YORUM | Fenerbahçe 2019-2020 sezon değerlendirmesi: Kadıköy'ü yeniden kalesine çevirmeli
YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz
Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Fenerbahçe bu sezona yeni transfer ve yeni umutlarla girdi. Ancak sarı lacivertliler oynadığı 3 maçta da rakiplerine boyun eğince taraftarın homurtuları artmaya başladı. Taraftarlar merakla yeni bir stoper, yeni bir orta saha ve hatta yeni bir sol bek bekliyor. Başkan Ali Koç da bunun sözünü vermişti Peki bu transferler yapılsa da Fenerbahçe başarılı olabilir mi?
Kadro
Eljif Elmas, Valbuena, Soldado, Neustadler, Şener Özbayraklı, Skrtel, Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Mehmet Topal, Benzia ve Slimani başta olmak üzere kiralıklarla birlikte tam 21 oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı. Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Zanka, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse transfer edildi, geçen sezon kadro dışı olan Ozan Tufan da takıma dahil oldu.
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon sancılarını çok çektiği ciddi bir kabuk değişimi içerisinde. Ve 10 yeni oyuncuya rağmen hala Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var. Beklentiler en az 2 ismin daha kadroya katılacağı yönünde. Tabii ki kadronun yaşayacağı uyum sorununu en erken şekilde atması da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi.
Teknik direktör: Ersun Yanal
Devre arasında devraldığı Fenerbahçe'yi ikinci yarının sonunda anca toparlayan Ersun Yanal, hazırlık kamplarında çok fazla maç yapacaklarını söylemişti. Evet Fenerbahçe hazırlık kampında birçok maç yaptı ve rakipleri de oldukça ciddiydi. Ancak alınan sonuçlar herkesin kafasında soru işareti oluşturdu. Sarı lacivertlilerin son şampiyonluğunda imzası olan deneyimli teknik adam, bunu bir kez daha başarır mı bilemeyiz ama her seferinde taraftarlara pozitif söylemler yapmaktan hiç kaçınmadığını söylememizde yarar var.
Beklentiler
Halen 3 İstanbul büyüğü şampiyon olmaya devam etse de Süper Lig her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor. Trabzonspor ve Başakşehir yukarıyı tehdit etmeye devam ederken arkadan birçok da Anadolu kulübü kalitesiyle makası daraltıyor. Hal böyle olunca yarış daha çetin oluyor ve kadro kalitesi kadar takımların maç hazırlığı da şampiyonluk yarışında çok büyük etki ediyor. Bu durum bu sezon Fenerbahçe açısından avantaj yaratabilir. Eğer sarı lacivertliler, son iki yıldır çok fazla puan kaybettiği Kadıköy'ü o eski alıştığımız şekilde kalesine çevirirse, son haftaya kadar şampiyonluk yarışında kalabilir.