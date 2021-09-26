YORUM | Direkt oyun Fenerbahçe'ye liderlik koltuğunu getirdi

Üçlü savunmayla şampiyon olamayacağı öne sürülen Fenerbahçe, Hatay deplasmanında kazandı ve maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in yedinci haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe, hafta içinde oynayacağı Olimpiakos maçı öncesinde bazı oyuncularını dinlendirdiği maçta, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takımın bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini aldığı karşılaşmada galibiyete yeni transferi Diego Rossi ile Filip Novak'ın ilk yarıda attığı gollerle ulaşan Vitor Pereira'nın takımı böylece maç fazlasıyla liderlik koltuğuna da oturmuş oldu.

70'te Bright Osayi-Samuel'in kaptırdığı top sonrasında bulduğu pozisyonu iyi değerlendiren Dylan Saint-Louis'in golüyle farkı bire indiren Hatayspor'un, son 20 dakikalık bölümde puan almasını sağlayabilecek önemli bir gol fırsatı bulamaması dikkat çeken bir detay olarak göze çarptı.

Novak sürprizi

Bu sezon üç stoperle oynayan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından hafta içinde Serdar Aziz'in de sakatlanması bu bölgede kimin görev yapacağı sorularını beraberinde getirmişti.

Giresunspor maçında sağ stoperde Kim Min-Jae'yi tercih eden Pereira savunmanın ortasında Serdar Aziz'i kullansa da maç içinde bu durumun değiştiğini görmüştük ve ikinci yarıda bu bölgede Attila Szalai görev yapmıştı.

Macar oyuncunun savunmanın ortasına geçmesi bu bölgede Kim Min-Jae'nin üst düzey kesiciliğinden yararlanamamaya yol açarken, Szalai'nin hücuma katkısını sınırladığı da gözle görülen bir gerçekti. Hatayspor deplasmanında beklentilerin aksine Szalai'yi sol stoperde kullanmaya devam eden Pereira, sağ stoperde ise Novak'ı tercih etti.

Sol bek olarak geldiği Fenerbahçe'de Pereira döneminde genellikle sol stoper olarak görev yapan Novak büyük bir olasılıkla kariyerinde ilk defa oynadığı bu mevkide etkili bir performans sergilerken, Trabzonspor forması giydiği dönemde sıklıkla şahit olduğumuz arka direkteki gollerinden birini atıp, farkın ikiye çıkmasını da sağladı.

Muhammed dikkat çekti

Bright Osayi-Samuel'i Olimpiakos maçı öncesi dinlendirmeyi tercih eden Pereira, sağ bek pozisyonunda sezona sol bek olarak başlayan Ferdi Kadıoğlu'nu tercih ederken, sol bekte ise forma Sivasspor maçında olduğu gibi Muhammed'e teslim edildi.

Takımının bu sezon ilk puan kaybını yaptığı bu karşılaşmadaki performansıyla eleştirilen Muhammed, Hatayspor deplasmanında ise dokuz kez top çalma denemesinde bulundu ve bu sayı bunu toplam 18 kez deneyen Fenerbahçe'nin yarısını oluşturdu.

Bu durumda Hatayspor'un ataklarının yüzde 49'unu sağ kanattan gerçekleştirmesi de şüphesiz etkili rol oynadı ancak maçı dört top kapma, üç uzaklaştırma, iki pas arası ve beş ikili mücadele kazanarak tamamlayan Muhammed'in de hakkını teslim etmek gerekiyor.

Direkt oyun sonuç verdi

İki takımın oyununda dikkat çeken bir diğer detay ise Fenerbahçe'nin topa sahip olmakla fazla ilgilenmemesiydi. Maçı yüzde 66'lık topa sahip olma oranıyla tamamlayan Hatayspor, bu sezon en yüksek topa sahip olma oranına ulaştığı 90 dakikayı oynadı.

Hatayspor'un geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yana ulaştığı en yüksek topa sahip olma oranının yüzde 67 olduğunu düşünürsek, Fenerbahçe'nin ne denli direkt bir oyun planıyla sahada yer aldığını daha iyi anlayabiliriz.

199 isabetli pasa karşın maçı 15 şutla tamamlayan sarı-lacivertli takım ortalama 13 pasta bir şut fırsatı bulurken, maçı 420 isabetli pasla tamamlayan Ömer Erdoğan'ın takımının buna karşılık dokuz şut çekmesi ve ortalama 46 pasta bir şut fırsatı bulması Fenerbahçe'nin planının bugün itibarıyla daha iyi sonuç verdiğini ortaya koydu.

Berisha'nın rolü değişti

Fenerbahçe'de daha önce santrfor olarak izlediğimiz Mergim Berisha bu karşılaşmada orta sahaya daha yakın oynarken, rakip ceza sahasında topla buluşamaması da Alman santrforun görev tanımının bu maç özelinde değişikliğe uğradığının ispatı niteliğindeydi.

76'da Berisha yerine oyuna giren Serdar Dursun sahada kaldığı kısa sürede rakip ceza sahasında üç kez topla buluşurken, sırtı dönük oyunuyla topun Fenerbahçe'de kalmasında önemli bir rol oynadı. Bu dakikaya dek topa sahip olma oranı yüzde 31.4 olan Fenerbahçe'nin bu değişiklikten sonra topa sahip olma oranını yüzde 43.8'e kadar çıkartması dikkat çekerken, Serdar'ın yakın mesafeden çektiği şutun direğe takılması siftah yapmasının önüne geçti.

Valencia vazgeçilmez

Emre Belözoğlu yönetiminde santrfora geçmesinden bu yana Fenerbahçe'nin hücumdaki en güvenilir ismi olan Enner Valencia, Avrupa'da iki asist yaptığı ilk maçını oynarken, 61 dakikada dokuz kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve günün fark yaratan isimlerinden biri oldu.

Maçın ikinci yarısında Berisha'dan aldığı pasla gole çok yaklaşmasına rağmen kaleci Munir'i geçemeyen Ekvadorlu oyuncu hücum hattına yapılan çok sayıda transfere rağmen bu sezon da teknik heyetin vazgeçemeyeceği isim olacak gibi görünüyor.

Pereira'ya alkış

Sezon başında bek olarak oynamalarını kimsenin aklından bile geçirmeyeceği iki isimle oynadığı karşılaşmanın ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de bir alkışı da teknik direktör Vitor Pereira hak ediyor.

Üçlü savunma kültürünün olmadığı Süper Lig'de bu oyunu oynattığı için medyadaki birçok popüler futbol yorumcusu tarafından sıklıkla eleştirilen ve sanki son yedi sezondur dörtlüyle şampiyon olamayan bu takım değilmişcesine yapılan yorumlara rağmen, inandığı doğrudan vazgeçmeyen Portekizli teknik direktör için işler şimdilik oldukça yolunda ilerliyor.