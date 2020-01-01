YORUM | Dikkat et Barça: Madrid, Mbappe ve Haaland’ı alabilir

Katalan ekibi yönetimsel karmaşalarla boğuşurken Real Madrid sansasyonel bir ikiliyi kadrosuna katma hazırlığında.

YORUM: Mark Doyle | ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

Covid-19 salgını, hem futbolun hem de büyük kulüplerin şu anki durumlarıyla alakalı bize çok şey gösterdi.

Örneğin bu salgın sebebiyle ’daki derin çatlaklar iyice genişledi.

ve arkadaşları, kulübün personellerin maaşlarında kesinti yapacağı haberlerini gördüğünde öfkeden deliye döndü. Hatta Arjantinli takım kaptanı, kulübün üst düzey yetkilileri tarafından bu bilginin yerel basına sızdırıldığını iddia edecek kadar ileriye gitti.

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Geçtiğimiz hafta başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Emili Rousaud o zamandan beri birilerinin kulüp hazinesinden çaldığını öne sürdü. Bu, gittikçe sertleşen bir yönetim kurulu savaşının yakında mahkeme salonlarına taşınabileceği anlamına geliyor.

Öte yandan ise bu salgın krizini etkileyici bir şekilde sessiz sakin idare etti.

Takımın başarılı orta saha oyuncusu Toni Kroos’un açıklamalarından da net bir şekilde anlaşılacağı üzere bir kesim maaş kesintisi fikrine sıcak bakmamasına rağmen; futbol ve basketbol takımındaki oyuncular yüzde 10 ila 20 arasında bir maaş kesintisini kabul etti.

Kulüp personellerinin maaşlarının kesintisiz bir şekilde ödeneceği garanti edilirken futbolun karşılaştığı en büyük mali kriz esnasında oyuncularla yapılan bu anlaşmanın, Madrid’e 50 milyon euro’luk bir tasarruf sağlaması gerekiyor.

Tabii ki, Barcelona’lı oyuncular da en nihayetinde % 70'lik bir kesintiyi kabul etti. Ancak Santiago Bernabeu'da böylesine ciddi bir kesintiye gerek duyulmadı.

Madrid, dünya futbolunda ikinci en yüksek ücret ödemeleri yapan kulüp konumunda; ancak bu giderler, kulübün yıllık bütçesinin sadece% 52'sini oluşturuyor. Bu durum Madrid’i Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) tarafından önerilen % 70’in altındaki maaş kesintisi oranının içine yerleştiriyor.

Camp Nou’da ise işler farklı. 2019-20 sezonu için beklenen 1.047 milyar euro’luk gelirin %61’lik kısmı ücret ödemelerine gidecekti. Bu da yaklaşık 639 milyon euro demekti.

Maaş kesintisinde bile Barça'nın ele alması gereken çok sayıda finansal sorunu var; öncelikle sadece bu sezonun bütçesini karşılamak için oyuncu satışlarında 54 milyon € (47 milyon £ / 58 milyon $) artırmaları gerek.

Mevcut haliyle Barcelona bu yaz transfer sezonu için sadece 29 milyon euro ayırdı. Madrid’in ise köşede 100 milyon Euro’su var. Üstelik bu, bütçe oluşturmak için eldeki genç yetenekleri -ki bünyelerinde bolca var- elden çıkarmadan önceki bütçeydi.

Bu yıl Deloitte Futbol Para Ligi’nde zirvede olan Barcelona’nın bu sezonki tranasfer hedeflerini (Neymar ve Lautaro Martinez) gerçekleştirebilmek için yeteri kadar parası yokken ezeli rakipleri Real Madrid, Erling Braut Haaland ve Kylian Mbappe ikilisini önümüzdeki 12 ay içerisinde kadroya katma konusunda oldukça iyimser.

Marca’ya göre Madrid, transfer pazarı açılır açılmaz Haaland’ı renklerine bağlamak istiyor.

’a henüz ocak ayında katıldı ancak sözleşmesindeki 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesi, her hafta başka bir gol rekoruna imza atan Norveçli yıldızı büyük kulüplerin odak noktası haline getirdi.

Birincisi; başkan Florentino Perez kulübe karşı duyduğu sevgiyle ünlü birisi. 19 yaşındaki yıldız ise şu sıralar futbolda transfer pazarının en yeni ve en ilgi çekici ürünü.

İkincisi ise Madrid’in gollere ihtiyacı var. Ve Haaland açıkça bunu garanti ediyor.

Karim Benzema, ’un 2018’de bıraktığı boşluğu doldurma konusunda iyi bir iş çıkarmış ve yakın zamanda sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmış olabilir; anca Fransız yıldız bu yılın sonunda 33 yaşına girecek.

Bir alternatife ihtiyaç var ve Luka Jovic bu mücadeleye girecek gibi görünmüyor. Geçtiğimiz sezon ’tan 60 milyon euro karşılığında transfer edilen santrfor İspanya’da felaket bir başlangıç sezonu geçirdi.

Daha ne kadar kötü gidebilirdi, bilinmez. Ancak pandemi yüzünden liglere ara verilmesinden önce toplam gol sayısı ikiydi. Daha sonra işleri daha da kötüleştirmek için kendi ülkesi 'a dönmesi için İspanya’daki Covid-19 karantina protokolünü ihlal etti.

AS gazetesinin haberine göre Madrid henüz Jovic’ten vazgeçmeye henüz hazır değil, ancak yine de başka bir santrfor alma arzusu varlığını sürdüyor; hele ki Mariano Diaz’ın transfer pazarı açılır açılmaz satılma ihtimali yüzde yüzken…

1 Mart’ta oynanan El Clasio’da çok kritik bir gol atmış olabilir ancak genele bakıldığında Mariano Diaz da geldiğinden bu yana beklenen performansı sergileyemedi.

