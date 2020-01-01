YORUM | Fenerbahçe 2019-20 ilk yarı değerlendirmesi: Şampiyonluktan başka şans yok

Ligin ilk yarısında genel olarak beklentiler karşılanamamış olabilir ama Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüsleyecek potansiyele sahip...

YORUM | Mehmet Can Ünlü

Büyük hayal kırıklıklarıyla geçen 2018-19 sezonu sonrasında kadrosunda ciddi bir değişime giden yeni sezona adeta sil baştan başlarken, ligin yarısında istediği istikrarı sağlamakta zorlandı.

Geride kalan 17 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 galibiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, lider 'un 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Ziraat Kupası'nda da sırasıyla Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ile karşılaşacak.

Ligin ilk yarısında birçok sakatlık sorunuyla boğuşan Fenerbahçe'nin en büyük handikapı, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bu şanssızlıklar nedeniyle ideal 11'ini bir türlü belirleyememesi olurken, deneyimli teknik adam Nabil Dirar, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Jailson gibi isimlere de sık sık ideal mevkiilerinden farklı pozisyonlarda görev vermek zorunda kaldı.

Artılar

Fenerbahçe'nin şu ana kadar en çok öne çıkan özelliği, iç sahadaki oyun gücü oldu. Zira iç sahada puan kayıpları yaşanan ve maçlarında da sarı-lacivertli ekip rakiplerinden oldukça üstün bir görüntü çizmişti.

Ersun Yanal'ın oyun planının bu ligde kesinlikle bir karşılığı var, zira bunu benzer bir planla takımı zafere taşıdğı 2013-14 sezonunda da göstermişti. Bu sezon elindeki kadro, o sezona kıyasla çok daha farklı hatta yer yer daha yetersiz de olsa genel anlamdaki oyun mentalitesi Fenerbahçe için bir avantaj.

Sarı-lacivertli ekibin hücumdaki en büyük kozu, sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriqi. Sezon öncesi planlaması sırasında ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmüyordu ancak kendisini ispatlamış bir golcü transferinin yapılamaması nedeniyle bulduğu fırsatı olabilecek en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde çıktığı 16 maçta 10 gol atıp 3 de asist yapan 25 yaşındaki Kosovalı oyuncu, şimdiden Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmiş durumda.

Geçen sezonu Aytemiz 'da kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye bambaşka bir görüntüyle dönen Ozan Tufan, zorunluluk yüzünden bazen sağ bek, bazen de sağ açık olarak görev yapsa da ilk yarının genelindeki performansıyla takımın vazgeçilmez isimlerinden olduğunu gösterdi. Sözleşmesinin de yenilenmesiyle birlikte sezonun kalan bölümünde de takımın en önemli kozlarından birisi olacaktır.

Ersun Yanal'ın ısrarla transferini istediği Luiz Gustavo da şu ana kadar takımın kilit isimlerinden birisi oldu. Brezilyalı oyuncu orta alandaki savunma performansının yanı sıra oyun kurma özelliği ve zaman zaman hücuma katkısıyla da önemli bir etki yaratıyor.

Neler geliştirilebilir?

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk için deplasman performansını geliştirmekten başka şansı yok gibi. Takımın iç saha ile dış saha maçları arasındaki performansı arasında gece ile gündüz kadar fark var. Ligde birçok takım benzer sorunu yaşıyor olabilir ama deplasmanda sadece üç galibiyet alabilen sarı-lacivertliler şu ana kadar fazlasıyla kredi yitirdi.

Ara transfer döneminde yapılacak takviyeler de takımın bu sezonki kaderini çizecek kadar önemli. Sezon başından beri sakatlıkla boğuşan, oynadığı maçlarda da beklentilerin altında kalan Hasan Ali Kaldırım şu an alternatifsiz ve haliyle öncelik de sol bek bölgesi için olacak. Burada imkanlar dahilinde ilk 11'e doğrudan monte edilebilecek, hücum katkısı yüksek bir sol bek takviyesi takımın çehresini değiştirebilir.

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Transferde ikinci öncelik ise büyük ihtimalle stoper mevkiisi için olacak. Sadık Çiftpınar'ın talihsiz sakatlığı, Zanka'nın beklenen katkıyı bir türlü verememesi, Adil Rami'nin de yetersizliği nedeniyle bu bölgede Serdar Aziz'in yanına oyun kurma kabiliyeti yüksek bir oyuncu takviyesi son derece önemli bir hamle olacaktır.

Beklentiler

Fenerbahçe'nin bu sezondan tek beklentisi şampiyonluk. 5 sezonluk hasretin sona ermesi, dördüncü yıldızın takılması hem maddi hem de manevi açıdan hayati derecede önem taşıyor.

Ocak ayında doğru hamlelerle kadroda gerekli iyileştirmeler yapılırsa, Fenerbahçe ligin şampiyonluk potansiyeli en yüksek takımlarından biri olacaktır.