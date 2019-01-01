YORUM | Fenerbahçe her şeyi yapıyor ama üretemiyor

Neredeyse her hafta Fenerbahçe hücum istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor ama bunu sonuca yansıtmakta zorluk yaşıyor.

YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

bu hafta 'lider olur muyuz' diye düşünürken yine beklemediği bir mağlubiyet aldı. Aynı zamanda ilk galibiyetini alan , yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la oldukça disiplinli bir futbol oynadı ve istediği sonucu almayı başardı.

Standart oyunuyla maça başladı Fenerbahçe; topu ileride tutmak isteyen, pres yapan, pozisyon arayan... Karşısında da kendi yarı sahasında bekleyen, Bilal - Adebayor - Umut Bulut 3'lüsüyle hızlı hücum düşünen bir takım vardı.

Sarı lacivertliler bu sezon her maçta olduğu gibi baskın olduğu futbolu oynadı. Bir çok pozisyon da buldu ancak beceri olarak yine sınıfta kaldı.

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Max Kruse aranıyor mu?

Fenerbahçe Max Kruse olmadan 3. maçını oynadı. Sarı lacivertliler Kayserispor maçına kadar olan süreçte iki karşılaşmayı da kazanmış ve Max Kruse'yi de açıkçası aramamıştı. Ancak Kayserispor maçında görüldü ki Fenerbahçe hücumda bir yaratıcıyı arıyor. Vedat Muriqi müthiş çalışkan, ikili mücadelerde her zaman ayakta, hava toplarında da üstün. Ama adam eksilten bir çalımcı değil. Garry Rodrigues ve Victor Moses açık alanda yakadığı rakiplerine karşın üstün çıkmayı başarıyor ancak bu tip maçlarda kenara sıkışıyorlar. Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluşan Fenerbahçe'nin bir noktada artık kaçırmasının neredeyse imkansız olduğu pozisyon bulması gerek ama yaratıcı oyuncu eksikliğinden onu da bulamıyor. Kısacası Max Kruse gibi bir yaratıcı bu maçta arandı.

Deniz Türüç'ün de sağ açıkta değil de forvet arkasında düşünüleileceği de opsiyonlardan bir tanesi.

Ersun Yanal önlem alamaz mı?

Maçın tamamına baktığımızda iki takımın oynadığı oyun çok ortadaydı. Kayserispor'un 90 dakika boyunca düşüncesini hiç değiştirmedi. Defansta 6'lı blokla bekleyen, kanatta çift savunma yapan sarı kırmızılılar, Mensah'la buluşturduğu toplarla etkili olmaya çalıştı. Nitekim attığı golde de asisti yapan Mensah'tı. Elbette her Kayserisporlu oyuncu hatasız ve dirençli oyunları için takdir edilmeli. Peki Fenerbahçe bunca pozisyonunun yanında buna neden önlem alamıyor? Sorulması gereken sorulardan bir tanesi de bu. Çünkü bu sezon sarı lacivertlilerin karşısına çıkacak olan birçok Anadolu kulübü bu şekilde oynamaya çalışacak.