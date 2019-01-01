YORUM | Eksikler can yakmaya devam ediyor

Sivasspor deplasmanına çıkan Trabzonspor, eksikliklerinin bedelini kaybedilen 3 puanla ödedi.

YORUM | Can Doğan

Sakatlıklardan en çok başı ağrıyan takım diyebileceğimiz , karşısına Ünal Karaman’ın elini kolunu bağlayan bir yedek kulübesiyle çıkmak zorunda kaldı (Hüseyin Türkmen hariç geriye kalan 9 oyuncunun aldığı süre: 61 dakika).

Maçtan önce “Olabilecek en iyi kadroyla çıktığımızı düşünüyorum” diyen Ünal Karaman, dediğini yaptı. Fakat tecrübeli teknik adam maç boyunca yalnızca tek bir değişiklik hakkını kullanabildi.

Sezonu erken açan takımlardan olan Trabzonspor, ligin de başlamasıyla beraber girdiği bu zorlu fikstürde kadrosunun bu kadar kısıtlı bir hale gelmesi gerçekten büyük bir şanssızlık. Sezon başında Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth beşlisinden hangilerinin nasıl bir düzende oynayacağı ve kimlerin dışarıda kalacağı üzerine yorumlar yapılırken, yaşanan sakatlıklar sebebiyle Ünal Karaman’ın elinde sadece Nwakaeme ve Sörloth kaldı.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun en ciddi şampiyonluk adayları arasında bulunan Trabzonspor’un bu hedefine ulaşması için sakat oyuncular iyileşene kadar bu dönemi mutlaka en az kayıpla atlatması gerekiyor.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi penaltı vuruşlarıyla yıldızı barışmayan bordo mavili bu sezon resmi maçlarda üçüncü kez beyaz noktadan istediğini alamadı. AEK ve Sparta Prag karşısında önemli bir kayba neden olmayan bu penaltı vuruşları, Sivasspor karşısında belki alınacak 3 puanı, rakibe verilen 3 puan haline getirdi.

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Bu maç özelinde Sivasspor’un Brezilyalı oyuncusu Fernando’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Geçtiğimiz sezon formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 4 maç sahaya çıkan ve 116 dakika süre alan Fernando, 38. dakikada oyuna girdikten sonra kalitesini konuşturdu.

Sahada basmadık yer bırakmayan Fernando, adeta bir maestro gibi takımını yönetti ve attığı golün yanı sıra, Sivasspor’a galibiyeti getiren golde topu Uğur Çiftçi’ye bırakarak en az asist değerinde bir hareketin altına imza atmış oldu.

0 - Sivasspor yenilgisiyle birlikte, Trabzonspor'un Süper Lig'de deplasmanda 9 maç, toplamda 16 maç süren yenilmezlik serileri sona erdi. Final. pic.twitter.com/EZc15l4KeF — OptaCan (@OptaCan) September 23, 2019

Deplasmanda 9, toplamda ise 16 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın önümüzdeki maçlarda genç oyunculardan faydalanması gerekiyor. Ağustos ayının başından beri dinlenemeyen isimlerle yoluna devam eden bordo mavili ekibin, ’nin de başlamasıyla birlikte doğru rotasyonu bulması şart.