Galatasaray'ın zaman zaman çok iyi sağ bekleri, dönem dönem de çok iyi sol bekleri oldu. Fakat bu kez ikisi de çok iyi.

Süper Lig'de yeni sezona ikide iki yaparak başlayan Galatasaray'ın oyunu, birçok soru işaretini de beraberinde getiriyordu.

Acı çekilen iki PSV Eindhoven maçı, her ne kadar tur geçilmiş olsa da oyunun çok fazla akmadığı St. Johnstone karşılaşması ve Danimarka'da 1-1 sonuçlanan Randers mücadelesi.

Pas temposunun düşük kalması, merkez orta saha oyuncularının hareketsizliği, santrfor problemi, orta alanda iyi bir oyun kurucu eksikliği, şu ana kadar sarı-kırmızılıların en büyük sorunları olarak göze çarpıyor.

Tabii takım savunmasındaki aksaklıklar belki de bu problemlerin en büyüğü. 'Gençleşen' Galatasaray'da savunma henüz oturmuş değil ve sarı-kırmızılılar, her maç kalesinde oldukça fazla pozisyon veriyor.

Eğer rakibinize bolca pozisyon verem bir takımsanız, onlardan muhakkak daha fazla gol atmanız gerekecektir. Galatasaray da perşembe gecesi Kasımpaşa'da bunu yaptı.

Feghouli sorumluluk almaya başladı

Terim'in öğrencileri Randers rövanşında yine pozisyon verdi fakat rakip kaleye gitmekte de hiç zorlanmadı. Burada, formunu her geçen hafta yükselten Sofiane Feghouli'nin katkısına muhakkak değinmek gerek.

Cezayirli futbolcu, mental olarak iyi olduğunda 'Half space' adı verilen iç koridorları oldukça verimli kullanıyor ve 3. bölgede pas kalitesini arttırıyor.

Fakat Galatasaray'ın yeni sezonda şu ana dek en büyük hücum zenginliği kuşkusuz, bekleri.

Yeni transferlerden Sacha Boey ve Patrick van Aanholt, belki de sarı-kırmızılıların yakın tarihinin en önemli iki beki olmaya aday.

Terim, Boey ve Aanholt'a sahip olduğu için çok şanslı

Boey'in dinamizmi, Aanholt'un tekniği ile birleşince sarı kırmızılılar iki kenarda da büyük bir zenginliğe sahip oluyor.

23. dakikadaki tehlikede Kerem'e topu kazandıran ve genç oyuncuyu net bir pozisyona sokan Boey, 52. dakikada kaleyi yoklayan ve golü koklayan isimdi.

Zira St. Johnstone ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan da kendisiydi. Ayrıca 77'de sağ kanattan yaptığı ortaya rakipten önce Diagne dokunabilse, top muhtemelen ağlarla buluşacaktı.

Peki perşembe gecesi golü atan Aanholt? Tek yaptığı iş bu muydu? Kesinlikle hayır.

28. dakikada Babel'i tehlikeli bölgede topla buluşturdu. 42'de yine Babel'e çok iyi bir orta yaptı ve tehlikeli pozisyon yarattı.

Boey ve Aanholt'un ligde yaptıkları da ortada ve Terim, bu iki beke sahip olduğu için kesinlikle çok şanslı.

Galatasaray, Cicaldau'nun takıma alışması ve yeni transfer Morutan'ın da kadroya dahil olmasından sonra daha iyi ritim yakalayan bir takım haline gelebilir.

Zira Terim'in öğrencileri, Randers'a karşı rövanş maçında takımın hücum zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Fakat yine de Mostafa Mohamed'in eski haline bürünmesi ya da Mbaye Diagne'nin performansını daha da yükseltmesi gerekebilir.