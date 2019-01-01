YORUM | Fenerbahçe istediğini alır

Kazandığı takdirde Galatasaray'ı zor duruma sokacak olan Fenerbahçe, eksiklerini tolere edebilirse sahadan istediği sonucu alır.

| İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Geçtiğimiz sezonki faciayı bu sezon şampiyonlukla unutturmak isteyen , sezon başından bu yana verdiği görüntüyle son maça kadar bu iddiasını koruyacak bir görüntü sergiledi. Geride kalan 5 haftada 10 puanı cebine koymayı beceren sarı lacivertliler en ciddi sınavına karşısında çıkacak.

Her halükarda derbilerin sonuçları sadece puanla bitmiyor. Gelecek haftalara da sirayet edecek sonuçları olan derbide Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk yolunda rakibine çok büyük bir darbe vuracak. Ancak bunu başarmak hiç de kolay değil...

Fenerbahçe'nin eksileri

Sarı lacivertlilerin en büyük handikapı defans kurgusunda. Takım savunmasına baktığımızda sarı lacivertlilerin zaman zaman ikinci ve üçüncü bölgede kaybettiği toplarla kontra atak yediğini görüyoruz.

Bunun yanında aslında en çok kafa kurcalayan mesele bireysel hatalar. Fenerbahçe'nin yediği 6 golün hepsinde kimi top kaybından, kimi yerleşim sıkıntısında bireysel hatalar mevcut. Tabii bunun en büyük sebebi 4 avunma oyuncusundan 3'ünün alışkın olduğu mevkiden farklı bir şekilde oynaması. Dirar'ın eksikliğini doldurmaya çalıştığı Hasan Ali Kaldırım henüz bu sezon resmi maça çıkmadı. Sağ bekte Isla ilk maçında sakatlandı, stoperde Serdar Aziz hiç forma giymedi, bir diğer stoper Adil Rami de oynadığı ilk maçta 45'te kenara geldi... Şüphesiz Ersun Yanal'ı en zorlayan konu savunma hattını en ideal nasıl kurgulayacağıdır.

Bunun yanında hızı ve çabukluklarıyla ön plana çıkan Victor Moses ve Garry Rodrigues'ten de Fenerbahçe faydalanamayacak.

Fenerbahçe'nin artıları

Tüm eksiklerine karşın Fenerbahçe'nin en büyük artısı bu sezona iştahlı girişi. Şu ana kadar disiplin sorunu çıkartan bir oyuncu olmadı. Herkes kendini şampiyonluk için adamış durumda. Oynamalarına izin verildiğinde gerçekten rakibe büyük problem çıkarabilecek olan Galatasaray orta sahasını Fenerbahçeli oyuncuların büyük bir motivasyonla ve hırsla etkisiz hale getirmeye ihtiyacı var. Bunun yanında Fenerbahçe'nin hücum istatistikleri de ışıl ışıl parlıyor. Sarı lacivertliler bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (33), en fazla net gol pozisyonuna giren (25), rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (159), topa en fazla sahip olan (%68,4) ve en yüksek pas isabet yüzdesine sahip olan (%87,5) takım konumunda. Beklentilerin çok fazla olduğu Luiz Gustavo, bir tık daha fazla performans verebilir. Bu da maç öncesi gözüken ikinci ve üçüncü bölgedeki top kayıplarını bir miktar aşağıya çeker. Ve tabii ki Vedat Muriqi... Kosovalı oyuncu sezona müthiş başladı ve öyle de devam edecek. Savruk bir görüntü sergileyen Luyindama ve Marcao ikilisini çok fazla zorlayacaktır.

Fenerbahçe hangi 11'le çıkmalı?

Ersun Yanal aslında takımın iskeletini oluşturmuş durumda. 11 oyuncunun 10'u zaten biliniyor. Tek soru işareti Garry Rodrigues yerine Tolga mı yoksa bir başkası mı oynayacak?

Derbiler sürpriz sonuçlar kadar sürpriz kadrolara da açıktır. Sezonun ilk iki maçında oyuna sonradan girerek fark yaratan Ferdi Kadıoğlu ilk 11 başlarsa şaşırmayız. Belki de Moses birkaç gündür bu maç için özel olarak hazırlanıyor. Yine de en yüksek ihtimal takım direncini arttırmak için Ersun Yanal'ın Tolga Ciğerci ile başlayıp ilerleyen dakikalarda hamle yapması.

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Bunun yanında Isla ve Hasan Ali birkaç gündür takımla birlikte çalışıyor. İki oyuncunun maç eksiği olsa da tecrübeleriyle derbiyi kaldırırlar. Yanal muhakkak bi opsiyonu da cebinde tutuyordur.

Sonuç

Ersun Yanal şüphesiz 3 puan için sahaya çıkacaktır. Hele de sarı lacivertlilerin defansif sorunları ön plana çıkınca zaten başka bir çare de kalmıyor. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında tempoyu düşürüp oyunu sakin tutamaz. Muhakkak temposunu ortaya koyması ve rakip sahada daha uzun süre kalması gerekiyor. Oyuncular bireysel olarak da dikkatli olur ve hata yapmazlarsa Fenerbahçe istediği sonucu alıp Kadıköy'e döner.