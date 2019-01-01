YORUM | Çaykur Rizespor 2019-2020 sezon değerlendirmesi

İsmail Kartal yönetiminde yeni umutlar peşinde olan Çaykur Rizespor, yeni sezona iddialı girmek istiyor.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Geçtiğimiz sezonu 41 puanla 11. sırada bitiren Çaykur Rizespor, yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde girmeye hazırlanıyor. Takımın gol yükünü önemli ölçüde sırtlayan ve geçen sezon attığı 17 golle gol krallığı sıralamasında ikinci olan Vedat Muriqi'nin ayrılışı, yeni sezonda önemli derecede hissedilecek gibi gözüküyor.

Kadro

Vedat Muriqi, Marwane Saadane, Davide Petrucci, Aatif Chahechouhe, Mehmet Uslu, Chidozie Awaziem, Azubuike Okechukwu, Musa Çağıran, Cihan Topaloloğlu, Aminu Umari, Oğuzhan Malcı, Prejuce Nakoulma ve Koray Altınay gibi isimlerle yollar ayrıldı. Bu isimlerden Muriqi, çıktığı 34 maçta 17 gol atıp 8 asist yaparken Aminu Umar ise 31 maçta 6 gol atmış ve 5 asist yapmıştı.

Giden isim kadar gelen ismin de çok olduğu Rizespor'da Nill de Pauw, Dimitris Chatziisaias, Ismael Diomande, Amedej Vetrih, Moestafa El Kabir, Erdinç Karakaş, Atakan Akkaynak gibi isimler kadroya katıldı. Geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Fernando Boldrin’i ’dan, Moroziuk’u ise Dinamo Kiev’den bonservisiyle birlikte alan Rizespor, Muriqi transferine karşılık 'den bonservisiyle birlikte Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Tarık Çetin’i transfer etti; Oğuz Kaan Güçtekin ile Barış Alıcı’yı da kiralık olarak renklerine bağladı.

Teknik direktör: İsmail Kartal

Geçen sezonun ilk yarısına kötü başlayan Rizespor, ilk 6 maçında galip gelememiş ve 3 mağlubiyet ile 3 beraberlik almıştı. İlk 4 haftanın sonunda 2 puan toplayıp 10 puan kaybeden Rizespor'da yönetim duruma el koyarak teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verdi. Sonrasında göreve gelen Okan Buruk, sezon sonuna kadar takımın başında kaldı. Okan Buruk gelene kadar ligden düşme ihtimali olan takımların başında gelen Rizespor, sonrasında ciddi bir sıçrama yaptı. Okan hoca ile 28 lig maçına çıkan Rizespor, bu süre zarfında 9 galibiyet alırken 11 kez beraberlik elde edip 8 kez mağlup oldu. Okan Buruk ile 38 puan toplandı ve sezon sonunda yollar ayrıldı.

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran İsmail Kartal, Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, ve Gaziantepspor gibi takımları çalıştıran Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla fizik olarak hazır olduklarını ve ilk maçların her zaman zorlu geçtiğini dile getirmişti. Kartal'ın yeni sezon öncesi en büyük handikapı, geçtiğimiz sezonki kadronun büyük ölçüde değişmiş olması.

Beklentiler

2018-19 sezonunun aksine Rizespor, yeni sezonun ilk 10 haftasında oldukça zorlu bir fikstüre sahip. 3. haftada deplasmanda Beşiktaş ile, 6. haftada deplasmanda ile , hemen arkasından kendi sahasında ile ve 10. haftada deplasmanda ile oynayacak Rizespor, en azından bu karşılaşmaların dışında oynayacağı maçlardan minimum puan kaybıyla çıkmak zorunda. Kadronun bu denli değişmesi, Muriqi gibi golcü bir oyuncunun gidişi, oynanan 5 hazırlık maçından yalnızca 1 galibiyetin alınması Rizespor adına endişe arz ediyor.