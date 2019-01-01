YORUM | Fenerbahçe’de her şey olması gerektiği gibi

Fenerbahçe’de taşlar olması gerektiği yere oturduğunda oyununu nereye taşıyabileceğinin sinyallerini ‘henüz’ verebildi. Dahası var.

| Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Bu maça gelmeden önce , ligdeki 8 maçı inişli-çıkışlı ilerletti. Sarı lacivertli ekip, her ne sonuç alırsa alsın hücum anlamında potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu göstermişti. Ancak bazı oyuncuların eksiklikleri sebebiyle teknik direktör Ersun Yanal’ın sahaya yansıtmak istediği oyun bir türlü izleyenlerle buluşamadı. Ozan Tufan’ın bekte oynaması, Jailson’un stoperde oynaması, Zanka’nın ideal bir partner ile performans sergileyememesi derken gözle görülür önemli sıkıntılar yaşandı. Bu da haliyle oyun planlarını bozuyordu. Ancak Fenerbahçe belki de ilk kez tam olarak istediği şekilde, planlı ve disiplinli olarak ve oyununa sadık kalarak 90 dakikayı tamamladı. 90 dakika bile değil hatta, 45 dakika yetti çünkü.

Fakat bu demek değil ki Fenerbahçe ilk 45 dakikada her şeyi “oldu-bitti”ye getirdi. Zira bunun yaşanmaması için var gücüyle çabaladı. İlk dakikalardan itibaren rakip yarı alanda pres uygulayan Konyaspor, Fenerbahçe savunmasını ve Bayındır’ı pas hatası yapmaya zorladı. Oyunun büyük bir bölümünde Konyaspor oyuncuları birbirine çok yakın oynadı ve takım boyunu kısa tuttu. Rakibi önde karşılayan Fenerbahçe savunması, kendi sahasından paslarla çıkmaya çalışsa da Konyaspor onları uzun toplar kullanmaya zorladı. Fenerbahçe ise olabildiğince oyunu genişleterek kanatlarını son derece etkin kullanmaya çalıştı; nitekim başarılı da oldu. Bunun ilk meyvesini 11. dakikada Garry Rodrigues’in ceza sahasından bulduğu golle elde etti.

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İkinci golü bu sefer duran topla bulan Fenerbahçe’nin en büyük avantajı, Konyaspor savunmasının kaleye çok yakın oynaması oldu. Burada golü atan Zanka’nın savunmadaki durumuna da değinmek gerek kısaca. Başında da belirtildiği gibi Zanka, 8 haftanın 6’sında Jailson ile, birinde ise Adil Rami ile oynadı ve Serdar Aziz ile ikinci kez beraber oynama şansı oldu. Fenerbahçe’nin bugüne kadarki savunma zafiyetinin de en büyük sebeplerinden biri de bir türlü ideal stoper ikilisinin oturmuş olmamasıydı; bundan sonra sakatlık veya başka bir sorun yaşanmazsa Zanka-Serdar ikilisi bu sorunu aşacak gibi görünüyor.

İki taraf da geri adım atmadı

Skor 3-1 olduktan sonra ne Fenerbahçe rehavete kapıldı; ne de Konyaspor bu skoru kabullenip savunmaya kapandı. Konyaspor aynı şekilde oyun disiplininden kopmadan devam etti; Fenerbahçe de 3. golden sonra rakibin baskısını sakin bir şekilde karşılayarak tek paslarla hücuma çıkmanın yolunu aradı. Fenerbahçe’nin en büyük yardımcısı yine sağ ve sol koridorlar oldu. Fenerbahçe’nin 3.golden sonra bıraktığı tek şey belki de top hakimiyeti oldu. 35. dakika itibarıyla topu rakibine daha fazla verse de boşluk aramaktan ve pas aralarıyla kaptığı topu etkin kullanmaktan vazgeçmedi. İlk yarıda daha çok kendi yarı alanında topla buluşup bu bölgede daha çok pas yapan Fenerbahçe, oyunu geriden kurup kanatlarını besledi.

4 - Ligin ilk 8 maçında ceza sahası dışından golü olmayan Fenerbahçe, Konyaspor'a 4 gol attı ve bu sezon ceza sahası dışından en çok gol atan takım oldu ( ile birlikte). 2014/15'ten bu yana bir maçta ceza sahası dışından en çok gol atan takım Fenerbahçe. Mesafe. — OptaCan (@OptaCan) October 26, 2019

45 dakika, Fenerbahçe’nin nasıl bir oyun oynamayı hedeflediğinin ve bunun için ihtiyaç duyduğu şeylerin ne olduğunun özetiydi. Üstelik bunu Konyaspor gibi geri adım atmayan ve oyun disiplininden kopmayan diri bir rakibe karşı göstermiş olması da önemliydi. 90 dakika sonunda tabelada yazan 5-1’lik skor, Konyaspor adına bir miktar yanıltıcı sayılır. Evet, farklı bir mağlubiyete uğradılar. Ancak bu skoru aşan bir oyun ortaya koydular. İlk yarıda durumu eşitleyebilselerdi ikinci yarı da çok daha ateşli bir maç seyredebilirdik belki de. Konyaspor’un geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında ilk dakikada şanssız bir şekilde kalecisinin oyun dışı kalmasından sonra bu maçta da birtakım şanssızlıklar yaşadığını söylemek yanlış olmaz. Zira bu sezon ceza sahası dışından gol bulamayan Fenerbahçe, attığı 5 golün 4’ünü ceza sahası dışından kaydetti. Burada hem Fenerbahçe’nin sahip olduğu bireysel yetenekler, hem de Konyaspor’un şampiyonluk yarışı veren rakibinin sahasında olması etkin rol oynadı.