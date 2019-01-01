YORUM | CONCACAF Gold Cup’a fazla gelen 5 yetenek

Keşfedilecek yeteneklere sahne olan Gold Cup'ta kimileri öne çıktı, kimileri potansiyelinin altında kaldı. Ama 5 isim var ki; turnuvanın önüne geçti.

YORUM | Feyyaz Tan

Uluslararası turnuvalara doyduğumuz bu yaz aylarında, Copa America ve Afrika Kupası’nın biraz gölgesinde kalan bir CONCACAF Gold Cup da oynandı. ve ’nın açık favori olduğu turnuva, zaten bu iki ülkenin finaliyle bitmiş ve rakibini 1-0’la geçen Meksika şampiyon olmuştu. Turnuva, hemen hemen her maçının bol gollü geçmesi, Haiti gibi ülkelerin hikayelere konu olacak başarıları ve elbette yeni filizlenen yetenekleriyle de damakta tat bıraktı esasında. Hatta birazdan sıralayacağımız 5 genç yetenek, bu turnuvaya biraz fazla gelir cinstendi.

Uriel Antuna, Meksika, Sağ Açık

Antuna, henüz 20 yaşındayken ’nin transfer ettiği bir oyuncu. LA Galaxy takımında aralık ayı sonuna kadar kiralık oynayacak. Ve muhtemelen City, tıpkı Enes Ünal’da olduğu gibi oyuncunun sırtına hiç formasını giydirmeden karlı bir satış yapacak… Evet, belki City için yeterli seviyede değil ancak oyuncu hem dripling, hem de forvet koşusu özelliğiyle çok ideal bir sağ açık. Edin Visca modeli, tersten gelen ataklarda forveti ikileyerek de golle buluşabiliyor, bizzat kendi üstlendiği dripling girişimlerini de iyi bitirebiliyor. takımları için ideal mesela.

Roberto Alvarado, Meksika, Sol Açık

Listemizde, turnuvanın şampiyon Meksika’dan bir isim daha var. 1998 doğumlu Roberto Alvarado da tıpkı Antuna gibi biraz saklı kalmış bir değer. Sol ayağını kullanıyor ve çok rahat adam eksiltiyor. Kanatlarda veya 10 numara pozisyonunda rol alabilen oyuncu, şayet fizik gücünün üzerine giderse epey can yakıcı bir hücumcuya dönüşebilir. Halen ülkesi takımlarından Cruz Azul formasını giyen yetenek kısa zaman içinde Avrupa’ya yelken açacaktır.

Frantzdy Pierrot, Haiti, Santrfor

Büyük bir sürprize imza atarak turnuvada yarı finale kadar yükselen Haiti’de en dikkat çeken oyuncu 1.94’lük santrforları Pierrot’tu. 24 yaşındaki oyuncu, uzun oluşu kadar hızıyla da fark yaratıyor. Bu bağlamda genlerinin Karayip bölgesinden yeşerdiğini kanıtlıyor. Elbette oyuncu teknik özellikler açısından biraz eksik ama sırf şu fiziksek özellikleri için bile üzerine gidilmesi gerek. ’nın Mouscron takımında forma giyen oyuncu, bizim ligimiz için bile bir seçenek olabilir.

Weston McKennie, ABD, Orta Saha

Bir orta saha düşünün; 1.85 boyunda, yaşına göre oldukça güçlü, hızlı, dripling yapabiliyor, pas kalitesi hiç fena değil ve en önemlisi sıklıkça skor yapabiliyor. Son dönemde futbolda epey yol kat eden ve sürekli wonderkid üreten ABD’nin son ürünü, CONCACAF Gold Cup ile birlikte rüştünü iyice ispat etti. 04 formasını giyen oyuncu kulüp bazındaki etkisini uluslararası alanda da kanıtlamaya başladı. Artık büyük transfer yakın gibi, mesela Klopp mutlaka kendisini izletiyordur.

Jonathan David, Kanada, Forvet

Geçtiğimiz yıl Alphonso Davies’i üreten Kanada bu yıl da Jonathan David’le karşımızda. Oyuncuyu Ottawa’nın alt yapısından kapan Gent, gerçekten çok büyük bir yatırım yapmış. 50 milyon euro’dan aşağı gitmeyeceği kesin gibi. Çünkü David, 2000 doğumlu olmasına rağmen ligde süre aldığı maçlarda 12 gol atmıştı, şimdi de o özgüvenle gittiği CONCACAF Gold Cup’ta da 6 gol atıp gol kralı oldu. Oyuncu sadece golden ibaret de değil, çok yönlü ve çok çeşitli. Kanatlarda da rol alabiliyor, en uçta da… Süratli yapısının yanı sıra sezgileri yaşına göre muazzam. Gerçek bir “all rounder” hücumcuyla karşı karşıyayız.