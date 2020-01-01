YORUM | Fenerbahçe'nin şampiyonluk yakıtı: "3 Temmuz ruhu"

Fenerbahçe'yi sezonun ikinci yarısında neler bekliyor?

YORUM | Enes Koca @eneskocaa

, çalkantılı geçen son sezonun ardından büyük değişikliklerle ve dolayısıyla çok daha büyük umutlarla girdiği yeni sezonun ilk yarısında, gemiyi şampiyonluk ihtimalleri dahilinde limana yanaştırmayı başardı. Peki Fenerbahçe’yi sezonun ikinci yarısında neler bekliyor? Başkan Ali Koç’un dile getirmesiyle dirilen “3 Temmuz ruhu” şampiyonluk için yeterli olacak mı? Yoksa Fenerbahçe’nin özellikle savunmada yaşadığı problemleri aşabilmesi için ruhtan fazlasına mı ihtiyacı var?

Savunma problemi

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’nin yüzleştiği en büyük sorunun kale koruma konusu olduğu aşikar. Sarı lacivertliler bu sezon karşılaştıkları 17 takımdan sadece üçüne karşı kalesini gole kapatabildi.

OPTA verilerine göre Fenerbahçe, kalesinde görmesi beklenen gol sayısından (xGa) yaklaşık 3 fazlasını kalesinde gördü ve bu alanda ligde ilk yarının en kötü dördüncü takımı durumunda. Fenerbahçe’nin önündeki üç takım ise Rize, Antalya ve . Rize ve Gençlerbirliği 4, Antalya ise xGa’dan 6 gol fazlasını kalesinde gördü.

Fenerbahçe’yi önündeki 3 takımdan ayıran istatistik ise sarı lacivertli ekibin ligdeki 18 takım içerisinde en düşük xGa’ya sahip ikinci takım oluşu. Bu da bize Fenerbahçe’nin aslında rakiplerine çok fazla fırsat vermediğini fakat bireysel hataların canını fazlasıyla yaktığını gösteriyor. Bunu sayılar da tasdik ediyor. Fenerbahçe bu sezon bireysel hatalar yüzünden kalesinde en fazla gol gören ikinci takım durumunda. (6 gol)

Bek karmaşası

Caner Erkin ayrıldıktan sonra sol bek pozisyonundan istediği verimi senelerdir alamayan Fenerbahçe, sezon başında Hasan Ali’nin de sakatlanmasının ardından bek rotasyonunda çıkmaza girdi. Hasan Ali’nin sakatlığı sadece sol bek rotasyonunu etkilemekle kalmayıp, sağ bek rotasyonunda da değişikliklere yol açtı.

Yanal’ın oynatmak istediği oyunda beklerin rolü çok kritik, bunu 2013-2014 sezonundaki Caner Erkin ve Gökhan Gönül performansları üzerinden okuyabiliriz. O sezonun ilk yarısında Caner’den 2 gol 9 asist ve Gökhan’dan da 3 asist olmak üzere toplamda 14 gollük skor katkısı alan Fenerbahçe, bu sezon Dirar’dan 2 gol ve Isla’dan 3 asist olmak üzere toplamda 5 gollük katkı alabildi.

Limit aşımı nedeniyle transferde eli kolu bağlanan hatta transfer ettiği Falette’ye henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe’nin sol bek transfer etmesi şu an için hayli zor görünüyor. Bu yüzden Yanal beklerden alacağı skor katkısını arttırabilmek adına kadro içerisinde arayışa gidebilir. Pozisyon bilgisi daha iyi olan Isla’nın sağdan sola geçmesi takımın oyununda çok fazla değişikliğe yol açmayacaktır fakat orta kalitesi görece daha yüksek olan Dirar’ın sağ tarafa yerleşmesi takıma skor konusunda pozitif etki edebilir. Vedat Muriqi, 1.94’lük boyuna rağmen ilk yarıyı sadece 1 kafa golüyle tamamlamış durumda. Opta verileri, Dirar’ın sağ bekte görevlendirilmesi halinde Vedat’ın bu sayının üzerine çıkabileceğini bize gösteriyor.

