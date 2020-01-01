YORUM | Eran Zahavi: Altından bir golcü

Zahavi, formasını giydiği takımlar için de bir altın madeni gibi ulaşması zor, ama kullandığında dünyanın en kıymetli madenlerinden biri haline geldi.

YORUM | Burakhan Işık (@burakhanisik)

Transfer sezonunun en hızlı takımı ; Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Mauricio Lemos ve Enner ’yı kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, 12. transferini, belki de sezonun en önemli hamlesini gerçekleştirmek için kollarını sıvadı. Fenerbahçe, İsrail Milli Takımı’nın ve Guangzhou R&F’in golcüsü Eran Zahavi için harekete geçti.

33 yaşındaki futbolcunun Hapoel’de başlayan kariyeri ona ‘Milli Kahraman’ unvanını da getirdi, ‘vatan haini’ yaftasını da. İtalya’ya macerasında hayal kırıklığı; ülkesine, kariyerine başladığı takımın ezeli rakibi Maccabi’ye döndüğünde ise gol makinesiydi. Ancak gittiği her yerde en iyisi olmak istediğini söyleyen Eran Zahavi’yi anlatan en iyi kelime her zaman soyadı oldu. İbranice’de ‘altın’ anlamına gelen Zahavi, formasını giydiği takımlar için de bir altın madeni gibi ulaşması zor, ama kullandığında dünyanın en kıymetli maddelerinden biri haline geldi.

Daha fazla takım

Futbola başladığı Hapoel Tel Aviv’de A Takım’a kadar yükselen Zahavi’ye teknik kapasitesi ve oyun görüşü 2011 yılında Palermo’nun kapılarını açtı. İtalya’da geçirdiği iki sezonda hem lige uyum sağlayamaması hem de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklentilerin altında kalan Zahavi, 2 sezon sonra herkesi şaşırtan bir karar vererek yetiştiği takımın ezeli rakibi Maccabi Tel Aviv’in yolunu tuttu. Bu transfer için ‘Hayatımda verdiğim en doğru karardı’ diyen Zahavi için Maccabi’de her şey yeniden başladı. Üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşadığı takımında 3 kez de gol krallığında zirveye oturdu. Ancak Zahavi’nin verdiği bu karar, istatistiklere yansıdığı kadar tozpembe olmadı. 2014 yılında oynanan derbi mücadelesinde Hapoel’in ‘Kızıl Şeytanlar’ adlı taraftar grubunun bir üyesi, sahaya girerek Eran Zahavi’ye saldırdı ancak taraftarın Zahavi’den aldığı yanıt da tekmeler ve tokatlar oldu. Zahavi oyundan atılsa da saha içinde yaşanan bu saldırıyla başlayan olaylar silsilesinin sonu, karşılaşmanın tatil edilmesi oldu. Yani sınıfsal çatışmanın ve siyasi görüş farklılıklarının gölgesinde oynanan Maccabi - Hapoel derbisine bir anlam da Eran Zahavi ekledi

2016 yılında bir İsrail takımından en yüksek bedelle ayrılan futbolcu unvanını alan Zahavi, Guangzhou R&F’e transfer oldu. Çin Ligi’ne Alex Texeira ve Hulk gibi iki yıldız golcünün gölgesi altında giden Zahavi, gösterdiği performansla oraya sadece para kazanmak için gitmediğini gösterdi.

Oyuncu Gol Asist Gol katkısı Eran Zahavi 91 24 115 Hulk 46 31 77 Alex Teixeira 52 23 75 Oscar 28 44 72

Gelelim oyuncunun milli takım kariyerine. 2010 yılında İsrail Milli Takımı ile ilk maçına çıkan Zahavi, milli formayla kulüp takımlarında gösterdiği üst düzey performansın altında kaldı. 2017’de takımının Makedonya’ya 1-0 yenildiği karşılaşmada aldığı tepkilerin ardından kaptanlık pazubandını yere fırlatan Zahavi, maçın ardından İsrail basını tarafından ‘vatan haini’ ilan edildi ve kadro dışı kaldı. Herzog’nun İsrail Milli Takımı’nın başına geçmesiyle yeniden takıma dönen Zahavi, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gösterdiği 11 gollük muhteşem performansla takımını play-off’lara taşıdı ve kendisini ‘vatan haini’ olarak gösteren İsrail basını tarafından ‘milli kahraman’ ilan edildi.

Nasıl bir oyuncu?

Kariyerinde hücumun her bölgesinde görev alan Eran Zahavi’nin oyun yapısı da yıllar içinde değişim gösterdi. Görev aldığı takımlarda yüksek oyun zekasıyla serbest orta saha olarak görev yapan ve her zaman gole çok yakın olan Zahavi zamanla bir forvete dönüştü.

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Ceza sahası içinde ve çevresinde çok iyi pozisyon alan Eran Zahavi, ‘Golü koklayan futbolcu’ tabirinin sözlük anlamı gibi. Çeşitli bir gol repertuvarına sahip olan İsrailli forvet, maç esnasında skor üretmek için sürekli bir arayış halinde. 33 yaşındaki futbolcu, Çin Ligi’ne transfer olduğu 2016 yılından bu yana rakip kaleye en çok şut çeken (106 maç, 540 şut, maç başına 5.9 şut) ve en çok gol atan (91 gol) oyuncu konumunda. Zahavi’nin eski teknik direktörü Jokanovic’in de söylediği gibi: “O, dünyaya gol atmak için gelmiş gibi oynuyor”

Maç 106 Gol 91 İsabetli Şut 236 RCS Topla Buluşma 530 Şut pası 158 Net Gol Pozisyonunu Gole Çevirme %52 Penaltı golü 11

Kariyerinin hiçbir döneminde çok hızlı bir futbolcu olmayan Zahavi, aynı zamanda rakip savunmalar ile ikili mücadeleye girmekten kaçınan bir profil. Ancak oyuncu bu eksiğini doğru zamanda doğru yerde olarak gideriyor.

Fenerbahçe'ye ne katar?

Transfer döneminde kadrosunu oyunu rakip yarı sahada oynayacak, topla ilişkisi yüksek oyunculardan kuran Fenerbahçe için Zahavi doğru adres olabilir. 2013/2014 sezonundan bu yana hücum çeşitliliği konusunda problem yaşayan sarı lacivertliler, forvet hattına yapılan Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Enner Valencia transferlerine Eran Zahavi’nin eklenmesiyle hücum bölgesinde çok daha baskılı ve alternatifli bir oyun oynayacaktır.

Oyuncunun Vedat Muriqi’in takımdan ayrılması halinde transfer edileceğini düşünürsek, Fenerbahçeli taraftarlarını bambaşka profilde bir forvet bekliyor. Vedat Muriqi’in aksine takım savunmasında etkili bir rol oynamayan ve oyunu 3. bölgede oynayan bir forvet. Ancak Muriqi’in takımda kalacağı bir kurguda, ceza sahası ve çevresinde bulacağı alan sayısı artacak olan Zahavi, Fenerbahçe için çok daha etkili bir silaha dönüşecektir.