YORUM | Fenerbahçe'nin sorunu futbol aklı

YORUM | Uğur Aktan @uguraktan

Lider girdiği milli maç arasından çok kötü dönen ve oynadığı son üç maçı da kaybeden Fenerbahçe, kötü gidişe son vermek için sahasında Kayserispor'u konuk etti. İrfan Can Kahveci'nin 33. dakikada direğe nişanladığı penaltıyla öne geçme fırsatını değerlendiremeyen sarı-lacivertli takım bir puanı 90+'da Mesut'un penaltısıyla kurtardı.

Şampiyonluk yarışının içinde var olacaksa bunu öncelikle gol yemeden atacağı goller ve bu şekilde gelecek oyun kontrolüyle başaracak olan Fenerbahçe'nin ligde aralıksız dört maçtır duran top golü yemesi konsantrasyon kaybı mı yoksa teknik heyet zaafı mı emin değilim ama takımın yarışta geriye düşmesinde ana faktör olduğu ortada.

Alanyaspor maçında 0-0'ken Serdar Dursun'un çok yakın mesafeden kaçırdığı gol şansı ve Kayserispor karşısında İrfan Can'ın penaltısı adına sezonun şanssızlık anlarıydı ancak beş yıldır penaltı kullanmayan İrfan Can'ın böylesine kritik bir anda topun başına geçmesi de oldukça düşündürücü görünüyor.

Sezon başından beri penaltı vuruşları konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin maç öncesinde belirlediği penaltıcı İrfan mıydı yoksa tribünün isteği doğrultusunda alınmış bir karar mıydı merak ediyorum.

Mesut Özil'i kulübede başlatan Pereira devre arasında yaptığı değişikliklerle bu sezon ilk kez dörtlü savunmaya dönerken, çok tartışılan üçlü savunmaya yönelik bu değişiklik Portekizli hocanın eleştirileri dikkate aldığına ya da kontrolünü kaybettiğine işaretti.

Günün sonunda 85. dakikaya iki farklı geride girilen bir maçta alınan puanın kazanç olduğunu unutmamak gerekiyor ancak takımın puan durumundaki yeri de hiç iç açıcı değil.

Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de maç sonunda eleştiri okları Pereira'ya dönmüş durumda ancak bunun için doğru adres Pereira mı açık konuşmak gerekirse emin değilim.

Fenerbahçe'nin, üçlü oynatacağı muhtemelen yapılan sözleşme görüşmeleri esnasında öğrenilen ve bilinen bir hocaya ilk 11'de kullanabileceği bir tane bek vermeyen futbol aklı, hocasını her ne kadar büyük gelişim gösterse de Ferdi ve Osayi Samuel gibi iki devşirme bekle oynatmak zorunda bıraktı.

Son üç yılı sezonu açtığı teknik direktörle kapatamayan Fenerbahçe'de hem Ersun Yanal sonrasında hem de Emre Belözoğlu sonrasında yaşanan uzun belirsizlik sürecini de düşündüğümüzde Pereira ile yolların ayrılması halinde yönetimin B planının olmadığını tahmin etmek de pek zor değil.

Milli maç arasından sonra oynanacak Galatasaray derbisi ise Fenerbahçe için bir şans gibi görünüyor. Ali Koç döneminde hiç Galatasaray derbisi kazanamayan Fenerbahçe, derbiyi kazanarak yeniden beyaz bir sayfa açabilir ancak hem takımın hem taraftarın hem de teknik heyetin görüntüsü bugün itibarıyla deplasmanda derbi galibiyetinin çok uzağında.