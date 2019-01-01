YORUM | Club Brugge - Galatasaray: Kalite, disipline karşı

‘Amacımız İngilizler gibi toplu halde oynamak’ sözü Galatasaray’ın sadece bu karşılaşmadaki değil, bu gruptaki kaderini de belirleyecek.

| Burakhan Işık @burakhanisik

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda , PSG ve ile eşleşen , gruptaki ilk maçını ’da, Jan Breydel’de oynayacak. Sosyal medyadaki, sokaktaki sarı kırmızılı taraftarlar her ne kadar ilk maçı eksik PSG ile ya da formsuz Real Madrid ile oynamak istese de Belçika’da her şey o kadar da kolay olmayacak.

Katı savunma

Ülkesinde ve Avrupa’da tüm maçlarını aynı disiplinle oynayan Brugge, savunmanın ortasında Simon Deli ve Brandon Mechele gibi iki dengeli stopere sahip. Sol stoper olarak görev yapan ve savunmadan başlayan hücumlarda topa değen ilk isim olan Simon Deli, 1.92’lik boyuna rağmen hızı ve çevikliğiyle öne çıkıyor. Zaman zaman risk alarak hücuma da katılan Simon Deli, 2. bölgede attığı çalımlarla soyadının hakkını veriyor.

Hareketli orta saha

Yaz transfer döneminde Eder Balanta’yı yumuşak orta sahasını güçlendiren Brugge, 26 yaşındaki Kolombiyalıyı Cercle karşılaşmasında savunmanın hemen önünde kullandı. Rakibin hücuma geçtiği anlarda 3. stoper olarak konumlanan Eder Balanta, ilk maçında gösterdiği etkili performansla uyum sorunu yaşamadığını gösterdi.

Club Brugge’ün beyni Hans Vanaken ise yeteneği ve kariyeri ters orantılı ilerleyen isimlerden. Geçtiğimiz sezon ligde gösterdiği 11 gol, 13 asistlik performansla Belçika’da en iyi oyuncu ödülünün sahibi olan Vanaken, milli takımda ise mükemmel bir jenerasyona denk gelmenin şanssızlığını yaşadı. Yeni sezona da iyi bir başlangıç yapan 27 yaşındaki orta saha, Brugge adına Galatasaray karşısında oyunun ritmini belirleyecek isim olacak.

Okereke'ye dikkat

Takım halinde savunma yapan ve alan bulduğunda çok hızlı hücuma çıkan Club Brugge’un hücumdaki en etkili silahı David Okereke. 4-3-3’ün her bölgesinde görev yapabilen 22 yaşındaki Nijeryalı, çok hareketli ve süratli bir oyuncu. Çevikliği ve topla ivmelenmesiyle rakip savunmaları yıpratan Okereke, her iki ayağını da etkili olarak kullanabiliyor.

1,82’lik boyuna rağmen özellikle duran toplarda etkili bir silaha dönüşen Okereke, savunma hattını önde kuran takımlara karşı çok daha rahat ediyor. Kuvvetli fiziği sayesinde ikili mücadelelerde kolay kolay yıkılmayan Okereke’yi 3. bölgede durdurmak için yapılan fauller genellikle kartla sonuçlanıyor.

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Galatasaray oyundan bir dakika bile kopmamalı

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde tarihinin en kolay grubunda 4 puan toplayabilen sarı kırmızılılar, yeni sezonda Avrupa’da kaybedilen kimliği geri kazanmak istiyor. Sarı kırmızılıların yeni sezona oyun anlamında geçtiğimiz sezondan daha geride başlaması ise taraftarların kafasındaki en büyük soru işareti. ve karşısında bölüm bölüm iyi oyun sergileyen sarı kırmızılılar, Club Brugge karşısında oyun disiplininden bir dakika bile kopmamak zorunda.

Kuruluş amacı ‘Türk olmayan takımları yenmek’ olan sarı kırmızılılar için Brugge karşılaşması yepyeni bir başlangıç olabilir. Ancak o cümlenin başındaki ‘Amacımız İngilizler gibi toplu halde oynamak’ sözü Galatasaray’ın sadece bu karşılaşmadaki değil, bu gruptaki kaderini de belirleyecek.