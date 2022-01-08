Süper Lig’deki yedi maçlık kazanamama serisini Antalyaspor’u 2-0 ile geçerek sonlandıran Galatasaray, NEF Stadyumu’nda son dönemin formda ekibi GZT Giresunspor’u ağırladı.

Mohammed Mostafa’nın Afrika Uluslar Kupası’na gitmesi ve Diagne’nin uzun süreli sakatlığıyla beraber forvette Halil Dervişoğlu’nu kullanan Fatih Terim, sağ bekte de uzun bir aranın ardından sahaya dönen Sacha Boey’e şans verdi. Marcao’nun cezasının ardından stoper ikilisinde Nelson’un yanında genç futbolcu Işık Kaan ilk kez bir maça 11 başladı. Ancak 18. dakikada genç futbolcu, sakatlık nedeniyle yerini Luyindama’ya bıraktı.

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, maç planını orta blok presine dayandırmış gibi göründü ilk yarı. Sezon boyunca özellikle de Marcao’nun olmadığı maçlarda geriden oyun kurulumunda sıkıntı yaşayan Galatasaray’a karşı ilk topu rahat aldırıp orta alana geldiklerinde baskı uygulamak oldukça mantıklıydı. Bu problemi ilk dakikalarda görmüş olacak ki Fatih Terim, ilk olarak Berkan’ı iki stoperin arasına attı ancak oyuncunun pas kalitesini düşündüğünüzde elbette ki bu sonuç vermedi. Öyle ki, gol de Galatasaray’ın orta alanda kaptırdığı top ve Giresunspor’un hızlı hücumunda geldi.

Hakan Keleş, ilk golü bularak planını başarıyla başlattı. Devre arasında ilk hamle de buraya geldi ve Berkan yerini Aytaç’a bıraktı. İkinci devre Giresun’u önde basarken izlemediğimiz için bu hamle sonuç verdi mi, bilemiyorum.

Fatih Terim'in hamleleri

İlk devrede Galatasaray’ın kanatları adına iki problem göze çarpıyordu. İlki Emre Kılınç ile Morutan sağ kenarda çok üst üste bindi. İkincisi ise sol tarafta Babel, oyunu çizgiye atamadı. İlk olarak Fatih Terim, Giresun’un golünün ardından Babel’e işaret ederek Hollandalı oyuncunun çizgiye basmasını istedi. Böylece golden sonra kendi yarı alanına çekilecek Giresun’u genişletebilirdi, olmadı.

Ardından ikinci hamle, devre sonrası geldi ve Emre’nin yerine forvet karakterli Oğulcan oyuna girdi. Bu değişikliğin amacı muhtemelen Oğulcan ile birlikte ceza sahasını kanattan çiftlemekti. Ancak Fatih Terim, Halil’e sabredemedi ve 62. dakikada oyuna Arda Turan’ı aldı.

Süper Lig, ilk golü atanların kazandığı bir lig. İlk golü yiyen takım, sonrasında doldur boşalta dönüyor. Galatasaray da farklı bir şey yapmadı ve ikinci yarı kenar ortalarıyla geçti. Bu noktada belki de Oğulcan-Halil ile çift forvet devam edilse en azından 1 puan kurtarılabilirdi. Elbette ki özellikle forvet bölgesinde Mohammed ve Diagne’nin yokluğu da hissedildi.

Sonuç olarak maçı hamlelerle geçiren Fatih Terim, eksiklerle beraber istediğini alamadı.

Giresunspor adına ise ilk golü bulmak oldukça önem arz ediyordu. Öyle ki Galatasaray’ın kapanan takımları açmakta sıkıntılı olduğu sezon başından beri biliniyordu. 11. dakikada Suleymanov’un attığı gol Karadeniz ekibine kapanma şansı doğurdu ki maçı da gol yemeden bitirdiklerini düşününce istediklerini aldılar.

Bu sonuçla GZT Giresunspor Hakan Keleş önderliğinde iyi formunu sürdürürken Galatasaray ise kötü gidişata dur diyemedi ve 20 maçta 27 puanda kaldı.

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