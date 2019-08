YORUM | Fenerbahçe umudu verdi, devamı gelir mi?

Gazişehir Gaziantep karşısında 5 gollü bir galibiyet alan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında varım dedi. Peki sarı lacivertlilerde her şey yolunda mı?

YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Geçtiğimiz sezonun en büyük hayal kırıklığı olan , maddi imkansızlıklarla kıvranan, oynadığı son 3 hazırlık maçında mağlup olan bir görüntüdeydi. Kadrosunda direkt göze batan eksikleri de varken sarı lacivertlilerin geçen sezon kadar olmasa da bu sezon da vasat bir performans sergileyeceğini düşünenler hiç de az değildi. Ancak Kanarya, Kadıköy'de Gazişehir karşısında öyle bir futbol ortaya koydu ki tüm futbolseverlerin dikkatini çekti. Fenerbahçeli taraftarlar artık şampiyonluğa biraz daha fazla inanıyor, rakipleri ise sarı lacivertlilerin geçen seneki gibi kolay lokma olmadığını görüyor. Peki Fenerbahçe'de her şey yolunda mı? Sarı lacivertliler gerçekten bu sezon şampiyon olabilir mi?

Kusursuza yakın maç

Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir, Fenerbahçe karşısına öyle bir kadroyla ve düşünceyle çıktı ki hem Rumen teknik adam Sumudica hem de futbolcular bu maçta sınıfta kaldı. Son yılların moda dizilişi 5-3-2 ile sarı lacivertlileri tehdit etmeye çalışan Gaziantep ekibi fena çuvalladı. Vedat - Moses - Max Kruse - Rodrigues dörtlüsüyle rakibe ön alan baskısı yapan Fenerbahçe, geride bekleyen Gazişehir'i ilk dakikalarda çözdü. Oysa hazırlık maçlarında gördük ki Fenerbahçe'nin esas problemli noktası orta sahadaydı. Kırmızı siyahlıların da Fenerbahçe'ye karşı orta sahada daha dirençli olması ve top kapması gerekirdi. Bunu maç boyu yapamadılar...

Sarı lacivertlilerin öndeki oyuncuları ile gerideki oyuncuları arasında bu maç özelinde oldukça kalite farkı vardı. Top Fenerbahçe'deyken Jailson geriden iyi bir top dağıtıcı olabilir ama top rakipteyken iyi bir savunmacı olmadığı kesin. Nabil Dirar ise top Fenerbahçe'deyken asıl mevkisi olmasa da sol bekten ileri bindirip pozisyon arayabilir ama top rakipteyken özellikle ters ayakla yakalandığı için sıkıntı yaşadığı kesin. Sumudica da mutlaka bunları biliyordu ve sahada da gördü ancak çare üretmekte zorlandı.

Gazişehir'in ötesi soru işareti

Gazişehir maçının ötesine bakalım. Fenerbahçe her halükarda, içeride ve dışarıda buna yakın bir futbol oynayacak. OPTA istatistiklerine göre Kanarya, Süper Lig'in ilk haftasında en fazla topa sahip olan (76,3), en fazla isabetli pas yapan (661), en fazla isabetli şut çeken (9), en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (40), en fazla net gol pozisyonuna giren (6) ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%89,8) takım. Topu bir an evvel ileri atan, 3. bölgede yaptığı presle rakibi bozan, kaptığı toplarla dengesiz savunmanın arasına sızan bu takımı kalan 33 haftada da göreceğiz. Hatta Kadıköy'de oynanacak kalan 16 maçın 8'inde de buna yakın istatistikleri görebiliriz. Bu oyun zaten Ersun Yanal'ın yıllardır inandığı ve yönettiği her takıma uygulatmaya çalıştığı oyun.

Ancak diğer rakipler Gazişehir gibi sahaya çıkmayacak. Özellikle kendi sahasında oynayan takımlar Fenerbahçe'yi orta sahada bozmanın yollarını arayacak. Geçiş oyununu iyi uygulayan her takım hızlı hücumlarıyla Fenerbahçe'ye çok zor anlar çıkarabilir. Peki Fenerbahçe ne yapmalı?

Bu maçı izleyen Fenerbahçelilerin yarısı 'Transfer yapmasak da olur. Bir şekilde idare eder, şampiyon oluruz' diyebilir. Ancak en yakın örnek, deplasmanında sarı lacivertlilerin düştüğü durum. Bu yıl lig gerçekten çok çetin geçecek. Şampiyonların puan sayısı giderek aşağılara iniyor. Emre Belözoğlu'nun performansına ve Ozan Tufan'ın enerjisine şapka çıkartılır. Ancak o bölgede hem Emre Belözoğlu gibi oyunu yönlendirebilecek hem de Ozan Tufan gibi enerjisi yüksek bir oyuncu şart. Keza sol bekte Hasan Ali iyileşse dahi tek oyuncu olarak o bölgeyi tüm sezon götürmek zorunda kalacak. Aynı zamanda stoperdeki eksiklik de herkesin dile getirdiği bir sorun. Belki Fenerbahçe bu bölgeyi hem stoper hem de sol bek oynayabilecek birisi ile doldurabilir (Bkz: Michael Kadlec). Yani özetle biri defans, diğeri orta saha iki iyi oyuncu transferi şart.

Nasıl şampiyon olunur?

Geçtiğimiz sezon 69 puanla şampiyon oldu. Son 10 yılda şampiyonların puan ortalaması ise 75. Yani Fenerbahçe de şampiyon olmak için en az 70-75 puan aralığına ulaşmalı. Bunun için de yapılacak aslında gayet basit. Sadece Fenerbahçe için değil, şampiyon olmak isteyen her takım için... Sarı lacivertliler evinde oynayacağı kalan 16 maçın en az 14'ünü kazanırsa 45 puan elde ediyor. Deplasmandaki 17 maçın da yarısından bir azını, yani 8'ini kazansa 24 puanı cebine koyuyor. Galibiyetlerle alınan bu 69 puanın üzerine kalan 11 maçta alınan her beraberlik de adım adım takımları şampiyonluğa yaklaştırır. Bu pencereden baktığımızda Fenerbahçe'nin avantajlı olabileceğini söyleyebiliriz. İki senedir Kadıköy'de kaybettiği puanlarla dövünen sarı lacivertliler bu sezon hem takım olarak hem de taraftar olarak Kadıköy'ü daha etkin kullanabilir. Aynı isteği ve arzuyu dış saha maçlarına taşırlarsa 70 ve üzeri puan alması hiç de sürpriz olmaz.