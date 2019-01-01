YORUM | Fenerbahçe 2019-2020 sezon değerlendirmesi: Kadıköy'ü yeniden kalesine çevirmeli

Son iki yıldır sahasında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, bu durumu tersine çevirmek zorunda.

YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan bu sezona yeni transfer ve yeni umutlarla girdi. Ancak sarı lacivertliler oynadığı 3 maçta da rakiplerine boyun eğince taraftarın homurtuları artmaya başladı. Taraftarlar merakla yeni bir stoper, yeni bir orta saha ve hatta yeni bir sol bek bekliyor. Başkan Ali Koç da bunun sözünü vermişti Peki bu transferler yapılsa da Fenerbahçe başarılı olabilir mi?

Kadro

Eljif Elmas, Valbuena, Soldado, Neustadler, Şener Özbayraklı, Skrtel, Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Mehmet Topal, Benzia ve Slimani başta olmak üzere kiralıklarla birlikte tam 21 oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı. Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Zanka, Allahyar Sayyadmanesh, Bayındır, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse transfer edildi, geçen sezon kadro dışı olan Ozan Tufan da takıma dahil oldu.

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Fenerbahçe geçtiğimiz sezon sancılarını çok çektiği ciddi bir kabuk değişimi içerisinde. Ve 10 yeni oyuncuya rağmen hala Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var. Beklentiler en az 2 ismin daha kadroya katılacağı yönünde. Tabii ki kadronun yaşayacağı uyum sorununu en erken şekilde atması da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi.

Teknik direktör: Ersun Yanal

Devre arasında devraldığı Fenerbahçe'yi ikinci yarının sonunda anca toparlayan Ersun Yanal, hazırlık kamplarında çok fazla maç yapacaklarını söylemişti. Evet Fenerbahçe hazırlık kampında birçok maç yaptı ve rakipleri de oldukça ciddiydi. Ancak alınan sonuçlar herkesin kafasında soru işareti oluşturdu. Sarı lacivertlilerin son şampiyonluğunda imzası olan deneyimli teknik adam, bunu bir kez daha başarır mı bilemeyiz ama her seferinde taraftarlara pozitif söylemler yapmaktan hiç kaçınmadığını söylememizde yarar var.

Beklentiler

Halen 3 İstanbul büyüğü şampiyon olmaya devam etse de Süper Lig her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor. ve yukarıyı tehdit etmeye devam ederken arkadan birçok da Anadolu kulübü kalitesiyle makası daraltıyor. Hal böyle olunca yarış daha çetin oluyor ve kadro kalitesi kadar takımların maç hazırlığı da şampiyonluk yarışında çok büyük etki ediyor. Bu durum bu sezon Fenerbahçe açısından avantaj yaratabilir. Eğer sarı lacivertliler, son iki yıldır çok fazla puan kaybettiği Kadıköy'ü o eski alıştığımız şekilde kalesine çevirirse, son haftaya kadar şampiyonluk yarışında kalabilir.