YORUM | Fenerbahçe'nin geleceği, Altay'ın kaybettirdiği iki puandan daha değerli

Fenerbahçe ligdeki ilk puan kaybını Sivasspor karşısında yaşarken, kaleci Altay'ın hatası maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Süper Lig'e üçte üçle başlayan Fenerbahçe, evinde ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. 23. dakikada Bright Samuel-Osayi'nin golüyle öne geçen sarı lacivertliler, Pedro Henrique'nin 45'te penaltıdan attığı golle bir puana razı oldu.

Teknik direktör Vitor Pereira, Dünya Kupası elemelerinde dokuz günde üç maça çıkan Attila Szalai’yi dinlendirmek için ilk 11’de Serdar Aziz’e görev verdi. Szalai, Macaristan'ın İngiltere, Arnautluk ve Andorra ile oynadığı maçların tamamında 90 dakika sahada kalmıştı. Fakat Tisserand’ın ilk yarıda yaşadığı sakatlık planları bozdu.Tisserand’ın yerine oyuna giren Szalai sol stopere geçerken, Serdar, Tisserand’ın bölgesine kaydı.

Fenerbahçe kağıt üzerinde bakıldığında hayli agresif gözüken bir kadro tercihiyle sahadaydı. Mevcut yapıda iki kanatta görev yapan oyuncuların sorumluluğu oldukça büyük. Kanat oyuncularının performansını değerlendirirken bu ağır yükü de hesaba dahil etmek gerek. Muhammed’in görev yaptığı sol kanat zaman zaman aksadı, fakat hem Muhammed, hem de sağ kanattaki Bright Osayi-Samuel oyunun her iki tarafında müthiş bir eforla oynadı. Fenerbahçe’yi öne geçiren golü atan Osayi-Samuel, golde de takipçiliğinin ve hücuma çıkarken ortaya koyduğu eforun ödülünü aldı.

Sol ve sağ stoperlerin rakip hücumları karşılamak için kanatlara doğru açıldığı anlarda ceza sahasına kadar gelen Luiz Gustavo, tehlike bölgesinde yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekti. Mesut-Zajc-Rossi-Berisha dörtlüsünün savunma katkısının sınırlı olduğu göz önüne alınırsa, kanat oyuncuları ile Gustavo’nun takım savunmasında oynamak zorunda olduğu rolün büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir. Orta sahada maç boyunca silik bir görüntü çizen Zajc’ın 90 dakika sahada kalması şaşırtıcı bir tercihti. Buna biraz da oyuna sonradan giren İrfan Can’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle fazladan bir oyuncu değişikliği hakkı harcanması sebebiyet verdi. Pereira, Mesut ile Zajc’ı birlikte kullanma kararını ilerleyen dönemde mutlaka gözden geçirecektir.

Altay’a sahip çıkılması önemli

Altay Bayındır’ın baskı altında yaptığı gereksiz çalım denemesi Fenerbahçe’ye pahalıya mal oldu. Topu kaptıran Altay, ardından Pedro Henrique’ye bir müdahalede bulundu. İlk anda oyun devam etti, fakat maçın hakemi Halis Özkahya VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Yatabare’yle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Serdar’ın tedavisi devam ettiği için, pozisyon meydana geldiğinde Fenerbahçe sahada 10 kişiydi. Bu göz önüne alınması gereken bir faktör olsa da, elbette Altay’ın tercihini tamamen doğru kılmıyor. Sivasspor’da Henrique dışında baskı yapan oyuncu yoktu ve genç kaleci pas opsiyonlarından birini değerlendirebilirdi.

Her şeye rağmen ilk üç haftadaki performansıyla büyük beğeni toplayan ve Fenerbahçe’nin bu maça dek kalesini gole kapatmasında büyük pay sahibi olan Altay’ı yerden yere vurmaya lüzum yok. İki sezondur Fenerbahçe kalesini başarıyla koruyan Altay, arkasında durulması halinde Fenerbahçe’nin gelecek 10 yılını emanet edebileceği bir yetenek. Bu açıdan, Fenerbahçe taraftarının Altay’a verdiği desteğin önemi çok büyüktü. İlk yarının ardından genç file bekçisini ‘Altay’ tezahüratlarıyla soyunma odasına gönderen sarı lacivertli tribünler, bu sağduyulu davranışla alkışı haketti.

Berisha’nın zamana ihtiyacı var

Fenerbahçe’nin performansı merakla beklenen yeni transferleri Merhim Berisha ve Diego Rossi ilk kez görücüye çıktı. Hareketli bir forvet olan Berisha, yaptığı koşularla savunmayı rahatsız etse de bu maç özelinde ilk dokunuşlarda zayıf gözüktü. Alman oyuncu topu ayağına aldığında ise etkili olamadı.

Rıdvan Dilmen devre arasında yaptığı yorumda Berisha için, “Serdar Dursun tarzı bir oyuncu. Bana Vedat Muriqi'in bir seviye aşağısı gibi geldi” ifadelerini kullandı.

Ancak Berisha’yı değerlendirmek için henüz oldukça erken. Oyuncuyu tek maçlık performansla yargılamak doğru olmadığı gibi, Berisha’nın sakatlığı nedeniyle sezona hazır giremediğini hatırlamakta da fayda var. Temmuz ve Ağustos aylarını sakat geçiren Berisha, Salzburg’un 2021/22 sezonundaki ilk altı maçında bu nedenle forma giyememişti. Son olarak, 23 yaşındaki Berisha’nın yüksek potansiyelli bir oyuncu olduğunu ve zaman içinde göstermesi beklenen gelişimin transferde rol oynadığını altını çizerek belirtmek gerek.

Maça ilk 11’de başlayan bir diğer yeni transfer Diego Rossi ise henüz 12. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında tribünleri heyecanlandırdı. Sol kanattan atağı sürükleyen Rossi, topu içeri çekerek uzak direke MLS’te imzası haline gelen vuruşlardan birini yapmak istedi, fakat istediği kavisi veremeyince top yandan auta gitti.

Fiziğinin yeterli olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunsa da, Rossi pas alışverişine yaptığı katkı ve golü getiren atakta oynadığı rolle kalitesini gösterdi. İlk yarıda Rossi, Mesut ve Berisha’nın kurduğu üçgenle gelişen tehlike, Fenerbahçe’nin pas kalitesi yüksek, doğru pası çabuk verebilen oyuncularıyla ne kadar akıcı bir şekilde hücum edebileceğini göstermesi açısından güzel bir örnekti.

Sakatlık krizi

Bitime 20 dakika kala Osayi-Samuel, İrfan Can ve Serdar’ın aynı anda sakatlık geçirmesiyle oyuncu değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe’de saha kenarında kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Değişiklik tabelasında numarası gösterilen Serdar oyunda kalırken, 59. dakikada oyuna giren İrfan Can kenara gelmek durumunda kaldı.

Orta saha ve hücum hattında geniş bir rotasyona sahip olan Fenerbahçe için bu bölgede yaşanan sakatlıklar büyük bir endişe oluşturmuyor. Ancak hem Tisserand’ın, hem de Serdar’ın sorun yaşaması savunmada Pereira’nın elini zorlayacak gibi gözüküyor.

Lemos, Caulker ve Zanka ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin kadrosunda asıl pozisyonu stoper olan dört isim bulunuyor. Pereira üçlü savunma tercihini değiştirmezse, önceki sezonlarda da bazı maçlarda savunmada izlediğimiz Luiz Gustavo’yu bu bölgede kullanmak zorunda kalabilir.

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