YORUM | Diego Godin, Beşiktaş'ın aradığı savunmacı mı?

Cagliari'den ayrılması beklenen Uruguaylı tecrübeli stoperin Beşiktaş'a yakın olduğu konuşuluyor.

Cagliari'nin 35 yaşındaki Uruguaylı stoperi Diego Godin, Rusya'dan ve Türkiye'den kendisi için teklifler geldiğini doğruladı.

Şu an Uruguay'da tatilde olan tecrübeli oyuncu, Otra Cabeza' ya açıklamalarda bulundu.

"Başkan bazı ekonomik zorluklar yaşadıklarını, bu yüzden doğru teklifi alan tüm oyuncuların satılabileceğini söyledi."

"İki üç hafta önce benimle ilgili Rusya'dan ve Türkiye'den bir teklif aldılar ancak detaylar hakkında bir bilgi sahibi değilim."

"Aklımda şu an sadece Cagliari var"

Gelecek hafta Sardunya Adası'na dönerek takımla çalışmalara başlayacağını söyleyen Godin, sözleşmesinin devam ettiğini hatırlattı.

"Sözleşmemde bir yıl daha var, ayrıca bir yıl da uzatma opsiyonum mevcut. Dolayısıyla aklımda şu an sadece Cagliari var."

Godin söyledklerinden fazlasını bilmediğini ifade ediyor. Bununla birlikte tecrübeli stoper için Cagliari ile görüşen Türk kulübünün Beşiktaş olduğu konuşuluyor.

Takım arkadaşı ve vatandaşı Nahitan Nandez'in de Inter'den teklif aldığını doğrulayan Godin, Cagliari'nin istemediği halde oyuncu satışına mecbur kaldığını, pandeminin küçük kulüpleri çok etkilediğini söylerken, Ada'dan ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu hissetirdi.

Goal İtalya 'dan Claudio D'Amato ise Beşiktaş'ta Godin ile ilgili söylentilerin henüz somut bir boyut kazanmadığını ancak mümkün bir anlaşma olarak gözüktüğünü belirtiyor:

"Godin geçtiğimiz sezonun son maçlarında Serie B'ye düşmeme mücadelesi veren Cagliari'de sıradan bir oyuncu gibiydi. Güçlü noktalarını gösteremedi ve hem kendisi hem de takım beklentileri karşılayamadı. Söylentilere göre kulüp, yüksek maaşı nedeniyle onu bırakmak istiyor."

Editör yorumu

Diego Godin sert stile sahip, temaslı oyunda çok başarılı, pozisyon bilgisi, önsezileri ve hava hakimiyeti yüksek bir stoper. Lider bir karakter. Diego Simeone'nin Atletico Madrid'inde mental açıdan çok güçlü bir oyuncuya dönüştü ve kazandıklarını kariyerinin son bölümüne dek taşımayı bildi. Tüm bu özellikleri, onun yıllarca elit futbolun en önemli savunmacılarından biri olmasını sağladı.

İlerlemiş yaşına rağmen, devamlılığı ve kararlılığıyla halen güven veriyor. Üçlü formasyonla sezonu geçiren Cagliari savunmasında, Klavan, Rugani, Ceppitelli, Carboni, Walukiewicz gibi çok sayıda oyuncunun rotasyonu defans hattında uyum sorununa neden olmasına rağmen; Godin geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maça çıktı. Koronavirüse yakalanmasından dolayı kaçırdığı maçlar dışında sürekli oynadı.

Godin gibi elit bir oyuncunun yaşının ilerlemiş olmasının dezavantajıyla, katabileceklerini yok saymak doğru olmaz. Chiellini ve Pepe örneklerinde görüldüğü gibi bu tarz oyuncuların ilk günkü istek ve enerjiyle oynamaya devam etmeleri bir yana; alanı ve pozisyonu tecrübeleri sayesinde daha iyi okumaları onları çok daha değerli hale getiriyor. Bununla birlikte oyuncunun çevikliğinin ve çabukluğunun gösterişli günlerindeki gibi olduğunu söyleyemeyiz.

Beşiktaş'a gelmesi durumunda takımın oyunu ve muhtemel partner tercihleri dahilinde değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır.