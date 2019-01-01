YORUM | Çalımbay'ın Sivasspor'u neyi farklı yapıyor?

Sivasspor gözünüze deplasmanlarda ve 4 büyüklere karşı kapanan klasik Anadolu takımı gibi görünmüş olabilir. Ancak işin özü farklı.

| Burakhan Işık @burakhanisik

Süper Lig’de üst üste 7 haftadır kazanıyorlar. Rakip kalelere 15 haftada 32 gol göndererek üretkenlik anlamında ligin zirvesine yerleştiler. Peki Rıza Çalımbay’ın yarattığı ‘Lider ’ neyi farklı yapıyor?

Geçiş oyunu

Anadolu takımlarının senelerdir denediği ancak ya istikrarı sağlayamadığı ya da beceremediği bir oyun sistemini Sivasspor kusursuz bir şekilde uyguluyor. 21. yy’ın başlarında İspanyol futbolunun yeniden popülerlik kazanmasıyla başlayan ve neredeyse tüm Avrupa’yı saran pas oyunu, tıpkı matbaa gibi ülkemize geç geldi ancak hala geçerliliğini sürdürüyor. Massimiliano Allegri, geçtiğimiz günlerde pas oyunu hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etmişti:

“Yirmi yıldır Pep Guardiola'yı takip ettik ve bu bir yanılgıydı. Oysa Guardiola bir istisnaydı, onun futbolu herkese göre değildi.Ama bunun için Andres Iniesta, Xavi Hernandez ve Messi’ye sahip olmalısınız. Yaptıkları onlara özel bir şeydi; ama biz herkese yaymaya çalıştık.”

Her gün spor programlarında belki de onlarca kez duyduğumuz ‘modern futbol’ ise bize bambaşka bir tarafı işaret ediyor; geçiş oyunu.

İç saha ya da dış saha maçları fark etmeksizin topun arkasında konumlanan Sivasspor, takım boyunu 30-40 metreye kadar daraltıyor. Savunmayı 2. bölgeye yakın konumlandıran Sivasspor’da takımını sürekli ayakta ve onlara en yakın olabilecek şekilde takip eden teknik direktör Rıza Çalımbay ise bir komutan edasıyla savunmanın geri çekilmesine ve takım boyunun uzamasına izin vermiyor. Buraya kadar baktığımızda Sivasspor gözünüze deplasmanlarda ve 4 büyüklere karşı kapanan klasik Anadolu takımı gibi gözükmüş olabilir. Ancak işin özü farklı.

Hücumdaki son oyuncu, ki bu ya Kone ya da Yatabare oluyor, kendi yarı sahasının ortasına kadar gelerek hem savunmaya katılıyor hem de olası bir hızlı hücumda istasyon görevi görüyor. Oyuncularından agresif bir savunma isteyen Sivasspor, ligin en çok faul yapan 2. takımı konumunda. Sivasspor savunmadaki bu anlayışının meyvelerini ise hücumda topluyor.

Topu kazandıkları anda hücum pozisyonuna süratli geçen ve siz gözünüzü açıp kapayana kadar rakip kalede biten Sivasspor, geride kalan 15 haftada inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Opta verilerine göre, Çalımbay’ın ekibi, ikinci bölgede başlayan ve maksimum üç pasta rakip kaleye gidilen 46 atağı şutla sonlandırdı. Bu 46 atağın 8’i golle sonuçlandı. Sivasspor bu istatistik kaleminde sadece Süper Lig’de değil, Avrupa’nın 5 büyük liginde de zirvede yer aldı. Hem Şampiyonlar Ligi’nin hem de ’nın bu sezonki flaş ekibi ise 44 atakla Sivasspor’un arkasında 2. sırada yer aldı.

Kadro yapılanması

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Sivasspor’a başarıyı getiren etmenlerden biri de , belki de en önemlisi, doğru takım planlaması. Transferde adı büyüklerle en çok anılan isimlerin alt liglerden geldiğini biliyor muydunuz? Ligin en skorer orta sahalarından Mert Hakan Yandaş 2017 yılında Menemen Belediyespor’dan transfer edildi. Bu sezon 13 karşılaşmada 6 gol, 4 asist üreten Emre Kılınç ise 2017’de 200 bin euro karşılığında ’dan takıma katıldı. Ligde kalesinde 14 gol gören ve birçok maçta üst düzey performansa imza atan kaleci Samassa, Ligue 2’den bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ligin en yetenekli kanat oyuncusu olarak gördüğüm Fernando, sezon başında ’dan kiralandı. Savunmanın ilk başladığı adam olarak gördüğümüz ve mücadeleci yapısıyla tanıdığımız Yatabare’ye ise herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi. Yani Sivasspor transferlerini hem düşük bütçeyle hem de gelen oyunculara göre değil, sahada ortaya konmak istenen oyuna uygun oyuncularla yaptı.

Şampiyon olabilecekler mi?

Sivasspor’un şampiyonluk yolunda önüne çıkabilecek en büyük engel, rotasyondaki darlık. Kadrosunu 13-14 futbolcu üzerinden değerlendiren Sivasspor’da devre arasında yapılacak takviyeler kadar mevcut kadroyu korumak da çok önemli. Ara transfer döneminde yıldızlarını elinde tutmak isteyen Sivasspor yönetimi, futbolcularına da hedefin şampiyonluk olduğu fikrini aşılamalı.

Sivasspor sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabilir mi, bilmiyorum. Ancak hem saha içinde hem de saha dışında doğru yapılanmayla başarının geldiğini tüm ülkeye ispatladıkları için başta Rıza Çalımbay olmak üzere, tüm Sivasspor camiasına teşekkür ediyorum.