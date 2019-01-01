YORUM | Copa America’dan Avrupa’ya açılacak 5 oyuncu

Copa America'da bir şampiyona kadar aynı zamanda Avrupa devlerinin de yıldız avına çıktığı yer. İşte öne çıkan 5 oyuncu...

YORUM | Feyyaz Tan | Twitter'dan takip et...

Copa America, Africa Uluslar Kupası gibi turnuvaların en dikkat çekici isimleri, Avrupa dışında forma giyen oyuncular oluyor. 'Aaa böyle bir şey mi varmış!' dedirten yetenekler, bu turnuvaları kendilerine Avrupa kapılarını açmak için şahane şekilde kullanıyor. Şimdi Copa America 2019’da oynadıkları futbolla 'İstikamet Avrupa' diyen isimlere göz atalım.

Santiago Arzamendia ( )

Paraguay’ın 1998 doğumlu sol beki Arzamendia, tipik bir Güney Amerikalı bek oyuncusu. Hem teknik, hem enerjik, hem de dozunda agresif. Sürekli hücuma bindirme yapan oyuncu, topla buluştuğunda çok etkili kesme toplar çıkarabiliyor. Artık bek oyuncularının hücum katkısının, 'ön alanda oynayan kanat oyuncularından bile' kritik hale geldiği günümüz futbolda, Arzamendia’nın kısa zamanda Avrupa takımlarına transfer olabileceğini ön görebiliriz.

Mateus Uribe ( )

Kolombiya’nın orta sahasında görev yapan Uribe, oldukça enerjik bir oyuncu. Bununla birlikte pas kalitesi iyi ve driplingle bizzat kendisi de topla çıkabiliyor. Bu da onu şahane ve 'Avrupai' bir merkez oyuncusu yapıyor. 1991 doğumlu oyuncu hali hazırda ’nın America takımında forma giymekte. Meksika Ligi’nden oyuncu almak çok da ucuza mal olmuyor ancak Uribe bu oyuncu kalitesiyle Avrupa’ya uğramazsa yazık olur.

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Nahitan Nandez ( )

Aslında Nandez’in Avrupa’ya açılmasını uzun zamandır bekliyoruz. Penarol’de parlayan, Boca Juniors’ta uçuşa geçen oyuncu 'dört akciğerli orta saha'lardan. Sahanın her yerine ayak basıyor, rakibi sürekli rahatsız ediyor, çalım yediğinde bile birkaç saniye sonra yeniden kademeye girebiliyor… Normalde bu tip oyuncuların pas kalite seviyesi düşük olur ama Nandez bu konuda da hiç fena değil. İtalyan pasaportu da taşıması onun Avrupa yollarına hızlı şekilde düşürecektir.

Sousa Suares ( )

Daha önce hakkında daha detaylı bir yazı yazmıştık, kesinlikle turnuvanın en dikkat çeken oyuncusu. Everton, zaten söylentileriyle gündemde. Oynadığı futbolla gösteriyor ki hakkında belirtilen 60 milyon pound’luk değeri kesinlikle hak ediyor. Neymar’ın yokluğunda sol forvete yerleşen oyuncu, delici aynı zamanda bitirici bir yetenek. Topu ayağına aldığı her anda etkili olabiliyor. Rakibin iki tarafından da çalım atabiliyor. Çeşitlilik sahibi, haliyle panzehrinin bulunması zor bir yetenek.

Koji Miyoshi ( )

Japonya’nın 1997 doğumlu sağ kanadı Miyoshi, halen ülkesinde forma giyiyor ve bu da onu kelepir bir yatırım olarak özel bir yere koyuyor. Zaten takımlarından birçoğu kendisi için 2-3 milyon euro’yu bir yerlere ayırmıştır bile… Miyoshi, kanat oyuncusu olmasına rağmen sıklıkla ceza sahasına girip, skor yapan modern bir 7 numara. Her iki ayağını da etkili kullanabiliyor ki Copa America’da attığı gollerle bu özelliğini kanıtladı. Biraz fizik gücü, onu çok başka seviyelere taşıyacaktır.