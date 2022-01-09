YORUM | Duran top, futbolun tüm bilinmezlikleri içinde barındıran yegane evresi

Hafta içi Katar’da Süper Kupa’yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında evinde iyi sonuçlar alan Çaykur Rizespor’a konuk oldu.

Beşiktaş’ta maç önü Covid-19 kaynaklı birçok eksik futbolcu bulunurken teknik direktör Önder Karaveli de kenardaki yerini alamadı. Yerine Beşiktaş altyapı antrenörlerinden Halim Okta takımın başında sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın üçlü dizilişi

Siyah-beyazlı ekip maça eksiklerin de etkisiyle üçlü yerleşerek maça başladı. Forvette ise Batshuayi’ye Güven Yalçın eşlik ediyordu. Süper Kupa finalinde şans bulduğu sürede iyi bir performans gösteren 17 yaşındaki Emirhan da ilk kez Beşiktaş formasıyla on birde başladı.

İlk yarının özellikle de ilk 20 dakikasında eksikleri aratmayan bir Beşiktaş izledik. Üçlü yerleşmenin en büyük avantajlarından birisi kanat beklerini aktif kullanmaktır ki, Beşiktaş da özellikle sağdan Rosier ile birçok tehdit yarattı. Ghezzal ve Pjanic’in yokluğunda oyun kurulumu genelde sağ kanat bekten geldi ki böylece Rizespor genişledi.

Siyah-beyazlı ekip de çok rahat üç net pozisyona girdi. Yine ilk yarıda iki forvetten biri sıklıkla orta alana gelerek oyun kurulumuna destek oldu. Bu durum oldukça kritikti, çünkü eğer sadece Josef-Necip ile hücumda bir şeyler üretmek isteseydiniz muhtemelen başaramazdınız.

Ancak bu ikili Beşiktaş’ın hücumunda çok önemli bir rolü vardı: Dönen topları toplayıp ikinci şansı üretmek. Fizik kaliteleriyle beraber Josef-Necip ikilisi Rizespor’u hiç çıkarmadı. İlk yarım saatte ceza sahasında topla buluşma sayıları 20’ye 1’di. Bu sayılarda da Rizespor’un hemen hemen hiç tehdit üretemediğini görüyoruz.

Çift forvetin Beşiktaş açısından faydası da ceza sahasında sayısal üstünlük yaratmak oldu. Güven-Batshuayi ikilisine genç Emirhan da eşlik edince Rizespor savunması eşleşmede problemler yaşadı. İlk yarıdaki baskılı oyunun gol getirmemesi sürpriz olurdu ki gol de penaltı ile bulunarak oyun meyvesini vermiş oldu.

İlk yarı ve ikinci yarının başında Beşiktaş’ın ikinci golünü bulamaması pahalıya patladı. Batshuayi çok net kaçırdıktan sonra Ersin’in duran topta boşa çıkmasıyla Rizespor dengeyi buldu. Ardından çok geçmeden iyi oyununu golle süsleyen genç Emirhan böylece ilk kez 11 başladığı bir karşılaşmada fileleri havalandırmış oldu.

Duran toplar

Aynı senaryo bu kez 2-1 ilken geldi ve Rizespor bir kez daha duran toptan golü buldu. Hafta içi yurtdışında 120 dakika kupa finali oynayan, bol eksikli bir takımın kesinlikle iyi oynadığı anlarda ikinciyi bulması lazımdı. Rizespor bu sezon evinde iyi sonuçlar alan bir takım ve bugün çok da iyi oynamadıkları bir maçta puanla ayrıldılar.

Duran top, tüm bilinmezlikleri içinde barındıran futbolun yegane evresi. Hamza Hamzaoğlu’nun takımı da akan oyunda yapamadıklarını duran toplarla yaptı. Burada Beşiktaş adına eleştirilecek nokta; üç stoper, önlerinde iki defansif orta saha ve iki bekle duran top savunmasını yapamamak oldu. Öyle ki bu yedi oyuncu ve kaleci, savunma görevleriyle öne çıkan isimler.

Sonuç olarak Beşiktaş adına Rizespor deplasmanının özeti, bulduğu pozisyonları bitiremeyip rakibin duran toplarla oyuna ortak etmek oldu. Beşiktaş adına puan kaybının yaşandığı gecede Emirhan İlkhan ise gösterdiği performansla parladı ve Beşiktaş özkaynağının Türk futboluna sunduğu son armağan olarak akıllarda yerini aldı.

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