Şöyle ki; Ersun Yanal döneminde Dirar sadece 4 maçta sağ bek olarak görev yaparken, Isla ise 28 maçta savunmanın sağında oynadı. Sağ bek oynadıkları karşılaşmalarda Dirar’ın isabetli orta oranı %35.3 iken, Isla’da bu oran %27.

Ayrıca Dirar sağ bek olarak görev aldığı 4 maçta takımına 3 asistlik skor katkısı verirken, maç başına 0.75 asist oranını yakalamış durumda. Dirar’ın sağ bek olarak görev yaptığı maçlardan ikisinin Beşiktaş ve maçları olduğunu belirtmekte de fayda var. Dirar zorluk seviyesi yüksek bu iki maçta asistleriyle takımına katkı sağlamıştı.

Ricardo Rodriguez ne katar?

Limit problemi çözülür ve Fenerbahçe transfer yapabilecek konuma gelirse, geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç’un da belirttiği gibi ilk hedef sol bek olacaktır. Sol bek içinse en büyük aday Ricardo Rodriguez… Sayılar, İsviçre’li oyuncunun takıma katılması halinde büyük katkı sağlayacağını söylüyor.

Rodriguez, son 2 sezonda ’da toplam 40 maça çıktı ve bu maçlardaki isabetli orta oranı %27.5. Dirar’ın sol bek oynadığı karşılaşmalarda yakaladığı isabetli orta oranı ise %14.

Dirar’ın sol, Isla’nın sağ bek oynadığı senaryoda toplam isabetli orta oranı %41 olurken; Rodriguez’in transfer edildiği ve Dirar’ın sağ beke yerleştiği senaryoda bu oran %62.8’e yükseliyor. Yani şu an için her 5 ortada 2 isabet bulabilen Fenerbahçe, ikinci senaryonun hayata geçmesi durumunda bu rakamı 3’e yükseltebilir.

Fenerbahçe’nin bu sezon maç başına yaklaşık 20 orta girişiminde bulunduğu düşünülürse; bu değişim Fenerbahçe’nin maç başına 4 isabetli orta daha fazla bulabileceğini ve dolayısıyla fazladan 4 gol fırsatı yakalayabileceğini gösteriyor.

Olmazsa olmaz

Fenerbahçe kadrosunda oyun olarak ikame edilmesi en zor isim muhtemelen Vedat Muriqi. Aslında bunu görebilmek için rakamlara bakmaya gerek yok fakat yine de Vedat’ın ilk yarıdaki kısa yokluğunun Fenerbahçe’ye olan etkilerini inceleyelim.

Vedat Muriqi ligin ilk yarısında 15 maça ilk 11’de başlarken, 1 maçta oyuna sonradan dahil oldu ve 1 maçta da hiç süre almadı. Vedat’ın ilk 11’de başladığı 15 maçta Fenerbahçe’nin ortalama topla oynama yüzdesi %63.1 iken, 11’de sahaya çıkmadığı iki maçta ortalama topla oynama yüzdesi %59.8.

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Ayrıca Fenerbahçe, Vedat’ın ilk 11’de olduğu maçlarda rakiplerine ortalama 8.4 şut imkanı verirken, Vedat’ın yokluğunda bu sayı 12.5’e çıkmış durumda. Bu veriler Vedat’ın takıma sadece ofansif anlamda katkı vermediğini, aynı zamanda topun takımında daha fazla kalmasını sağladığını ve dolayısıyla rakiplerin kaleden uzaklaşmasına da yardımcı olduğunu gösteriyor.

Vedat’ın orta ya da uzun vadeli bir sakatlık yaşaması Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşatabilir. Bu yüzden Fenerbahçe’nin ikinci yarıda Vedat’ı pamuklara sarıp saklaması gerekiyor ya da Mevlüt Erdinç’i “çiğ et” ile beslenmeye ikna etmesi…

Fenerbahçe, maddi ve manevi açıdan şampiyonluktan başka çıkar yolun olmadığı sezonun ikinci yarısına Antep galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptı. Mutlak şampiyonluk hedefiyle Antalya’dan demir alan ve yakıt olarak “3 Temmuz Ruhu”nu kullanan gemi, Mayıs ayında Kadıköy’e bayraklarla donanmış şekilde mi; yoksa sessiz sedasız bir ada vapuru gibi mi yanaşacak, göreceğiz.