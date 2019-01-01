YORUM | Fenerbahçe’den özgüven transferi

En büyük rakiplerinin puan kaybıyla açtığı sezona 5-0 ile giriş yapmak, penaltıların gölgesinde kalmayacak kadar önemli.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Belki rakip çok dişli değildi, belki henüz bir şeyler konuşmak adına çok erken. Ancak henüz ilk haftada, , Beşiktaş, ve 'in puan kaybettiği zamanda alınan 5-0’lık galibiyetin önemi, 1 puanın dahi hayati olacağı dönemler geldiği zaman gün yüzüne çıkacak.

Her yeni futbol sezonunda olduğu gibi ilk haftalarda, özellikle büyük takımların göstereceği performans heyecanla beklenir. yapılmıştır, birileri gitmiştir, yıldız isimler gelmiştir; hele bir önceki sezon kötü geçmişse beklentiler çok daha fazladır. Tüm bu duygularla 19 Ağustos Pazartesi akşamı tribünleri dolduran ve 2018-19 sezonunu unutmak isteyen taraftarı, hiç de pişman olmadı. Sarı lacivertliler, skor anlamında taraftarlarını tatmin ederken bir yandan da özgüven depolamış oldu. Zira Fenerbahçe’nin yerini doldurmak konusunda en çok zorlandığı konu özgüven eksikliğiydi.

Fenerbahçe için oyunu 24 dakikada kopardığını söylemek çok da yanlış sayılmaz. 6. dakikada gelen penaltı, 13’teki penaltının kaçmasının ardından bu sezonun en merak edilen transferlerinden Vedat Muriqi'nin attığı şık gol, sonrasında bir penaltı daha ve rakibe kendini gösterecek hiçbir fırsat vermeden işi bitirmek.

Lige yeni çıkmış bir takıma karşı topa daha fazla sahip olmak, alan bırakmamak, tehlikeli bir pozisyona girmesine izin vermemek ve yüksek bir pas isabetine sahip olmak çok da şaşılacak bir durum olmasa gerek, özellikle büyük bir kulüp için. Ancak Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonu düşünüldüğü zaman, bu karşılaşmada hatrı sayılır bir performansa imza atıldı. Bu performansın en büyük mimarlarından biri ise Emre Belözoğlu oldu.

Fenerbahçe’nin uzun süredir ihtiyaç duyduğu lider bir karakter, 38 yaşında ve hala neden ’nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarının başında geldiğini ispat edercesine bir oyun ortaya koydu. Gerek çevresindeki oyuncuları yönlendirmesi, gerek atağı şekillendirmesi, gerekse pas dağıtımı açısından izleyenlere zevk verdi. 1542 günün ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de ilk golünü de atan Emre, ilk yarıda %90 oranında pas isabetine ulaştı. Maestro.

100 - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu (50) ve Mauricio Isla (50) ikilisi Gazişehir FK maçının ilk yarısında toplam 100 isabetli pas yaparken, rakipleri Gazişehir FK toplam 99 pas girişiminde bulundu. Boğdular. pic.twitter.com/TF5YakBFzw — OptaCan (@OptaCan) August 19, 2019

İlk yarının 3-0 bitmesiyle Fenerbahçe’nin ikinci yarıyı daha rölantide geçireceğini beklemek gayet normaldi. Keza ikinci yarının başında, azami miktarda gelişen ataklarından bu çıkarımları yapmak mümkündü. Fakat sonrasında kontrolü yeniden eline alan Fenerbahçe, daha çok Isla ve Moses’ın kanadından pozisyonlara girerek en nihayetinde skoru 5-0’a getirmeyi bildi. 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu’nun da oyuna sonradan girerek 5. golü atması, hem oyuncunun hazırlık döneminde sarsılan bireysel özgüvenini yerine getirmiş oldu, hem de genç bir yıldızın filizlendiğine dair güzel bir belirti oldu.

123 hafta sonra Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturmak ve yeni sezona 5-0’lık galibiyetle başlamak, sarı lacivertliler için oldukça iç açıcı. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki kadro açısından kıyaslandığında daha sınırlı bir oyuncu ekibine sahip olan ve daha Süper Lig’e yeni giren, yeni oluşumlu bir takıma karşı alınan bu farklı skor, Fenerbahçe’nin oyununu görebilmek ve analiz edebilmek açısından çok yeterli değil. Bu maç üzerinden Fenerbahçe’yi değerlendirmek ve devamında da aynı şeyleri görmeyi düşünmek yanıltıcı olabilir.