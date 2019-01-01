YORUM | Endemik futbolun rüyası bitti, favoriler son 4’te

Eski bir Fransız sömürgesi Madagaskar, futbolda Afrika’nın en zayıf ülkelerinden biriydi. Ta ki bu yaza kadar...

YORUM | Ali Tuğrul Canpolat

Çoğumuzun haritada yerini bilmediği bir ülke Madagaskar. Adını belgesellerde duyduğumuz, Afrika kıtasının güneydoğusunda bir ada ülkesi. Dünyanın en büyük dördüncü adası üzerinde kurulu bu memleket, ’dan sonra dünyanın en çok endemik tür barındıran ülkesi; yani sayısı üç bine yaklaşan bitki ve hayvan türü, dünya üzerinde sadece Madagaskar’da yaşıyor. Bu yönüyle, en çok biyologların ilgi alanına giren ülkenin coğrafi ve tarihsel sebeplerle ne yazık ki adını başka alanlarla duyurması mümkün olmamış. Eski bir Fransız sömürgesi, ancak Hint ve Afrika karışımı bir yerellik barındıran ülke, futbolda da Afrika’nın en zayıf ülkelerinden biriydi. Ta ki bu yaza kadar...

Tarihinde ilk kez Afrika Kupası’na katılma başarısı gösteren Madagaskar bununla kalmadı, çeyrek finale kadar ulaştı. Gruplarda Gine’ye berabere kaldılar, sonrasında Burundi’yi mağlup ettiler. Son maçta ise turnuvanın en büyük sürprizine imza atarak, Afrika Kupası’nı 3 kez kazanmış ’yı 2-0 yendiler. Son 16 turunda karşılaştıkları Demokratik Kongo’yu da penaltılarla geçip, çeyrek finalde ’a rakip olmayı başardılar. Yalnızca birkaç oyuncusu üst düzey profesyonel liglerde oynayan takımın kadrosu çoğunlukla Magadaskar’da, yakın Fransız adalarında ve alt liglerinde oynayan oyunculardan kurulu.

Takımın en etkili futbolcusu, ’da Charleroi forması giyen orta saha oyuncusu Marco Ilaimaharitra. Yaşları 33 ve 35 olan hücumcular Ima Andriatsima ve Lalaina Nomenjanahary ise kariyerlerini Fransa alt liglerinde geçirmiş iki tecrübeli oyuncu. Takımın teknik direktörü Nicolas Dupuis ise aynı Fransa’nın 4. ligindeki yarı profesyonel bir takım olan Fleury Foot’un hocası. Böylesi bir milli takım, Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde oynayan bir dolu oyuncuya kafa tuttu ama nihayetinde bu hikâye, çeyrek finalde sona erdi. Tunus, Madagaskar’ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Yıldızı, plan programı, özel bir hocası olmayan endemik Madagaskar futbolunun acayip hikâyesi, ilginç bir futbol öyküsü olarak tarihe yazıldı.

Yarı finalin diğer takımları ise başka bir sürprize izin vermediler. , Benin’i mağlup edip Tunus’a rakip olurken, diğer eşleşme ise ile Nijerya’yı karşı karşıya getirecek. Bundan sonrası üst düzey oyuncuların sahnesi. Afrika sıcağında, grup aşamasındaki gündüz maçlarında 30 dereceyi aşan sıcak ve nemli havada oynanan maçlar da zaten pek tat vermedi. Avrupa’nın tasallutundaki kıta, büyük şöleni olan Afrika Kupası’nı yaz ayında yapmak zorunda kalınca biraz sönük geçti, fakat yarı finaldeki sert maçların vaat ettikleri hiç de fena görünmüyor.