YORUM | Chelsea 2019-20 sezon değerlendirmesi: Öze dönüş

Frank Lampard'ın takımın başına geçmesiyle farklı bir hava yakalayan Chelsea, mutlu son için özüne güveniyor.

YORUM | Şaban Işık

Abramovich’in kulübü satın almasından beri en başarılı İngiliz kulübü olan , çok alışık olmadığı bir yaz dönemini geride bırakarak sezona başlıyor. Tranfer yasağı nedeniyle Ocak ayında sözleşme imzalanan Pulisic dışında bu yaz kadroya yeni bir isim ekleyemeyen Maviler, kulüp efsanesi Frank Lampard’ın liderliğinde bu sezonu bir “öze dönüş” hikayesine dönüştürmeye çalışacak.

Normal bir sporsever için “Chelsea” denince akla gelen ilk şeyler şuursuzca para harcama, teknik direktör kıyımı ve bol bol kaos olabilir. En başarılı sezonlarında bile bu döngüden kolay kolay çıkamayan Chelsea, transfer yasağı nedeniyle diğer sezonlara göre daha sakin bir yazı geride bıraktı. Geçtiğimiz sezona iyi bir giriş yapan ama sezon içerisinde ezbere yaptığı oyuncu değişiklikleri ve taktiklerinin tahmin edilebilir hale gelmesiyle, taraftarla arası bozulan Sarri gönderilirken, yerine gelen Frank Lampard ise teknik direktörlükte tecrübesiz bir isim olmasına rağmen, Chelsea için enteresan geçecek bu sezonda kulübün geleceğine ciddi katkıda bulunabilir.

Geçtiğimiz sezon Derby County’de en çok süre verdiği 10 oyuncunun yarısı 25 yaş altında olan Lampard, bu sezon da bu trendi rahatça sürdürebilecek bir kadroya sahip. Geçtiğimiz sezon teknik direktörlüğünü yaptığı Mason Mount ve Fikayo Tomori gibi isimlerin yanı sıra, Aston Villa’daki performansıyla Milli Takım’a yükselen Tammy Abraham, Wigan’da 45 maça çıkan Reece James, sakatlıktan dönecek Loftus-Cheek ve Hudson-Odoi gibi altyapı çıkışlı oyuncuların patlama şansı olabilir Lampard. Aynı zamanda, Lampard’ın ekibinde yer alan ve yıllar boyunca hem oyuncu hem de altyapı antrenörü olarak Chelsea formasını terletmiş Jody Morris, futbol direktörü olarak kulübe tekrar katılan Petr Cech ve mentör olarak görev yapacak olan Claude Makelele gibi isimlerle Chelsea, yeni nesli bir üst seviyeye taşımayı planlayacak.

Bu gençlik ateşine rağmen, Lampard’ın elindeki kadronun da Premier League, Şampiyonlar Ligi ve yerel kupaları bir arada götürecek kadar derinlikli ve kaliteli olmadığı gerçeğini de vurgulamak gerekiyor. Geçtiğimiz sezon takımın neredeyse %70’ini oluşturan Hazard’ın gidişi takımda büyük bir yetenek boşluğu oluşturdu ve transfer yasağı nedeniyle bu boşluğu doldurabilmek mümkün olmadı. Ocak ayında imzalanan Pulisic çok yetenekli bir oyuncu ama ister istemez Hazard karşılaştırmalarına maruz kalacağı bu ilk sezonda bu baskıyı hissetmeden ne kadar oynayabileceği meçhul. Giroud-Batshuayi-Abraham gibi görece zayıf bir forvet hattı da mevcutken, Lampard’ın temel görevi Pedro ve Willian gibi tecrübeli oyuncularla Pulisic’in yeteneğini maksimum şekilde kullanabilecek bir yapı oluşturmak olacak.

Chelsea’nin bir diğer problemli bölgesi de kuşkusuz savunma. Rüdiger’in sakatlığı yeterince problem değilmiş gibi, David Luiz’in transferin son gününde ortalığı birbirine katarak ’e gitmesi, Chelsea’nin elinde yalnıza üç adet merkez bek oyuncusu kalmasına neden oldu. Rüdiger sakatlıktan tamamen dönene kadar, Christensen-Zouma-Tomori üçlüsünün yeteneklerine bakılmaksızın özel koşullarda bakılıp büyütülmesi gerekiyor. Hatta çoğu kez Azpilicueta’nın sağ bekten merkez beke kayacağını düşünüyorum. Kepa’nın geçtiğimiz sezonki savruk görüntüsünü de düşündüğümüzde, Chelsea’nin bu sezon rakip forvetlere karşı çok zor günler geçireceğini ön görmek zor değil.

Yine de bu konuda orta saha kalitesi çözüme yardımcı olabilir. Jorginho-Kante ikilisi geçtiğimiz sezon Sarri yönetiminde bekleneni veremedi ama hala ligin en iyi orta saha ikilileri arasındalar ve Lampard’ın oynattığı 4-2-3-1 düzeninde yeniden elit seviyeye çıkabilirler. Barkley çok iyi bir sezon öncesi kampı geçirdi, Kovacic artık bonservisiyle Chelsea’nin oyuncusu oldu, Mason Mount serbest oynayabileceği bir alan olduğunda etki yaratabileceğini gösterdi. Bu sezon Chelsea’nin oyuncu kalitesini belirleyecek en önemli oyuncular orta sahada ve onların istikrarlı performans göstermesi hem savunmada hem de hücumda kaliteyi yükseltecektir.

Frank Lampard henüz 41 yaşında Chelsea teknik direktörlüğü gibi alev alev yanan bir gömleği sırtına geçirerek büyük bir sorumluluk aldı. Belki elindeki kadro, 3-4 kulvarı bir arada götürecek kalitede bir kadro değil ama onun şansı, başarısızlığın önceki sezonlar kadar büyütülmeyeceği bir ortama gelmiş olması. Chelsea bu sezon yedinci veya sekizinci olsa bile Lampard’ın ciddi tepki göreceğini düşünmüyorum ama eğer genç oyuncuları parlatmayı başarabilirse, bir de ucundan Şampiyonlar Ligi potası içinde kalabilirse Frank Lampard’ın kulüpteki efsane statüsüne yeni bir çivi çakılır.