Birçok kişinin tahmin ettiği gibi, Ronaldo'nun 7 numaralı formasını giyecek doğru kişi o değildi. Bununla birlikte, Brezilyalı gençler Rodrygo ve Vinicius Junior'ın Bernabeu'da kendilerini kanıtlamaları için hala çok zaman var. Öte yandan Gareth Bale'i Göndermek için başka bir girişim olacak.

Teknik direktör Zinedine Zidane’nın Galli oyuncuyu başka takıma gönderme girişimleri geçtiğimiz yaz suya düştü; ancak bu yaz onun yolunda Perez bile duramaz.

Bale maaş konusunda Madrid’in üstündeki en büyük yüklerden biri. Bu sebeple Madrid, haftalık 350 bin sterlin ödenen ve daha iki yıllık sözleşmesi bulunan; yetenekli olduğu kadar ‘müzmin sakat’ olan yıldız futbolcuyu göndermekte ve büyük bir transfer geliri elde etmekte kararlı.

Mbappe ise açık bir şekilde onun yerini doldurabilir. Zaetn Perez de Fransız futbolcu için "Real Madrid'de oynamak için doğmuş” ifadelerini kullanmıştı.

Fakat taraftarlar, Madrid’e olan hayranlığını açıkça belli eden Mbappe’nin gelişi için biraz daha beklemek zorunda kalacak gibi duruyor.

Mbappe’nin şu anda fahiş bir bedeli var. Ayrıca , üç yıl önce 180 milyon euro karşılığında transfer ettiği oyuncudan kâr elde etmeye kararlı olacak. Zira sahaya ayak bastıkça Mbappe’nin fiyatı yükselmekten vazgeçmedi.

Bununla birlikte Covid-19 salgınının neden olduğu eşi benzeri görülmemiş bir finansal belirsizlik dönemine giriyoruz. Ayrıca Mbappe’nin sözleşmesinin bitimine sadece iki yıl kaldı. Krizin futbol piyasası üzerinde nasıl bir etkisi olacağı henüz bilinmiyor. Her ne kadar uzmanlar Goal’e transfer ücretlerinin her zamanki gibi saçma noktalara çıkabileceğini söylese de Mbappe gibi bir gözde yıldızın dahi fiyatının düşme ihtimali var.

Ne olursa olsun Real Madrid, önümüzdeki sezonun ardından PSG’deki sözleşmesinin son 12 ayına gireceği göz önüne alındığında Mbappe'nin herhangi bir sözleşme uzatma teklifini reddetmesini ve böylece onu daha uygun koşullarda transfer etmeyi umuyor.

Ayrıca Real Madrid, PSG’nin transfer konusunda sıkıntı çıkarmaması için Mbappe konusunda baskıcı olmaktan da kaçınıyor. Barcelona'nın aksine Real Madrid, devi ile samimi bir çalışma ilişkisinin tadını çıkarıyor. Mbappe’nin Madrid’e gelişi ile alakalı Fransız ekibi ile yapılacak potansiyel görüşmeleri tehlikeye atmak istemiyorlar.

Şimdilik kulübün önceliği bütçe oluşturmak olacak: Mariano'nun yanı sıra kiralık olarak gönderilen Dani Ceballos, Jorge de Frutos, Javi Sanchez, Oscar Rodriguez, Borja Mayoral, Luca Zidane ve Jesus Vallejo'nun bu yaz başka takımlara satılması bekleniyor.

Bununla beraber bazı yüksek profilli isimlerin de gönderilmesi gündemde. Sözleşmesinde son yılına giren ve artık ilk 11’de düşünülmeyen 2018 yılının Ballon d’Or kazananı Luka Modric gibi.

James Rodriguez uzun zamandır fazlalık olarak görüldü ve Madrid, 2014 yılında Kolombiyalı orta saha oyuncusu için 'ya ödedikleri 80 milyon Euro’nun en azından yarısını telafi etmek için ellerinden geleni yapacak.

Marcelo kulübün sadık hizmetkarlarından biri olduğunu kanıtladı; ancak ’da kiralık olarak oynayan Sergio Reguilon'un geri dönecek olması göz önüne alındığında, Brezilyalı sol bekin doğru fiyata gitmesine izin verilecek gibi duruyor. Aynı senaryo salgın öncesi formda olan Isco, Lucas Vazquez ve Nacho için de geçerli.

Madrid, forması giyen Dayot Upamecano ile anlaşırsa 2019 yazında kadrosuna kattığı Eder Militao için gelen teklifleri de değerlendirecek.

Aynı zamanda Borussia Dortmund’da geçirdiği iki yıllık kiralık sezonda performansını üst düzeylere taşıyan Achraf Hakimi’nin de takıma çağırılıp çağırılmayacağı konusunda da bir karar verilmesi gerekiyor.

’tan Donny van de Beek’in gelmesi muhtemelken orta saha konusunda Madrid’in avantajlı olacağı açık. B Takım’daki Reinier de A Takım’a alınabilir.

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Her koşulda tüm bu hamleler, kimlerin satılacağına ve kaç paraya gideceklerine bağlı.

Ne olursa olsun Real Madrid, böylesine zorlayıcı bir dönemde rakiplerine kıyasla finansal açıdan çok daha iyi bir durumda.

Önümüzdeki 12 ay içinde hem Haaland’ı hem de Mbappe’yi transfer etmeleri boş bir hayal olabilir; ancak bu Madrid için gerçek bir olasılık. Barcelona için ise potansiyel bir kâbus.