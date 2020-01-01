YORUM | Cristiano Ronaldo yoksa Zidane ve Ramos var

Portekiz yıldızın ayrılığının ardından Real Madrid, unutmak istediği bir sezon geçirdikten birkaç ay sonra La Liga'nın zirvesine çıkmayı başardı.

YORUM: Can Doğan

Hep konuşulur… , takımdan ayrılırsa veya futbolu bırakırsa ’nın hali ne olacak diye.

, 2018 yılının Temmuz ayında ’nun ’a transfer olmasıyla bu durumu ezeli rakibinden daha erken yaşadı.

2009-2018 yılları arasında Real Madrid formasını giyen Cristiano Ronaldo, İspanyol devle 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Süper Kupa, 2 Kral Kupası ve 2 şampiyonluğu yaşadı.

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Ancak sayıların bize gösterdiği en önemli şey her ne kadar 4 kere Avrupa’nın zirvesine çıkılsa da, La Liga’da üstünlüğün tamamen Barcelona’ya geçmiş olmasıydı.

2000’li yıllarda geride kalan 19 yılda Real Madrid 6 şampiyonluk yaşarken, Barcelona tam 11 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Cristiano Ronaldo liderliğinde Avrupa’ya korku salan Real Madrid, kendi liginde yaşadığı sorunlara bir çare bulamamıştı.

2016-17 sezonunda Zinedine Zidane yönetiminde Barcelona’nın 3 puan önünde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, bir sonraki sezonu Barcelona’nın 17 puan gerisinde üçüncü sırada bitirdi ve birinci Zidane dönemi, kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna rağmen sona erdi. Bu da bize Real Madrid’in La Liga’yı ne kadar önemsediğini gösteriyordu.

Real Madrid, 2018-19 sezonuna hem Cristiano Ronaldo’suz hem de Zinedine Zidane’sız başlamak zorunda kalmıştı.

İspanyol ekibin unutmak istediği sezonu özetlemek gerekirse; ’e kaybedilen UEFA Süper Kupa, Santiago Bernabeu’da Barcelona’dan alınan 3-0’lık mağlubiyetle son bulan Kral Kupası macerası, Barcelona’nın 19 puan gerisinde üçüncü bitirilen La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ’a elenme, biri 5-1 olmak üzere ligde alınan iki adet Barcelona mağlubiyeti… Kazanılan FIFA Kulüpler Dünya Kupası, teselliden öteye geçemedi.

Real Madrid seviyesinde hezimet olarak kabul edebileceğimiz bu sezon Lopetegui ve Solari’nin sadece 4-5 ay teknik direktörlük görevini yürütebilmesine neden oldu ve takımın başına yine Zidane getirildi.

Zaten kulübün ellerinden kayıp gitmiş olan 2018-19 sezonundan ziyade, 2019-20 sezonu Zidane’ın gerçek sınavı olacaktı. Cristiano Ronaldo olmadan başarı mümkün müydü?

Her ne kadar hazırlık maçı da olsa Atletico Madrid karşısında alınan 7-3’lük mağlubiyet, başlangıç için en kötü senaryolardan biriydi.

Real Madrid, lige de çok iyi başlayamadı. Valladolid, , beraberliklerine Mallorca mağlubiyeti de eklenmişti. Neyse ki diğer tarafta Barcelona, Valverde yönetiminde korkunç bir deplasman performansı sergiliyordu.

Katalan ekip Athletic Bilbao, Osasuna, Granada, ve deplasmanlarında rakip filelere sadece 5 gol gönderip 2 puan alabilmişti. Bu da iki takımın sezondaki ilk düellosuna 35’er puanla çıkmasına neden oluyordu.

Camp Nou’daki mücadele iki takımın eski seviyelerinden uzak olduğunu gösteriyordu. Son yılların en zevksiz El Clasico’su golsüz sona eriyordu.

2020’nin Ocak ayında değişen formatıyla düzenlenen İspanya Süper Kupa’da zafer Real Madrid’in oluyordu. Bu, Zidane’ın öğrencileri için büyük bir moral kaynağı oldu. Cristiano Ronaldo olmadan da kupa kazanabileceklerini görmüş oldular.

Ancak ligde işler istenildiği gibi gitmiyordu. Salgın nedeniyle verilen araya kadar bir hafta Real Madrid, bir hafta Barcelona yaptıkları puan kaybıyla liderliği birbirlerine ikram ediyorlardı. Normal şartlar altında bu iki takımın da önüne geleni yenerek verdikleri mücadelelere alışkın olan izleyenler, hatalar düellosunu izlerken hiç de memnun değildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye diş geçiremeyen Real Madrid, ikinci olarak yükseldiği son 16 turunda eşleştiği ’ye, Santiago Bernabeu’da 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Ancak Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne resmi olarak veda etmeden, kesin bir şekilde konuşmak yapılabilecek en büyük hata olur. Bakalım 7 Ağustos’ta neler olacak?

Kral Kupası’nda da Real Sociedad’a boyun eğen Real Madrid’in elindeki tek gerçekçi hedef olarak La Liga kalmıştı ama geçtiğimiz sezonun bir kopyası mı yaşanacaktı?

Ne olduysa aranın ardından oldu…

2020 yılının başında Valverde yerine Quique Setien’i takımın başına geçiren Barcelona, araya Real Madrid’in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturarak girmişti ama teknik direktörlük değişimi sahadaki oyuna çare olmuyor, Messi’nin yönetimle yaşadığı sorunlar gün yüzüne çıkmaya başlıyordu.

Katalan ekip; , ve Atletico Madrid karşısında 3 puanı getirecek golleri bir türlü bulamazken, Real Madrid bir şekilde sahadan galibiyetle ayrılıyordu.

“Zidane bu takıma ne oynatıyor?”, “VAR hep Real Madrid’e çalışıyor”, “Şimdi Real Madrid’e penaltı verirler, Ramos golü atar ve öne geçerler” gibi eleştiriler ve iğnelemelerin ışığında , , Real Sociedad, Mallorca, , , Athletic Bilbao, ve Granada maçlarından 27 puan toplandı.

Bugün ise Villarreal’i mağlup eden Real Madrid, galibiyet serisini 10’a yükselterek, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve 34. kez İspanya’nın en büyüğü olmayı başardı.

Peki oyuncular arasında aslan payını kime vermeliyiz? Bu sorunun cevabı herkes için çok açık ve net…

100 kişiye sorduk, 1 popüler cevap aldık: Sergio Ramos…

Ramos’un liderliğinden Real Madrid savunması kalesinde gördüğü 23 golle, ligin en az gol yiyen takımı olması tabii ki bir savunma oyuncusunu değerli kılabilir ama bu savunma oyuncusu hem takımın kaptanıysa hem de Benzema’nın ardından takımın en golcü ikinci oyuncusuysa, başka bir söze gerek kalmıyor.

"Daha önceleri hep Cristiano Ronaldo için oynuyordum. Artık kendim için oynayacağım" diyen Karim Benzema'nın gösterdiği performansla söylediklerinin arkasında durması da, Real Madrid'in şampiyonluğunun kilit noktalarından biriydi.

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Belki sadece La Liga kazanıldı, diğer kulvarlarda istenilen başarılar gelmedi ama Real Madrid, Ronaldo sonrasındaki geçiş döneminde yine kupa kazanmayı başardı.

Zidane’ın tecrübelendiği her geçen yıl, Barcelona’daki karışıklıklarla birlikte Real Madrid’i La Liga’nın zirvesinde tutmaya yetecektir.

Sonuçta kurulduğu günden bu yana her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynayan bir takımdan bahsediyoruz, değil mi?