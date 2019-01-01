YORUM | Denizlispor 2019-2020 sezon değerlendirmesi: Geri dönmenin zorlukları

9 yıl aradan sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor bir daha 1. Lig'e dönmek istemiyor. Peki bunu nasıl başaracaklar?

YORUM | Cem Ak

Yukatel , 2010’da veda ettiği Süper Lig’e 9 yıl aradan sonra geri döndü. Bunu da 1. Lig’i şampiyon tamamlayarak yaptılar. Uzun yıllar sonra tekrar sahne alacakları ligde kalıcı olmak ilk hedefleri. 1. Lig’i zirvede bitirerek Süper Lig’e yükselen son 10 takımın 9’unun ligde kalmayı başardığını ve ortalama 12. basamakta sezonu bitirdiklerini düşünürsek, tarih onların yanında. Peki bunu gerçekleştirecek yapılanmayı oluşturabildiler mi?

Kadro

Alt ligden yükselen pek çok takımın yaptığı gibi yeşil siyahlılar da kadrosunda önemli bir yenileme çalışmasına gitti. Takımın üst lige yükselmesinde önemli payları olan Ismail Aissati ve Adam Stachowiak’ı kadroda tutmanın yanında Süper Lig tecrübesi yüksek bazı isimler takıma katıldı. Bunların başında artık Süper Lig’in gediklisi olmuş Hugo Rodallega geliyor. Kolombiyalı forvet, lige yeni katılan her takımın şiddetle ihtiyacını duyduğu skor katkısını verebilecek bir isim.

Denizlispor’un transfer döneminde ağırlık verdiği diğer bölge ise savunma hattıydı. Zakarya Bergdich, Zeki Yavru, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru ve Mustafa Yumlu defans hattına yapılan takviyeleri oluşturdu. Bakary Sako ve Hadi Sacko gibi Avrupa’da ciddi bir tecrübeye sahip iki oyuncuyu da kadroya eklemek ligde kalmak adına fark yaratabilir. Tabii ki bu denli bir kadro devinimi her zaman olumlu sonuçlar vermeyebiliyor. Takımın uyumu, oyun planına yatkınlığı ve transfer döneminin sonuna kadar bitmesi muhtemel diğer transferler gibi ciddi faktörler ortaya çıkacaktır. Bu noktada görev saha kenarına taşınıyor…

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Teknik direktör: Yücel İldiz

Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezonun başlarında Osman Özköylü’den görevi devralmış ve yeşil siyahlıları şampiyonluğa kadar taşımıştı. Takımı gibi uzun bir aradan sonra Süper Lig’e dönen 66 yaşındaki antrenörün önünde zorlu bir hedef var. Elindeki alternatifli kadrodan ligde mücadeleci olacak bir düzen kurmak zorunda olan İldiz, kurduğu yapıyı sezona mümkün olduğunca uyumlu ve hazır başlatmak isteyecektir.

Süper Lig’de kalmanın altneratif yöntemleri mevcut olsa da en kolay yolun lige iyi bir giriş yaparak çok korku yaşamadan sezonu götürmek olduğu bir gerçek. ’a karşı evinde sezonu açıp oradan iki deplasmana gidecek olan Denizlispor’un bu noktada çok ağır darbeler almadan lige başlaması için Yücel Hoca’nın takımını oldukça iyi hazırlaması gerekiyor. İyi başlamak da kötü bitirmedikleri sürece anlam ifade edecektir. Deneyimli teknik direktörün sezon içinde yapacağı hamleler ve değişiklikler yeşil siyahlıların sezonunda hayati önem taşıyacaktır.

Beklentiler

Süper Lig’e hasret kalan Denizli şehri için beklentiler en üst ligde düzenli olarak yer almaktan aşşağısı değil. Sezon hazırlıklarında istediği sonuçları tam olarak alamasa da kadro itibarıyla mücadeleci olabilecek bir ekibe sahip olan Denizlispor, bu beklentileri karşılayabilecek güçte. Ancak, kurulan kadroların sahaya yansıması planlandığı gibi oluşmayabilir. Uzun sezon boyunca atılatılması gereken olumsuz süreçler geçirecekler. Dikenli Süper Lig yolculuğunda gösterecekleri mücadele önümüzdeki sezon burada olup olmayacaklarını belirleyebilir.