ifadeleri yer alıyor. 2016 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid o sezon 88.6 milyon euro gelir elde etmişti. Karşılaştırmayı siz yapın…

Bu bilgi ışığında başkanı Andrea Agnelli’nin yeni lig fikrini neden desteklediğini anlayabilirsiniz. 2019 yılında açıklamalarda bulunan Agnelli “Artık zamanı geçmiş, ilgi çekmeyen bir sistemi koruyoruz. Geleceği düşünmek gerekiyor” şeklinde konuşmuştu. Sizce haklı mı? Yoksa Agnelli sadece kendi takımını Real Madrid ve Barcelona seviyesine çıkarak banknotları saymak mı istiyor?

Premier Lig’i ele alalım. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City ve Chelsea taraftarlarına onlar için sezonun en büyük maçının hangisi olduğunu sorun. Cevap olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid veya Barcelona ile oynanacak maçlar yerine yerel rekabet ateşini canlandıracak karşılaşmaları alırsınız.

Kendi ülkelerinde yıllardır süren rekabete eklenecek her maç daima daha özeldir. Agnelli gerçekten 2024 yılına gelindiğinde Avrupa’daki taraftarların yerel liglerden sıkılacağına inanıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship’te mücadele eden Middlesbrough’nun taraftar grubu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e Avrupa Süper Ligi ile ilgili endişelerini belirten bir metin yazdı. Gelir piramidinin aşağındaki bir Championship kulübü neden bunu önemsiyor? Neden “Big Six”in Premier Lig’den kopması onlar için bu kadar önemli?

Cevabı çok belli: Para.

Kieran Maguire bu durumla ilgili “Yeni sistemde ülkelerinin en üst düzey ligine yükselmek, alt lig takımları için eskisi gibi büyük bir ödül olmaz. Yerel liglerin değerini yitirmesi, bu takımların gelirlerinin azalması anlamına geliyor” dedi.

Bazı teknik direktörler bu yeni sisteme şiddetle karşı çıkıyor. Liverpool'un Alman teknik adamı Jürgen Klopp düşüncelerini "Umarım asla gerçekleşmez" şeklinde dile getirmişti. Ancak İngiliz ekibin sahipleri Klopp gibi düşünmüyor. Onlar Avrupa Süper Ligi planını dinleyip, bu konu üzerine konuşmayı seçmiş durumda bulunuyor.

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Maguire sözlerine “Geliri yüksek olan kulüplerin aşağıda kalan kulüplere yardım edebileceğini düşünmek isteyebilirsiniz ama böyle bir şey olmayacak. Yapmanız gereken tek şey yayın haklarının nasıl oluşturulduğuna bakmak. Büyük kulüplerin patronları her zaman çok daha fazla para kazanmak derdinde” şeklinde devam etti.

Futbol Taraftarları Derneği sözcüsü yaptığı açıklamada “Bu yeni sistem spor ilkelerine tamamen aykırı. Alt liglerde kulüpler kapanma tehlikesiyle yüz yüze kalabilir, yerel kupalar yok olabilir. Tamamen felaketle sonuçlanabilecek bir plan” ifadelerini kullandı.

Modern futbolda para çok önemli bir faktör. Koronavirüs salgınından sonra bütün kulüpler, kötü etkilenen ekonomilerini düzeltmek için mutlaka bütün fikirlere açık olacaktır.