Sergen Yalçın'ın, Sporting Lizbon deplasmanındaki ilk 11'ine baktığımızda Siyah Beyazlı takımın hocasının bu müsabakada gol yemek istemediği açıkça görülüyordu.

İstanbul'da oynanan ilk müsabakada Lisbon karşısında hak etmediği bir mağlubiyet alan Siyah Beyazlılar, kuşkusuz Portekiz'de galibiyeti hedefliyordu çünkü kaybedecek pek de bir şeyi olmayan takım Sporting Lizbon değil, Beşiktaş takımıydı.

Beşiktaş, müsabakaya 3 stoper özellikli oyuncuyla başladı ve orta sahasına da mücadele gücü yüksek 3 oyuncusunu dahil etti. Sergen Yalçın, oluşturduğu dirençli takımla maçın ilk dakikalarında düzenli bir görüntü verdi.

Karşılaşmasının ilk 10 dakikalık bölümünde Sporting Lizbon ani ataklarla, Beşiktaş kalesini zorladı ve Lizbon'un forveti Paulinho'nun bu dakikalarda bir topu direkten döndü.

Sarabia ve Gonçalves etkiliydi

İspanyol oyuncusu Sarabia'yı ve Pedro Gonçalves'i etkili kullanan Portekiz temsilcisi, özellikle Siyah Beyazlı takımın sağ tarafını zorladı.

Duran toplar ve akan oyunda etkili olan Sporting Lizbon, Beşiktaş kalesini tehdit etmeyi sürdürdüğü anlarda Siyah Beyazlı takım Kanadalı futbolcusu Larin'le çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Dakikalar 15'i gösteriyordu.

Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünde kalesinde daha fazla pozisyon gören Beşiktaş olmasına rağmen, ilk yarının ortalarına doğru Siyah Beyazlı takım oyundaki dengeyi kurdu. Ancak, Portekiz temsilcisi ani ataklarda etkili olmaya devam etti.

Siyah Beyazlı takım, rakip yarı alanda pas yapmaya başladığı alanlarda duran top şansları da yakaladı. Oyun üstünlüğünü Sporting Lizbon'a vermek istemeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, dakikalar 27'yi gösterdiğinde savunmanın arkasına atılan bir pozisyonda yine Larin'le çok net bir pozisyon yakaladı ama Kanadalı futbolcu kaleyi bulamadı.

Beşiktaş, savunmanın arkasına atılan topla golü bulamadı. Ancak, bu pozisyonun hemen ardından Sporting Lizbon; Pedro Gonçalves'in penaltı golüyle skor avantajını ele geçirdi.

Oyun üstünlüğünü aldığı dakikalarda golü yiyen Beşiktaş, müsabakadaki konsantrasyonunu penaltı golünü yedikten sonra bile kaybetmedi ve rakip yarı alanda topla oynamaya devam etti.

Siyah Beyazlı takım, oyundaki detaylarda kaybolmuş gibi göründü çünkü iyi oynarken kalesinde golü gördü ve bu an; Ruben Amorim'in planlarından birisi olarak göze çarptı.

Sporting Lizbon, Beşiktaş kalesini zorladığı anlarda Pedro Gonçalves'in ayağından ikinci golü buldu. Sporting'in bu golünde de Rıdvan'ın o bölgedeki savunma zaafı barizdi. Portekiz temsilcisinin, ikinci bölgeyi çok rahat geçmesi de dikkatlerden kaçmadı.

2-0 öne geömesine rağmen atak sürekliliğini kaybetmeyen Sporting Lizbon, Beşiktaş kalesini zorlamaya devam etti ve dakikalar 41'i gösterdiğinde, Portekiz ekibi 3. golünü Paulinho'yla buldu.

Beşiktaş dağınık göründü

Portekiz temsilcisi, ilk yarının sonlarında Beşiktaş kalesine çok rahat geldi ve özellikle 3. golü yedikten sonra Siyah Beyazlı ekip dağınık göründü.

Şampiyonlar Ligi seviyesine baktığımızda Sporting Lizbon'un Beşiktaş'tan kalite olarak üstün olduğunu söylemek mümkün. Özellikle ilk yarıda bunu fazlasıyla gösteren Lisbon, sağlı sollu atakların yanı sıra duran toplar ve uzaktan şutlarla da Beşiktaş kalesini zorladı.

Maçın ilk dakikalarında maça iyi başlayamayan Beşiktaş, ilk yarının ortalarına doğru oyundaki dengeyi kurmuşken art arda goller yedi. Şampiyonlar Ligi'nde bir anlık dikkat dağınıklının bile geri dönüşü yok; Ruben Amorim'in takımı ilk yarıda bunu fazlasıyla gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde, bulduğunuz pozisyonları cömertçe harcadığınızda karşınızdaki rakibin skor üstünlüğünü almasına şahit oluyorsunuz. Larin ilk yarı da 1 değil, 2 net pozisyonda Portekiz kalesine oldukça gönlü bol davranınca Beşiktaşlı futbolcular, Sporting'in gollerini en yakından izledi.

Maçın ikinci yarısına 3-0'lık üstünlüğünün rahatlığıyla başlayan Sporting Lizbon, Beşiktaş yarı alanında iyi pas yaptı ve İspanyol futbolcusu Sarabia'yı iyi kullandı. Portekiz ekibinin, ikinci yarının başlarında bir topu direkten döndü.

Pedro Gonçalves, Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatmaya devam ederken Portekiz temsilcisi, 3'lü savunma ile oynayan rakibine top göstermedi ve 56. dakikada 4. golünü Sarabia ile buldu.

Siyah Beyazlı takımın savunması yıkıldı

Sporting Lizbon'un 4. golünde Matheus Reis, Beşiktaş'ın sol tarafını fazlasıyla zorladı ve çok rahat bir şekilde rakip ceza alanına girdi. Beşiktaş'ın dağınık görünen savunması, bu dakikalarda yıkılmış durumdaydı.

Bu tür seviyelerde konsatrasyonunuzu kaybederseniz, gol yemeye devam edersiniz. Beşiktaşlı futbolcular, bunu unutmuş gibiydi.

Portekiz temsilcisi, 4. golünden sonra kendi yarı alanında pas yaparak çok fazla Beşiktaş kalesine gitmedi. Hazırlık paslarıyla, bir sonraki maçları için saha içerisinde aktif dinlenmeye geçtiler.

Eksikleri olmasına rağmen Sporting Lisbon deplasmanından galibiyet almak isteyen Beşiktaş, büyük bir hüsrana uğradı. Lizpon maçı özelinde 3'lü savunmayı benimseyen Sergen Yalçın, Ruben Amorim'in takımına karşı sınıfı geçemedi.

Beşiktaş, plansız ve doğaçlama top oynayan bir takım görüntüsündeydi.

Sporting Lizbon, Beşiktaş karşısında zorlanmadı ve mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı.